Bologna - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 07.04.2025

Bologna - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bologna mit dem siebten Streich?

Unser Bologna - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 07.04.2025 lautet: Im Top-Spiel des Vierten gegen den Zweiten geht es um Champions League und Meisterschaft. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir daher ein heißes Match mit Toren auf beiden Seiten.

Der 31. Spieltag der laufenden Serie-A-Saison wird an diesem Montag im Stadio Renato Dall’Ara abgerundet. Im Rahmen unserer Bologna Neapel Prognose empfängt eine der Mannschaften der Stunde den Meister von 2023. Dieser braucht unbedingt drei Punkte, um an Spitzenreiter Inter Mailand dranzubleiben.

Aktuell gibt es in Italien aber nur ein Team, das einen besseren Lauf hat als die Rossoblu, dennoch ist Napoli natürlich in der Lage, diesen Monster-Lauf zu beenden.

Wir entscheiden uns daher für den Bologna Neapel Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,00 bei Betway.

Darum tippen wir bei Bologna vs Neapel auf “Beide Teams treffen”:

Bologna hat die letzten 6 Pflichtspiele alle gewonnen.

Neapel hat nur eine der letzten 15 Partien in der Serie A verloren.

Es treffen 2 der stärksten Angriffsreihen Italiens aufeinander.

Bologna vs Neapel Quoten Analyse:

Geht es nach der Quotenverteilung der Buchmacher, bei denen Sportwetten mit PayPal mittlerweile zum Standard gehören, dann erwartet uns eine enge Partie. Die Bologna Neapel Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bewegen sich im Bereich von 2,80 bis 2,95. Die Wettquoten für einen Tipp auf die Neapolitaner liegen davon nicht allzu weit entfernt.

Wer auf die Gäste setzt, darf mit Quoten bis 2,70 rechnen. Viele Tore erwarten die Bookies nicht. Bereits die Bologna Neapel Wettquoten für den Tipp auf “Über 2,5 Tore” erreichen Höchstwerte bis 2,52. Das ist eine Option, die man aufgrund der letzten Ergebnisse der beiden Klubs durchaus im Hinterkopf behalten sollte.



Bologna vs Neapel Prognose: Gastgeber keinesfalls Außenseiter

Dass der 5. Platz der Rossoblu in der Vorsaison keine Eintagsfliege war, bestätigt Bologna in dieser Spielzeit eindrucksvoll. Mit 56 Punkten nach 30 Spieltagen stehen die Felsinei in der Tabelle der Serie A auf Rang 4 und sind damit auf einem guten Weg, sich wieder für die Königsklasse zu qualifizieren (in der Vorsaison hatte hierfür Platz 5 gereicht).

Die letzten fünf Partien im Liga-Betrieb haben die Rot-Blauen alle gewonnen. Hinzu kam unter der Woche ein klarer 3:0-Auswärtserfolg im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia bei Liga-Konkurrent Empoli, mit dem Bologna die Tür zum Endspiel ganz weit aufstieß. Es war gleichzeitig der dritte Pflichtspiel-Sieg in Folge ohne Gegentor.

Weiter zurückblickend haben die Rossoblu nur eines ihrer letzten 17 Pflichtspiele verloren (11S, 5U). Zu Hause datiert die letzte Niederlage vom 30. Dezember letzten Jahres. Im ersten Heimspiel des Kalenderjahres 2025 gab es ein Remis, dem zuletzt sieben Heimsiege in Serie folgten.

In jeder der letzten neun Pflicht-Partien im heimischen Stadio Renato Dall’Ara trafen die Rot-Blauen mindestens doppelt und in acht dieser neun Begegnungen gab es mindestens drei Tore im Spiel. Insofern ist der bereits angesprochene Bologna Neapel Tipp auf “Über 2,5 Tore” durchaus einen Versuch wert - vor allem mit freiem Wettguthaben aus einem Sportwetten Bonus.

Bologna - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 3:0 Empoli (A), 1:0 Venedig (A), 5:0 Lazio Rom (H), 2:1 Hellas Verona (A), 2:1 Cagliari (H)

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:1 AC Milan (H), 0:0 Venezia (A), 2:1 Fiorentina (H), 1:1 Inter Mailand (H), 1:2 Como (A)

Letzte 5 Spiele Bologna vs. Neapel: 0:3 (A), 2:0 (A), 0:0 (H), 2:2 (H), 2:3 (A)

Auch die Gäste können einige bemerkenswerte Statistiken vorweisen. So haben die Neapolitaner nur eines ihrer letzten 15 Serie-A-Spiele verloren (9S, 5U). Am vergangenen Wochenende schlugen sie zu Hause AC Milan mit 2:1, womit es beim Rückstand von drei Punkten auf Meister und Spitzenreiter Inter Mailand blieb.

Auswärts drückte zuletzt aber ein wenig der Schuh. Von den letzten vier Partien auf des Gegners Platz konnten die Partenopei keine einzige gewinnen (3U, 1N). Besonders die letzten beiden Gastspiele bei Como Calcio (1:2) und beim Vorletzten Venezia (0:0) waren enttäuschend.

Insofern würden wir der Bologna Neapel Prognose der Wettanbieter widersprechen, eher die Gastgeber im leichten Vorteil sehen und als alternativen Tipp noch die kombinierte Wette “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” in den Raum werfen. In neun der letzten zehn Spiele Napolis schafften es jedenfalls beide Klubs auf die Anzeigetafel.

Die einzige Ausnahme bildet die bereits erwähnte Nullnummer in Venedig. Es war auch das einzige der letzten 15 Serie-A-Spiele der Azzurri, in denen sie kein eigenes Tor erzielen konnten. Mit insgesamt 47 Treffern stellen sie die fünftbeste Offensive Italiens. Bologna erzielte an den bisherigen 30 Spieltagen drei Tore mehr.

So seht ihr Bologna - Neapel im TV oder Stream:

07. April 2025, 21 Uhr, Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

Das Top-Spiel des Vierten gegen den Zweiten wird von DAZN auf seinem linearen Sender DAZN2 und im Stream übertragen. Wenn ihr die Begegnung sehen wollt, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Der direkte Vergleich spricht in der Bologna Neapel Prognose eher für die Gäste. Diese haben nur eines der letzten zehn direkten Aufeinandertreffen verloren. Im Rückspiel der Vorsaison gab es an heimischer Wirkungsstätte eine 0:2-Schlappe. Das Hinspiel in dieser Saison gewann die SSC, ebenfalls zu Hause, klar mit 3:0.

Bologna vs Neapel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bologna: Ravaglia - Holm, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Ndoye, Freuler, Odgaard, Pobega, Dominguez; Castro

Ersatzbank Bologna: Skorupski, Bagnolini, De Silvestri, Miranda, Casale, Fabbian, Aebischer, Cambiaghi, Orsolini, Pedrola, Dallinga

Startelf Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres

Ersatzbank Neapel: Scuffet, Turi, Juan Jesus, Marin, Mazzocchi, Gilmour, Billing, Hasa, Okafor, Raspadori, Simeone, Ngonge

Daheim haben die Rot-Blauen zwei der letzten sechs Duelle mit Napoli verloren. Mit drei endete genau die Hälfte dieser letzten sechs Heim-Begegnungen mit dem kommenden Gegner remis (1S) - so auch die letzten beiden Vergleiche im Stadio Renato Dall’Ara.

Nach alldem ist der Bologna gegen Neapel Tipp “Doppelte Chance 1X” allein schon deshalb durchaus anspielbar. Kombiniert man ihn mit unserem Haupt-Tipp, dass beide Teams treffen, lassen sich lukrative Wettquoten bis 2,80 erzielen.

Unser Bologna - Neapel Tipp: Beide Teams treffen

Bologna feierte zuletzt ein halbes Dutzend Pflichtspiel-Siege am Stück. Nun soll gegen den Ex-Meister der siebte Streich folgen. Zu Hause war Bologna zuletzt eine Macht und hat überhaupt nur eines der bisherigen 15 Serie-A-Heimspiele in dieser Saison verloren. Napoli auf der anderen Seite muss nach zuletzt schwachen Auswärtsleistungen auch mal wieder in der Fremde drei Punkte holen, wenn man Inter Mailand noch abfangen will. Es ist alles angerichtet für ein echtes Spitzenspiel, in dem beide Teams den Weg nach vorne suchen werden und letztlich auch beide zum Torerfolg kommen sollten.