Bournemouth - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten | 05.12.24

Unser Bournemouth - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 05.12.2024 lautet: Die Gäste stellen die beste Offensive Englands. Auch im Wett Tipp heute trauen wir ihnen mehr als nur einen Treffer zu.

Der 14. Spieltag in der Premier League wird am Donnerstag im Vitality Stadium beendet. In unserer Bournemouth Tottenham Prognose treffen zwei Teams aufeinander, die vor diesem Spieltag zwar sechs Plätze, aber nur zwei Punkte trennen. Weniger Zähler haben die Gastgeber auf dem Konto.

Heißt: Mit einem Heim-Dreier würden die Cherries an den Spurs vorbeiziehen. Die Favoritenstellung liegt aber bei den Lilywhites. Wir entscheiden uns für den Bournemouth Tottenham Wett Tipp heute “Tottenham Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,73 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Tottenham auf “Tottenham Über 1,5 Tore”:

Bournemouth kassierte in jeder der letzten 3 Premier-League-Partien 2 Gegentore.

Mit 28 Toren hat Tottenham die meisten aller 20 PL-Klubs.

In jedem der letzten 4 direkten Duelle konnten die Spurs mindestens doppelt treffen.

Bournemouth vs Tottenham Quoten Analyse:

Die Buchmacher, von denen sich immer mehr als Wettanbieter mit Apple Pay bezeichnen können, erwarten ein Duell auf Augenhöhe. Das jedenfalls legen ihre Bournemouth Tottenham Quoten nahe. Gibt es für Wetten auf einen Heimsieg Quoten um 2,65, liegen die Wettquoten für einen Tipp auf die Spurs mit Werten um 2,45 nicht weit davon entfernt.

Geht es nach den Bookies, dann dürften wir zudem ein Torfestival erleben. Selbst die Bournemouth Tottenham Wettquoten für “Über 3,5 Tore” bleiben bei den meisten Buchmachern unter der Marke von 2,00. Für die Option “Beide Teams treffen” gibt es nicht nennenswerte Wettquoten von im Schnitt 1,35.

Bournemouth vs Tottenham Prognose: Vorteile bei den Gästen

Es war eines der kuriosesten Spiele des vergangenen Premier-League-Wochenendes: Mit 4:2 setzte sich Bournemouth im Auswärtsspiel in Wolverhampton durch. Das Kuriose und vor allem Rekordträchtige daran: Justin Kluivert verwandelte als erster Spieler der 1992 gegründeten Premier League drei Elfmeter in einer einzigen Partie.

Doch das ist nicht alles: Alle drei Strafstöße wurden von Evanilson herausgeholt. Auch das hatte es in der Premier League bislang nicht gegeben. Mit dem Auswärtssieg beendeten die Cherries ihren kleinen Negativlauf von zwei Pleiten am Stück. Mal wieder kassierten sie allerdings zwei Gegentreffer.

Es war das dritte Premier-League-Match in Folge, in dem der AFC genau zwei Gegentore kassierte, was mit ein Grund für unseren Bournemouth Tottenham Tipp ist. Unter den eben erwähnten beiden Niederlagen war auch jene zu Hause gegen Brighton (1:2). Die drei PL-Heimspiele davor hatten die Cherries noch allesamt gewonnen.

Gutes Omen für alle Fans der Hausherren: Seit Oktober 2023 hat Bournemouth keine zwei Liga-Heimspiele in Folge verloren. Und: An einem Donnerstag hat der Klub noch nie eine Partie im englischen Oberhaus verloren. In vier solchen Spielen gab es aber auch nur einen Sieg und drei Remis.

Bournemouth - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 4:2 Wolverhampton (A), 1:2 Brighton (H), 2:3 Brentford (A), 2:1 Manchester City (H), 1:1 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 1:1 Fulham (H), 2:2 AS Rom (H), 4:0 Manchester City (A), 1:2 Ipswich Town (H), 2:3 Galatasaray (A)

Letzte 5 Spiele Bournemouth vs. Tottenham: 1:3 (A), 0:2 (H), 3:2 (A), 2:3 (H), 0:0 (H)

Die Spurs spielten sich am vorletzten Wochenende in einen Rausch und demontierten Meister Manchester City in dessen Stadion am Ende mit 4:0. Es war allerdings der einzige Sieg der Lilywhites in deren letzten fünf Pflichtspielen. Davor hatte es zwei Niederlagen, danach zwei Remis gegeben.

Besonders das 1:1 am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Fulham war nach dem Gala-Auftritt bei den Citizens ernüchternd. Dennoch sehen wir in unserer Bournemouth Tottenham Prognose insgesamt Vorteile bei den Gästen. Denn diese zeigen sich vor allem außerhalb der englischen Hauptstadt treffsicher.

In nur einer der letzten 24 Premier-League-Partien außerhalb Londons konnten die Weißen nicht treffen. Mit aktuell 28 Toren nach 13 Spieltagen und damit im Schnitt 2,15 Treffern pro Partie stellen die Spurs aktuell die beste Offensive in Englands Eliteliga. Mit 14 Gegentoren stellen sie auf der anderen Seite die geteilt viertbeste Abwehr.

Interessant: Die letzten fünf Siege, die Tottenham auswärts holte, gelangen allesamt zu Null. Wenn die Spurs in einem Liga-Spiel auf des Gegners Platz ein Gegentor kassiert haben, dann konnten sie 14 dieser letzten Partien nicht gewinnen (5U, 9N). Das letzte Mal, dass die Lilywhites ein Auswärtsspiel gewannen, bei dem sie ein Gegentor bekommen haben, war im Oktober 2023.

Nur zwei der bisherigen 14 Duelle in der Premier League konnten die Cherries gewinnen. In zehn Fällen gingen die Spurs als Sieger vom Feld (2U).

Bournemouth vs Tottenham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Adams, Christie; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Ersatzbank Bournemouth: Travers, Aarons, Hill, Biling, Huijsen, Ouattara, Ünal, Kinsey-Wellings, Winterburn, Brooks

Startelf Tottenham: Forster; Porro, Dragusin, Romero, Udogie; Sarr, Bissouma, Kulusevski; Johnson, Solanke, Son

Ersatzbank Tottenham: Austin, Davies, Bergvall, Gray, Maddison, Olusesi, Lankshear, Reguilon, Spence, Williams-Barnett

Für unsere Bournemouth Tottenham Prognose, die auf einige Treffer der Gäste abzielt, spricht die Tatsache, dass die Spurs in den bisherigen 14 Premier-League-Duellen mit den Cherries satte 35 Tore geschossen haben.

Das entspricht genau 2,5 Treffern pro Begegnung. Gegen keinen anderen Gegner, gegen den die Weißen in der Premier League mindestens zehnmal gespielt haben, haben sie eine bessere Torquote.

Unser Bournemouth - Tottenham Tipp: “Tottenham Über 1,5 Tore”

Allein in jedem der letzten vier direkten Aufeinandertreffen in der Premier League schafften es die Spurs mindestens zweimal auf die Anzeigetafel. Sie konnten in ihren letzten sieben Pflichtspielen stets treffen und erzielten in fünf von sieben Fällen mindestens zwei Treffer. Zudem stellen sie mit 28 Toren die beste Offensive der Premier League. Bournemouth auf der anderen Seite konnte in nur einem der saisonübergreifend letzten 17 Pflichtspiele eine Weiße Weste wahren. Wir stellen uns daher auf einige Tore der Gäste ein.