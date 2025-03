Bosnien - Zypern Tipp, Prognose & Quoten | 24.03.2025

Unser Bosnien - Zypern Sportwetten Tipp zum WM Qualifikationsspiel am 25.03.2025 lautet: Ohne allzu große Highlights am ersten Spieltag der WM-Qualifikation zu setzen, haben Bosnien (1:0 vs. Rumänien) und Zypern (2:0 vs. San Marino) gewonnen. Viele Tore erwarten wir im Wett Tipp heute nicht.

Überzeugt haben die Goldenen Lilien aber schon lange nicht mehr, egal wie die Voraussetzungen ausgesehen haben. Deswegen gehen wir den Bosnien Zypern Wett Tipp heute mit einer gewissen Zurückhaltung an und spielen bei Interwetten eine Quote von 1,97 für “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bosnien vs Zypern auf “Unter 2,5 Tore”:

Bosnien vs Zypern Quoten Analyse:

Etwas überraschend ist die ausgeglichene Bilanz zwischen diesen beiden Auswahlmannschaften schon (je 2 Siege). Davon lassen sich die besten Wettanbieter offensichtlich aber nicht beeinflussen. In den Bosnien vs Zypern Quoten sprechen sie den Gastgebern mit Siegquoten bis 1,42 einen klaren Vorteil zu.

Bosnien vs Zypern Prognose: Es braucht mehr aus Sicht der Bosnier

Den ersten Sieg in der WM-Qualifikation 2026 kann Bosnien keiner mehr nehmen. Es war eine Art Befreiung für die Goldenen Lilien, denen zuvor in zwölf aufeinanderfolgenden Länderspielen kein Sieg mehr gelungen ist (2U, 10N).

Stattdessen käme eher eine “Doppelte Chance X2” in Frage. Die Quoten liegen dafür in den verschiedenen Sportwetten Apps bei ungefähr 3,00.

Bosnien - Zypern Statistik & Bilanz:

Ohne Frage gibt es Argumente, die gegen eine solche Wett-Variante sprechen. Zypern ist seit Juni 2017 in der WM-Qualifikation ohne Auswärtssieg (7N) und hat nur eines der letzten 21 WM-Qualifikationsspiele in der Ferne für sich entschieden (2U, 18N).

Allerdings lässt der direkte Vergleich zwischen diesen beiden Nationalmannschaften einen Bosnien vs. Zypern Tipp auf eine ausgeglichene Partie zu. In vier Aufeinandertreffen konnten beide Teams je zwei Siege einfahren.

Ein echter Knipser in Topform fehlt der Barbarez-Elf, die in neun Länderspielen unter dem 53-Jährigen nur fünf Tore erzielt hat. Außerdem beendete Bosnien in diesem Zeitraum fünf Partien gänzlich ohne eigenen Torerfolg. Finden die Gastgeber nur langsam in die Begegnung, ist “Bosnien Unter 1,5 Tore” eine interessante Option für eine weitere Bosnien vs. Zypern Prognose.