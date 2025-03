Bournemouth - Manchester City Tipp & Prognose 30.03.2025

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Manchester City auf „Sieg Bournemouth (DNB)“:

Bournemouth vs Manchester City Quoten Analyse:

Die Bournemouth vs Manchester City Wettquoten sind zum Teil auch durch den letzten Vergleich im Vitality Stadium gefärbt. Am 10. Spieltag dieser Saison gewannen die Cherries zu Hause mit 2:1. Ein erneuter Sieg gegen die Skyblues lässt sich bei Siegquoten bis 2,85 hervorragend mit einem Sportwetten Bonus verknüpfen.

Bournemouth vs Manchester City Prognose: Das Gegengift

Dominante Ballzirkulation trifft auf schnelles Umschaltspiel, gepaart mit klugen Bewegungen in der Arbeit gegen den Ball. Diese Geschichte hat es schon oft im Fußball gegeben und auch in der Vergangenheit von Pep Guardiola hat sie eine große Rolle eingenommen.

Zu Zeiten, in denen der Katalane noch die Fäden beim FC Barcelona in den Händen gehalten hatte, war Jose Mourinho bei Real Madrid sein Gegenspieler und der einzige Trainer, der den Blaugrana einen La-Liga-Titel streitig machen konnte. In unserem Bournemouth vs. Manchester City Tipp könnten die Gäste erneut an solch einem Team scheitern.