Bologna - Empoli Tipp, Prognose, Quoten | 24.04.2025

Unser Bologna - Empoli Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Halbfinale Rückspiel am 24.04.2025 lautet: Das Halbfinale ist schon ein großer Erfolg, doch nach dem 0:3 im Hinspiel sind die Chancen für Empoli minimal. Im Wett Tipp heute hält sich der Gast besser, deshalb gibt es nur wenige Tore zu bestaunen.

Am 24. April 2025 erwartet uns ein packendes Duell im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia, wenn Bologna Empoli empfängt. Um 21:00 Uhr geht es los, doch die Spannung könnte nach dem 3:0-Erfolg der diesmaligen Hausherren größer sein.

Bologna geht auch im zweiten Duell als Favorit ins Spiel, gestützt durch eine starke Defensive, die in den letzten fünf Spielen drei Mal zu Null gespielt hat.

Die Gäste hingegen kämpfen mit einer durchwachsenen Form und Verletzungsproblemen, haben aber in diesem Wettbewerb auswärts eine bemerkenswerte Serie von fünf ungeschlagenen Spielen nach 90 Minuten, was wiederum für Spannung in unserer Bologna Empoli Prognose sorgt.