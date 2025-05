Bodö/Glimt - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten 08.05.2025

Unser Bodö/Glimt - Tottenham Sportwetten Tipp zum Europa League Halbfinale Spiel am 08.05.2025 lautet: Mit dem späten Auswärtstreffer in London wahrten die Norweger die Mini-Chance auf den Aufstieg, trotzdem muss ein 1:3 aufgeholt werden. Im Wett Tipp heute fallen einige Tore.

Die Spannung steigt, wenn Bodö/Glimt im Aspmyra Stadion auf Tottenham trifft. Diese Halbfinal-Begegnung der Europa League verspricht Hochspannung und Dramatik. Nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel steht Bodö/Glimt unter Zugzwang. Mit einem 2:0-Heimsieg im Viertelfinale gegen Lazio Rom haben die Norweger allerdings bewiesen, dass zuhause alles möglich ist. Mit einer beeindruckenden Heimbilanz und einer starken Offensive, die in den letzten fünf Spielen durchschnittlich 2,4 Tore erzielte, wird das Team von Kjetil Knutsen alles daransetzen, das Ruder herumzureißen.

Die Spurs, die als Favorit in der Bodö/Glimt Tottenham Prognose gelten, wird auf die Erfahrung und den Vorsprung setzen, musste sich jedoch über das späte Gegentor im Hinspiel ärgern. Mit mindestens drei Toren rechnen wir auch diesmal.

Daher lautet unser Bodö/Glimt Tottenham Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,58 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Bodö/Glimt vs Tottenham auf “Über 2,5 Tore”:

Bodö/Glimt vs Tottenham Quoten Analyse:

Beim Halbfinale der Europa League zwischen Bodö/Glimt und Tottenham am 8. Mai 2025 tendieren wir zu einer Wette auf „Über 2,5 Tore“. Diese Wahl basiert auf den jüngsten offensiven Leistungen beider Teams und der vorherigen Begegnung, die mit einem 3:1 zugunsten von Tottenham endete. In den Sportwetten Apps liegen die 1x2-Quoten gar nicht mal soweit auseinander. Der Heimsieg wird mit Bodö/Glimt Tottenham Quoten von 3,00 belohnt.

Sollte es zu einem Unentschieden kommen, das nur den Engländern in die Karten spielen würde, dann könnt ihr Werte rund um 4,00 finden. Sollten sich hingegen die Spurs durchsetzen, dann winken euch Bodö/Glimt vs. Tottenham Wettquoten in Höhe von 2,20. Die Entscheidung für einen Sportwetten Bonus kann sicherlich nicht schaden, um euch abzusichern.