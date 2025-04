Bodö/Glimt - Lazio Rom Tipp, Prognose, Quoten 10.04.2025

Unser Bodö/Glimt - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 10.04.2025 lautet: Die Römer waren die beste Mannschaft in der Liga-Phase der Europa League, während die Norweger mit Platz 9 überraschten und im Achtelfinale immerhin Olympiakos Piräus aus dem Bewerb warfen. Im Wett Tipp heute treffen beide Mannschaften.

Am 10. April 2025 um 18:45 Uhr treffen Bodö/Glimt und Lazio Rom im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League aufeinander. Das Aspmyra Stadion wird Zeuge eines spannenden Duells, bei dem beide Teams in der Bodö/Glimt Lazio Rom Prognose alles geben werden, um in die nächste Runde einzuziehen.

Bodö/Glimt, angeführt von Trainer Kjetil Knutsen, hat in den letzten fünf Pflichtspielen eine beeindruckende Form gezeigt (4S, 1N). Sie haben dabei 16 Tore erzielt und nur zwei Gegentore zugelassen. Kasper Waarts Hoegh ist mit sieben Toren ihr Top-Torjäger in der Europa League.

Darum tippen wir bei Bodö/Glimt vs Lazio Rom auf “Beide Teams treffen”:

Bodö/Glimt vs Lazio Rom Quoten Analyse:

In dieser Begegnung tendieren wir zur Wette „Beide Teams treffen“. Diese Vorhersage basiert auf den aktuellen Statistiken beider Teams. Bodö/Glimt hat in den letzten fünf Pflichtspielen 16 Tore erzielt und nur zwei Gegentore zugelassen, während Lazio Rom in den letzten fünf Spielen ebenfalls getroffen hat. Zwar nicht so oft, aber dafür gehen die Römer als klare Favoriten ins Rennen. Für den Auswärtssieg gibt es Bodö/Glimt Lazio Rom Quoten von 2,20 in den Sportwetten Apps.