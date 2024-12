Bochum - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten 07.12.2024

Unser Bochum - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.12.2024 lautet: Die Gastgeber warten als einziges Bundesliga-Team noch auf den ersten Saisonsieg. Im Wett Tipp heute schieben wir den ersten Dreier noch etwas auf.

Abgeschlagen hält Bochum die Rote Laterne der Bundesliga nach oben (2 Punkte). Dieter Hecking und seiner Mannschaft fehlen derzeit neun Punkte auf das rettende Ufer (St. Pauli: 11 Punkte). Deutlich reduzieren können die Gastgeber ihren Rückstand in unserer Bochum Werder Bremen Prognose nicht.