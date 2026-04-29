SPORT1 Betting 29.04.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Braga vs Freiburg Prognosen für dieses Europa League-Duell am 30.04.2026. Entdecken Sie die besten Wett Tipps und Quoten für das Halbfinal-Hinspiel.

Sporting Braga kommt in 13 Vergleichen gegen deutsche Teams nur auf fünf Siege (3U, 5N). In K.o.-Partien sind die Portugiesen sogar noch ganz ohne Erfolg gegen Vereine aus Deutschland (1U, 3N). Auch konnten die “Arsenalistas” gerade mal zwei der letzten elf Hinspiele in einem internationalen K.o.-Duell für sich entscheiden (1U, 8N).

Braga geht trotzdem als leichter Favorit in das Europa-League-Halbfinal-Hinspiel gegen Freiburg, vor allem aufgrund der beeindruckenden Heimstärke. Wir erwarten, dass die Portugiesen sich einen Vorteil für das Rückspiel erarbeiten. Das Spiel findet am Donnerstag, den 30.04.2026, statt.

Wir sehen die Gastgeber somit vorne und spielen mit einer Quote von 2,35 bei Tipico den Braga Sieg Wett Tipp heute.

Unsere Tipico Erfahrungen fallen insgesamt sehr ansprechend aus. Der Buchmacher gehört problemlos zu den besten Sportwetten Anbietern. Im ersten Schritt wartet die Tipico Anmeldung auf euch. Danach könnt ihr euch den aktuellen Tipico Promo Code sichern.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Sporting Braga hat sich in dieser Saison als eine europäische Heimmacht erwiesen. Die „Erzbischöfe“ haben gerade mal zwei ihrer letzten 15 Heimspiele in allen Wettbewerben verloren.

Dies steht im starken Kontrast zur Auswärtsform des SC Freiburg, der sechs seiner letzten zehn Partien in der Fremde verlor. Die jüngste 0:4-Niederlage gegen Dortmund in der Bundesliga und das Ausscheiden im DFB-Pokal könnten zudem das Selbstvertrauen und die Kräfte der Breisgauer beeinträchtigt haben.

Statistisch gesehen ist Braga das torhungrigste Team der laufenden Europa-League-Saison mit insgesamt 34 Toren. Besonders zu Hause sind die Portugiesen mit 20 Treffern in neun Spielen eine Macht.

Freiburgs Offensive ist jedoch nicht zu unterschätzen, denn die Breisgauer erzielten in ihren letzten drei europäischen Auftritten elf Tore. Eine Schlüsselfigur dabei ist Vincenzo Grifo, der mit 16 direkten Torbeteiligungen in 30 Europa-League-Spielen zu den produktivsten Spielern des Wettbewerbs zählt. Die Quoten favorisieren Braga leicht für das Hinspiel, doch die Müdigkeit nach einem engen Terminkalender könnte für Freiburg zum entscheidenden Faktor werden.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Braga vs Freiburg: Wett Tipps für Tipper

Jetzt wird’s spannend! Wenn du auf der Suche nach den besten Wett Tipps für dieses Duell bist, haben wir hier unsere Favoriten für dich zusammengestellt:

Sieg Braga ( Quote 2,35 bei Tipico ): Die Portugiesen sind im heimischen „Steinbruch“ extrem stark und haben eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Freiburgs jüngste Formschwäche und die Belastung aus Liga und Pokal sprechen für einen Heimsieg. Die Quote hierfür liegt bei 2,35.

Die Portugiesen sind im heimischen „Steinbruch“ extrem stark und haben eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Freiburgs jüngste Formschwäche und die Belastung aus Liga und Pokal sprechen für einen Heimsieg. Die Quote hierfür liegt bei 2,35. Beide Teams treffen – JA ( Quote 1,75 bei Tipico ): Braga hat seit September 2025 in jedem Heimspiel getroffen. Gleichzeitig hat Freiburg in sechs der letzten neun Partien ebenfalls ein Tor erzielt und verfügt über eine starke Offensive. Da die deutsche Mannschaft in den letzten acht Auswärtsspielen nur einmal eine weiße Weste behielt, scheint ein Tor auf beiden Seiten wahrscheinlich. Die Quote für diesen Tipp beträgt 1,75.

Braga hat seit September 2025 in jedem Heimspiel getroffen. Gleichzeitig hat Freiburg in sechs der letzten neun Partien ebenfalls ein Tor erzielt und verfügt über eine starke Offensive. Da die deutsche Mannschaft in den letzten acht Auswärtsspielen nur einmal eine weiße Weste behielt, scheint ein Tor auf beiden Seiten wahrscheinlich. Die Quote für diesen Tipp beträgt 1,75. Über 2,0, 2,5 Tore (Asiatische Linie) (Quote 1,86 bei bet365): Zwei offensivstarke Teams treffen aufeinander. Braga ist die torgefährlichste Heimmannschaft des Wettbewerbs, während Freiburg in den letzten europäischen Spielen ebenfalls sehr treffsicher war. Angesichts der defensiven Anfälligkeit der Gäste erwarten wir ein Spiel mit mehreren Toren. Die Quote dafür liegt bei 1,86.

Egal, für welchen Tipp ihr euch entscheidet, wir erwarten ein packendes Halbfinal-Hinspiel. Die besten Anbieter für eure Wette findet ihr auf unserer Seite mit den empfohlenen Wettanbietern. Macht es euch gemütlich und genießt das Spiel!