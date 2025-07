Brann - RB Salzburg Tipp, Prognose & Quoten | 23.07.2025

SPORT1 Betting 22.07.2025 • 18:00 Uhr Brann - RB Salzburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Qualifikation Wette | Können sich die Bullen eine gute Ausgangsposition erspielen?

Unser Brann - RB Salzburg Sportwetten Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 23.07.2025 lautet: Die Bullen sind der Favorit, die Norweger allerdings heimstark. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein torreiches Match mit Treffern auf beiden Seiten.

In die zweite Runde der Qualifikation zur Champions League steigt nun auch der österreichische Vizemeister ein. In unserer Brann RB Salzburg Prognose gelten die Bullen zwar insgesamt als Favorit. Im Hinspiel in Norwegen dürfte ihnen allerdings eine schwere Auswärtspartie bevorstehen.

Denn “Der Stolz von Bergen” ist nicht nur heimstark. Er befindet sich auch mitten in der Saison und damit voll im Rhythmus. Wir können uns ein abwechslungsreiches Match vorstellen und entscheiden uns für den Brann RB Salzburg Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,79 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Brann vs RB Salzburg auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Brann hat nur eines der letzten 14 Pflichtspiele zu Hause verloren.

In 7 der 9 Heimspiele Branns in diesem Kalenderjahr gab es Tore auf beiden Seiten.

In ebenfalls 7 der 9 Heimpartien der Norweger in 2025 gab es mindestens 3 Treffer im Spiel.

Brann vs RB Salzburg Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich sehen die Gäste aus Österreich in der Favoritenrolle. Allerdings kann man mit einem richtigen Tipp auf die Bullen seinen Wetteinsatz auch schon verdoppeln. Brann RB Salzburg Quoten von bis zu 2,20 für Wetten auf den Gast zeugen also nicht von der ganz klaren Favoritenstellung von Red Bull.

Demgegenüber stehen Brann RB Salzburg Wettquoten von im Schnitt 2,90 für einen Tipp auf die Norweger. Dass mindestens drei Tore im Spiel fallen, halten die Bookies angesichts von diesbezüglichen Quoten um 1,58 für ziemlich wahrscheinlich. Für noch wahrscheinlicher halten sie Tore auf beiden Seiten, was sich in Quoten von höchstens 1,53 für “Beide Teams treffen” widerspiegelt.

Brann vs RB Salzburg Prognose: Kein leichtes Auswärtsspiel für die Bullen

Die norwegische Eliteserien ist in vollem Gange und der SK Brann Bergen daher voll im Wettbewerbsmodus. Die Generalprobe für den Schlagabtausch am Mittwoch ging allerdings gehörig in die Hose. Am vergangenen Samstag verlor der amtierende norwegische Vizemeister bei KFUM Oslo klar mit 0:3.

Am Spieltag zuvor hatte er noch Tabellenführer Viking zu Hause souverän mit 3:1 geschlagen und sich bis auf den 2. Platz vorgekämpft. Die neuerliche Pleite des Spitzenreiters konnte die Mannschaft aus Bergen aber nicht nutzen und musste durch die eigene Schlappe den 2. Rang wieder an Tromsö abgeben, das sogar noch zwei Spiele weniger hat.

Bodö/Glimt auf Rang 4 hat nur einen Punkt, aber ebenfalls zwei Partien weniger absolviert als der SK Brann, sodass es in Sachen Meisterschaft aktuell nicht allzu gut aussieht. Sechs Punkte beträgt allein der Rückstand auf Ligaprimus Viking. Dabei sind die Auswärtsspiele die Achillesferse des “Stolzes von Bergen”.

Mit einer 3-1-3-Bilanz steht er in der Auswärtstabelle nur auf Rang 9. Daheim kommt er auf eine weitaus bessere 6-2-1-Bilanz, weshalb wir ihn in unserer Brann RB Salzburg Prognose auch nicht völlig chancenlos sehen. Weiter zurückblickend hat der Sportklubben nur eines der letzten 14 Pflichtspiele auf heimischem Rasen verloren (10S, 3U).

Brann - RB Salzburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brann: 0:2 KFUM Oslo (A), 3:1 Viking FK (H), 1:1 HamKam (A), 1:0 Sandefjord (H), 0:3 Bodö/Glimt (A)

Letzte 5 Spiele RB Salzburg: 1:2 Derby County (N), 2:1 Qarabag Agdam (N), 0:3 Real Madrid (N), 0:0 Al-Hilal (N), 2:1 Pachuca (N)

Letzte Spiele Brann vs. RB Salzburg: -

Die Gäste aus Salzburg hielten sich zuletzt mit zwei Testspielen auf Betriebstemperatur. Gegen Qarabag Agdam gab es Anfang vergangener Woche einen 2:1-Erfolg, auf den drei Tage später eine 1:2-Schlappe gegen den englischen Zweitligisten Derby County folgte. Zuvor weilte RB von Mitte bis Ende Juni bei der Klub-WM in den USA.

Nach dem Auftaktsieg gegen Pachuca aus Mexiko und einem Remis gegen Al-Hilal verloren die Salzburger zum Abschluss der Vorrunde klar mit 0:3 gegen Real Madrid und schieden als Dritter ihrer Gruppe vorzeitig aus dem Wettbewerb aus. Dass sie an der Qualifikation zur Königsklasse teilnehmen dürfen, ist dabei durchaus mit einer Portion Glück verbunden.

Weil Austria Wien am letzten Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison zunächst in der 90. Minute im Heimspiel gegen BW Linz zum 2:1 traf, zwei Zeigerumdrehungen später aber doch noch den Ausgleich kassierte, zogen die Bullen durch den eigenen Sieg auf der Zielgeraden doch noch an den Veilchen vorbei auf Platz 2.

Somit hat der österreichische Meister von 2014 bis 2023 nun also doch noch die Chance, sich zum siebten Mal in Folge für die Champions League zu qualifizieren. In dem Duell mit den Norwegern rechnen wir auch mit ihrem Weiterkommen. Im Hinspiel würden wir den Brann RB Salzburg Tipp auf Auswärtssieg allerdings vermeiden.

So seht ihr Brann - RB Salzburg im TV oder Stream:

23. Juli 2025, 19 Uhr, Brann Stadion, Bergen

Übertragung TV: ServusTV

Übertragung Stream: ServusTV On

In Deutschland wird diese Partie nicht übertragen. Die österreichischen Fußball-Fans können die Begegnung im Free-TV bei ServusTV oder auch im kostenlosen Livestream bei ServusTV On verfolgen.

Eine Bilanz aus einem direkten Vergleich können wir euch in unserer Brann RB Salzburg Prognose nicht liefern, da die beiden Klubs am Mittwoch zum überhaupt ersten Mal aufeinander treffen. Wenn ihr unbedingt auf die Gäste setzen wollt, dann versucht, dies im Rahmen einer Freiwette ohne Einzahlung zu tun.

Brann vs RB Salzburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brann: Dyngeland - De Roeve, Helland, Holten, Soltvedt; Gudmundsson, Kornvig, Myhre; Mathisen, Finne, Hansen

Ersatzbank Brann: Borsheim, Magnusson, Pedersen, Haaland, Sande, Remmem, Sorensen, Sery Larsen

Startelf RB Salzburg: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig; Nene, Kjaergaard, Bidstrup, Gloukh; Vertessen, Ratkov

Ersatzbank RB Salzburg: Zawieschitzky, Alajbegovic, Baidoo, Daghim, Diabate, Diambou, Kitano, Onisiwo, Schuster

Für den von uns favorisierten Brann RB Salzburg Tipp gibt es einige weitere gute Argumente. So haben die Norweger in diesem Kalenderjahr neun Pflichtspiele auf heimischem Rasen bestritten.

In sieben dieser neun Partien kamen neben der Mannschaft aus Bergen auch die Gäste zum Torerfolg. In ebenfalls sieben der bisherigen neun Heimbegegnungen des Sportklubben im Jahr 2025 gab es auch mindestens drei Tore im Spiel. Insofern halten wir eine Kombi aus “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” für erfolgversprechend.

Unser Brann - RB Salzburg Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Für Red Bull ist es das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit, während sich Brann mitten in der Saison befindet. Dem Namen nach sind die Bullen der Favorit. Wir wären allerdings nicht überrascht, wenn die Österreicher im Hinspiel noch nicht alles klar machen. Die Norweger haben ihre letzten drei Heimspiele alle gewonnen und in 25 ihrer letzten 27 Pflichtspiele auf heimischen Rasen mindestens ein Tor geschossen. Da sie hinten aber auch gerne Gegentreffer zulassen, erwarten wir insgesamt eine torreiche Begegnung und erachten daher eine Torwette als sinnvollste Option.