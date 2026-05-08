Bochum vs Hannover Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 09.05.2026

SPORT1 Betting 08.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Bochum vs Hannover Prognosen von unseren Wett-Experten für die 2. Bundesliga am 09.05.2026.

Wer folgt Schalke in die Bundesliga? Die besten Karten hat aktuell die SV Elversberg, die nach einem fulminanten 5:1-Erfolg über Paderborn am vergangenen Wochenende Platz 2 stürmte. Hannover dagegen patzte zu Hause gegen Schlusslicht Münster und findet sich deshalb aktuell nur auf Rang 3 wieder. Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist aber alles noch möglich.

Der Rückstand der Niedersachsen auf die SVE beträgt nur einen Zähler. Auf der anderen Seite stehen sie nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den punktgleichen Paderbornern auf Platz 3. Am Samstag müssen die Roten in Bochum antreten und die Sportwetten Anbieter sehen die Gäste in diesem Match als Favorit.

Auch wir sehen H96 grundsätzlich vorne. Nach den letzten Heimergebnissen des VfL und aufgrund der Tatsache, dass es für die Ruhrkicker das letzte Heimspiel der Saison ist, halten wir eine Absicherung aber für angebracht. Da wir auch einige Tore erwarten, entscheiden wir uns schließlich für den Bochum Hannover Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“. Hierfür gibt es bei Tipico eine Quote von 1,80!

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Bochum musste sich am vergangenen Wochenende mit einem 1:1 im Auswärtsspiel in Bielefeld begnügen. Dieser eine Punkt reichte aber, um den Klassenerhalt faktisch klar zu machen. Rein rechnerisch könnte der VfL zwar noch absteigen, die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt allerdings bei nur knapp über null Prozent. Im letzten Heimspiel der Saison wollen sich die Ruhrkicker nun gebührend von ihren Fans verabschieden. Zu Hause stimmten die Leistungen zuletzt auch. Nur eine ihrer letzten zehn Heimpartien haben die Bochumer verloren (5S, 4U). Die letzten beiden Begegnungen im heimischen Vonovia Ruhrstadion haben sie gewonnen. Nun könnten sie zum ersten Mal in dieser Spielzeit drei Heimsiege am Stück feiern.

An 28 der bisherigen 32 Spieltage konnte der VfL treffen. Die nur vier torlosen eigenen Partien sind Liga-Bestwert. So selten ohne eigenen Treffer blieb ansonsten nur noch Paderborn. Zu Hause gelangen dem VfL in 14 der bisherigen 16 Spiele Tore. In jeder der letzten vier Heimbegegnungen trafen die Ruhrkicker mindestens doppelt. Auf der anderen Seite kassierten sie aber auch in jeder der letzten fünf Heimpartien mindestens ein Gegentor. Mit Hannover kommt am Samstag eigentlich ein willkommener Gegner in das Vonovia Ruhrstadion. In der 2. Bundesliga hat der VfL nämlich noch keines von bisher sieben Heimduellen mit den Roten verloren (5S, 2U). Nur gegen Nürnberg bestritten die Ruhrkicker im Unterhaus mehr Heimspiele, ohne zu verlieren (9).

Die Gäste reisen allerdings als bestes Auswärtsteam nach Bochum. Mit einer 9-5-2-Bilanz und damit jetzt schon 32 Auswärtspunkten werden die Niedersachsen die Saison in jedem Fall als beste Auswärtsmannschaft beenden. Nur vor 39 Jahren hatte H96 umgerechnet einen Auswärtszähler mehr. Die neun Auswärtssiege sind dabei eingestellter Vereinsrekord. Ein weiterer Auswärtssieg am Samstag ist fast schon Pflicht, um zumindest Rang 3 zu verteidigen. Am vergangenen Wochenende patzten die Niedersachsen im Heimspiel gegen Schlusslicht Münster. Einen 0:2-Rückstand drehten sie zwar kurz vor Schluss in ein zwischenzeitliches 3:2. In der dritten Minute der Nachspielzeit kassierten sie dann aber doch noch den Ausgleich.

Insgesamt verspielten die Hannoveraner damit schon 19 Punkte nach Führungen – ein Wert, der nur von Dresden überboten wird. Die schon acht Gegentreffer in der Nachspielzeit sind dagegen alleiniger Liga-Höchstwert. Statt des Sprungs auf Platz 2 blieb Hannover auf Rang 3 stehen und tut dies aktuell nur aufgrund eines um vier Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber den punktgleichen Paderbornern. Insofern könnte schon ein Remis den Verlust des Relegationsplatzes bedeuten. Man darf also erwarten, dass die Gäste hier voll auf Sieg spielen werden. Sie haben von den letzten 14 Zweitligaspielen nur ein einziges verloren (8S, 5U). In diesem Zeitraum holten sie mit 29 Zählern ligaweit die meisten Punkte.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Bochum vs Hannover: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Bei unseren Bochum vs Hannover Prognosen für die Partie am 33. Spieltag der 2. Bundesliga setzen wir auf die Treffsicherheit beider Klubs sowie die Tatsache, dass die Gäste dieses Match gewinnen müssen, wenn sie in die Bundesliga aufsteigen wollen.

Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen ( Quote 1,80 bei Tipico ): Bochum hat in der 2. Bundesliga noch kein Heimspiel gegen Hannover verloren. Allerdings hat H96 drei der letzten vier Duelle mit Bundesliga-Absteigern für sich entschieden und reist zudem als bestes Auswärtsteam an, das nur zwei von 16 Auswärtsspielen in dieser Saison verloren hat. Zudem treffen hier zwei der treffsichersten Teams aufeinander. Bochum hat in 28 von 32 Spielen getroffen, während die Roten in 27 der bisherigen 32 Partien erfolgreich waren.

Bochum hat in der 2. Bundesliga noch kein Heimspiel gegen Hannover verloren. Allerdings hat H96 drei der letzten vier Duelle mit Bundesliga-Absteigern für sich entschieden und reist zudem als bestes Auswärtsteam an, das nur zwei von 16 Auswärtsspielen in dieser Saison verloren hat. Zudem treffen hier zwei der treffsichersten Teams aufeinander. Bochum hat in 28 von 32 Spielen getroffen, während die Roten in 27 der bisherigen 32 Partien erfolgreich waren. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,62 bei Tipico ): In neun der letzten zehn Zweitligaspiele mit Beteiligung Bochums gab es Tore auf beiden Seiten. Bei Hannover war das in vier der letzten fünf Partien der Fall. Sieben der letzten neun Auswärtsbegegnungen der Roten endeten zudem mit mehr als zwei Toren in der Partie. Auf Seiten des VfL gab es in jedem der letzten vier Heimspiele mindestens drei Treffer zu bestaunen.

In neun der letzten zehn Zweitligaspiele mit Beteiligung Bochums gab es Tore auf beiden Seiten. Bei Hannover war das in vier der letzten fünf Partien der Fall. Sieben der letzten neun Auswärtsbegegnungen der Roten endeten zudem mit mehr als zwei Toren in der Partie. Auf Seiten des VfL gab es in jedem der letzten vier Heimspiele mindestens drei Treffer zu bestaunen. Über 3,5 Tore ( Quote 2,15 bei Tipico ): An den vorstehenden Tipp anknüpfend, endeten drei der letzten vier Heimspiele der Bochumer mit mindestens vier Toren in der Begegnung. Genauer gesagt gab es in besagten drei Heimpartien jeweils sogar genau fünf Treffer. Was Hannover angeht, so gab es in vier und damit in über der Hälfte der letzten sieben Auswärtsspiele der Niedersachsen mindestens vier Tore zu sehen.

An den vorstehenden Tipp anknüpfend, endeten drei der letzten vier Heimspiele der Bochumer mit mindestens vier Toren in der Begegnung. Genauer gesagt gab es in besagten drei Heimpartien jeweils sogar genau fünf Treffer. Was Hannover angeht, so gab es in vier und damit in über der Hälfte der letzten sieben Auswärtsspiele der Niedersachsen mindestens vier Tore zu sehen. Sieg Hannover (Unentschieden keine Wette) (Quote 1,60 bei Tipico): Nach dem Patzer gegen Münster will Hannover eine Reaktion zeigen und wo geht das besser als auswärts? Die Roten sind das beste Auswärtsteam und haben zumindest Rang 3 noch in eigener Hand. Auch wenn es durchaus einige Argumente für die Gastgeber gibt, geht es in diesem Match für die Gäste um alles. Entsprechend gehen wir davon aus, dass sie den Sieg mehr wollen und trauen ihnen einen solchen auch grundsätzlich zu. Im Falle eines Unentschiedens gäbe es immerhin noch den Wetteinsatz zurück.

Am vergangenen Spieltag hat Hannover den Sprung auf Platz 2 und damit die Möglichkeit, den direkten Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen, aus der Hand gegeben. Bei einem weiteren Punktverlust droht sogar die Relegation flötenzugehen. Insofern erwarten wir eine Reaktion der Roten, die als bestes Auswärtsteam ins Ruhrgebiet reisen.

Es wird alles andere als ein leichtes Auswärtsspiel, allen voran aufgrund der letzten starken Heimleistungen des VfL. Zu einem Tipp auf einen Auswärtssieg können wir uns daher nicht durchringen. Mindestens einen Zähler sollte es für die Gäste aber geben. Weil hier auch zwei der drei treffsichersten Mannschaften aufeinandertreffen, tippen wir auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,80 bei Tipico.