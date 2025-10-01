Bologna - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 02.10.2025

SPORT1 Betting 01.10.2025 • 18:00 Uhr Bologna - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Holt der Sport-Club die nächsten drei Punkte?

Unser Bologna - Freiburg Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 02.10.2025 lautet: Wir erwarten ein munteres Hin und Her und in unserem Wett Tipp heute daher Tore auf beiden Seiten.

Am 2. Spieltag der Europa League Liga-Phase muss der Sport-Club in Norditalien antreten. In unserer Bologna Freiburg Prognose trauen wir dem Gast aus dem Breisgau durchaus etwas zu. Nachdem der SCF bereits zum Auftakt erfolgreich war, wäre ein weiterer Dreier ein großer Schritt in Richtung KO-Phase.

Allerdings haben die Gastgeber ihre Partie vom 1. Spieltag verloren und stehen daher bereits unter Druck. Es dürfte sich eine muntere Partie entwickeln, bei der beide Klubs zu Torchancen kommen. Wir entscheiden uns für den Bologna Freiburg Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,83 bei Betway.

Darum tippen wir bei Bologna vs Freiburg auf “Beide Teams treffen”:

Saisonübergreifend hat Bologna in jedem der letzten 20 Pflichtspiele zu Hause getroffen.

Saisonübergreifend hat Freiburg in jedem der letzten 16 Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielt.

In 5 der letzten 6 Partien mit Beteiligung des Sport-Clubs gab es Tore auf beiden Seiten.

Bologna vs Freiburg Quoten Analyse:

Für die besten Wettanbieter liegt die Favoritenstellung bei den Gastgebern. Die Bologna Freiburg Wettquoten für einen Tipp auf einen Heimsieg liegen im Schnitt bei 2,00. Für Wetten auf den Sport-Club gibt es durchschnittliche Quoten von 3,65. Bei solchen Werten ist auch ein Tipp auf die “Doppelte Chance X2” immer noch lukrativ.

Für diese Option belaufen sich die Bologna Freiburg Wettquoten auf Höchstwerte von 1,82. Allzu viele Tore erwarten die Bookies dabei nicht. Bereits die Quoten für den Tipp auf “Über 2,5 Tore” knacken bei einigen Buchmachern die Marke von 2,00. Auch das ist sicherlich eine Alternative, über die es nachzudenken gilt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bologna vs Freiburg Prognose: Munterer Schlagabtausch

Am vergangenen Wochenende fielen im Serie A-Match des FC Bologna bei US Lecce sogar insgesamt vier Tore, gerecht aufgeteilt auf die beiden Mannschaften. Für die Rossoblu war es das erste Remis in einem Pflichtspiel seit dem 1:1 gegen Juventus am 35. Spieltag der Vorsaison.

Neunmal in Folge hatte es bis zur Punkteteilung am vergangenen Sonntag immer einen Sieger gegeben, wenn die Rot-Blauen mit von der Partie waren. Fast wäre diese Serie auch weiter ausgebaut worden, hätte Bologna nicht in der vierten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 2:2 kassiert und damit kurz vor dem Ende noch zwei Punkte aus der Hand gegeben.

In der Tabelle der Serie A stehen die Felsinei mit einer ausgeglichenen 2-1-2-Bilanz und 5:5 Toren auf dem 9. Platz. Nachdem die Italiener am 1. Spieltag der Europa League Liga-Phase mit 0:1 bei Aston Villa verloren haben, stehen sie im kommenden Heimspiel unter Zugzwang. Doch Heimpartien im Europapokal liegen ihnen eigentlich.

Von den bisherigen 31 Heimspielen in den wichtigsten europäischen Wettbewerben haben die Rossoblu nur zwei verloren (17S, 12U). Aber: Beide Heimpleiten gab es in den letzten drei Heimpartien, als man in der vergangenen Spielzeit in der Champions League Liga-Phase sowohl gegen Monaco als auch Lille den Kürzeren zog.

Bologna - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 2:2 Lecce (A), 0:1 Aston Villa (A), 2:1 FC Genua (H), 0:1 AC Mailand (A), 1:0 Como (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:1 Hoffenheim (H), 2:1 Basel (H), 3:0 Bremen (A), 3:1 Stuttgart (H), 4:2 Luzern (H)

Letzte Spiele Bologna vs. Freiburg: -

Auch der Sport-Club hat seine Generalprobe verpatzt und am vergangenen Wochenende zu Hause nur 1:1 gegen Hoffenheim gespielt. Damit endete auch eine Serie der Freiburger von drei Pflichtspiel-Siegen in Folge, bei denen sie insgesamt acht Tore erzielten. Wie der Gegner, so kommt auch der SCF in der heimischen Bundesliga auf eine 2-1-2-Bilanz.

Und wie bei Bologna, so ist auch bei den Breisgauern das Torverhältnis ausgeglichen, auch wenn sie vier Treffer mehr erzielt, aber eben auch vier mehr kassiert haben (9:9). Am 1. Spieltag der Europa League Liga-Phase hat der deutsche Vertreter sehr gut vorgelegt und die ersten drei Punkte gesammelt.

Im Heimspiel gegen den FC Basel gab es einen 2:1-Erfolg, der gegen Ende aber nochmal auf wackeligen Beinen stand, als die Schweizer in der 84. Minute verkürzen konnten. Am Ende blieb es beim Dreier für den Sport-Club, der damit seit Beginn der Saison 2022/23 neun seiner 13 Gruppen- bzw. Liga-Phase-Spiele in der Europa League gewinnen konnte.

Von den letzten fünf dieser Partien in der Gruppen- bzw. Liga-Phase konnte der SCF ganze vier für sich entscheiden. Nicht zuletzt deswegen trauen wir den Gästen aus dem Breisgau in unserem Bologna Freiburg Tipp etwas zu. Doch Vorsicht ist geboten, denn der Sport-Club muss auswärts ran und in der Fremde blieben die Ergebnisse in der Europa League zuletzt aus.

So seht ihr Bologna - Freiburg im TV oder Stream:

02. Oktober 2025, 18:45 Uhr, Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: RTL+

Die Europa League-Partien der deutschen Teams laufen bei RTL. Weil der Sender an diesem Tag um 21 Uhr aber das Spiel des FC Basel gegen den VfB Stuttgart im Free-TV überträgt, ist das Auswärtsspiel des Sport-Clubs nur im kostenpflichtigen Stream bei RTL+ zu sehen.

Auf einen direkten Vergleich können wir in unserer Bologna Freiburg Prognose nicht zurückgreifen. Der Grund hierfür ist simpel: Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs. An das letzte Duell mit einer deutschen Mannschaft haben die Rossoblu aber beste Erinnerungen.

Bologna vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bologna: Skorupski - Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Odgaard; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi

Ersatzbank Bologna: Pessina, Ravaglia, Fabbian, Dallinga, Holm, Miranda, Heggem, Orsolini, Moro, Rowe

Startelf Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Jung, Günter; Beste, Eggestein, Manzambi, Osterhage, Grifo; Adamu

Ersatzbank Freiburg: Huth, Müller, Dinkci, Makengo, Ogbus, Rosenfelder, Suzuki, Kübler, Scherhant, Matanovic, Höfler

In der vergangenen Saison schlugen sie in ihrem letzten Heimspiel der Champions League Liga-Phase Dortmund mit 2:1. Es war seinerzeit der einzige Dreier, bevor man später als 28. der Tabelle gänzlich ausschied. Der SCF hingegen duellierte sich zuletzt in der Saison 2022/23 mit einem italienischen Klub. Damals gab es im Achtelfinale der Europa League zwei Pleiten gegen Juventus.

Verloren haben die Breisgauer auch ihre letzten drei Auswärtsspiele in der Europa League - und zwar nicht irgendwie, sondern jeweils ohne einen eigenen Treffer. Dennoch würden wir den alternativen Bologna Freiburg Tipp “Doppelte Chance X2” empfehlen. Ganz sicher fahrt ihr, wenn ihr hierfür eine Freiwette ohne Einzahlung nutzt.

Unser Bologna - Freiburg Tipp: “Beide Teams treffen”

Beide Klubs haben einige Argumente auf ihrer Seite. Aus sportwettentechnischer Sicht haben wir die größten Argumente für eine Torwette. Saisonübergreifend haben die italienischen Gastgeber in jedem ihrer letzten 20 Pflichtspiele im heimischen Stadion getroffen. Die Gäste dagegen trafen zuletzt sowohl zu Hause als auch auswärts. Genauer gesagt haben sie in jedem der saisonübergreifend letzten 16 Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielt.

Auch die Ausgangssituation legt nahe, dass es beide Klubs auf die Anzeigetafel schaffen sollten. Bologna will nach der Pleite am 1. Spieltag gewinnen, während der Sport-Club gerne mindestens einen Punkt mitnehmen würde. Mit einem Remis würden die Breisgauer aller Voraussicht nach auch zufrieden sein. Insofern darf man auch von ihnen erwarten, dass sie am Spiel teilnehmen und sich Chancen erspielen.