Brasilien - Peru Tipp, Prognose & Quoten | 16.10.2024

Brasilien - Peru Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Südamerika Wette | Gefährdet Brasilien die WM-Teilnahme?

Unser Brasilien - Peru Sportwetten Tipp zum WM Qualifikationsspiel Südamerika am 16.10.2024 lautet: Am zehnten Spieltag steht Brasilien gegen Peru unter Druck und wird im Wett Tipp heute mit einem einzigen Treffer auskommen müssen.

Dorival Junior betreute die brasilianische Nationalmannschaft bisher in zehn Pflichtspielen. Nur drei Siege gelangen der Selecao in diesem Zeitraum, weshalb unsere Brasilien Peru Prognose die Schwächen der Gastgeber genauer beleuchtet. Eine Favoritenrolle der Gastgeber ist nicht von der Hand zu weisen. Peru gewann bisher nur ein Qualifikationsspiel (6 Punkte), das aber ausgerechnet am vergangenen Spieltag gegen den Tabellendritten, Uruguay (1:0).

Im Brasilien Peru Wett Tipp heute erzielt „Brasilien Unter 1,5 Tore“ und ruft bei Bet365 eine Quote von 2,75 hervor.

Darum tippen wir bei Brasilien vs Peru auf „Brasilien Unter 1,5 Tore“:

Peru kassierte unter Jorge Fossati in 9 von 10 Länderspielen „Unter 1,5 Gegentore“.

Brasilien erzielte in 3 der 5 vorangegangenen Länderspiele „Unter 1,5 Tore“.

Peru kassierte in 9 Qualifikationsspielen erst 10 Gegentore.

Brasilien vs Peru Quoten Analyse:

Einen Wettbonus könnt ihr besser verwenden als bei den Brasilien Peru Quoten für eine klassische Drei-Weg-Wette. Die Selecao ist zu stark favorisiert und ermöglicht bei einem Heimsieg nur den 1,23-fachen Gewinn.

Zuletzt gewann Brasilien fünf Aufeinandertreffen in Folge gegen Peru. Verwundern sollten euch die Brasilien Peru Wettquoten daher nicht wirklich. Den Gästen wird bei Siegquoten bis 16,00 kaum eine Chance auf den Sieg gegeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brasilien vs Peru Prognose: Der Job ist gefährdet

Nur wenige Nationaltrainer standen in den vergangenen Jahren nach zehn Pflichtspielen bei einer schwächeren Bilanz als Dorival Junior. Der 62-Jährige gewann am vergangenen Spieltag gegen Chile sein drittes Pflichtspiel.

Beinahe wäre ihm dieser Erfolg ebenfalls durch die Lappen gerutscht. Die Selecao lief einem 0:1-Rückstand hinterher und ging erst in der 89. Spielminute durch eine starke Einzelleistung von Luiz Henrique in Führung.

Tore zu erzielen fällt den Samba-Kickern unter Dorival Junior extrem schwer, das hat auch Einfluss auf den Brasilien Peru Tipp. Die Gastgeber erzielten in sechs von elf Länderspielen der Dorival-Ära weniger als zwei Treffer. Hätte Luiz Henrique das Tabellenschlusslicht nicht kurz vor Abpfiff bestraft, wäre das in vier der fünf vorangegangenen Begegnungen der Fall gewesen.

Zum Zeitpunkt des Spiels gegen Chile (2:1) stand Peru noch am Tabellenende. Durch ihren ersten Sieg in der WM-Qualifikation (1:0 vs. Uruguay) zogen die Rojiblancos in der Tabelle an den Chilenen vorbei.

Brasilien - Peru Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brasilien: 2:1 Chile (A), 0:1 Paraguay (A), 1:0 Ecuador (H), 2:4 n.E. Uruguay (A), 1:1 Kolumbien (H).

Letzte 5 Spiele Peru: 1:0 Uruguay (H), 0:1 Ecuador (A), 1:1 Kolumbien (H), 0:2 Argentinien (A), 0:1 Kanada (H).

Letzte 5 Spiele Brasilien vs. Peru: 1:0 (A), 2:0 (H), 1:0 (H), 4:0 (H), 4:2 (A).

Die Partie gegen Uruguay ist ein mahnendes Beispiel für Brasilien und das, was in dieser Brasilien Peru Prognose folgen könnte. Peru leistete großartige Arbeit gegen den Ball und kassierte in neun Qualifikationsspielen nur zehn Gegentore.

Gäste-Trainer Jorge Fossati stellt seine Mannschaft in der Verteidigung fast immer optimal auf den Gegner an. Seine Spieler setzten das Defensiv-Konzept des 72-Jährigen meist um und erlaubten in neun von zehn Länderspielen „Unter 1,5 Gegentore“.

Das schwerwiegende Manko im peruanischen Team ist im Angriff verortet. La Blanquirroja erzielte nicht mehr als drei Tore in neun Qualifikationsspielen und erzielte in keiner einzigen Begegnung „Über 1,5 Tore“.

Somit enthielt kein einziges Qualifikationsspiel mit Beteiligung der Gäste „Über 2,5 Tore“. Im ersten Duell gegen Brasilien (0:1) mühte sich die Selecao durch ein spätes Kopfballtor von Innenverteidiger Marquinhos in der 90. Minute zum Sieg. „Unter 2,5 Tore“ im Spiel sind bei Quoten von circa 2,00 ein wahnsinnig guter Anlass, um diesen Bet-at-home Gutschein zu verwenden.

So seht ihr Brasilien - Peru im TV oder Stream:

16. Oktober 2024, 02:45 Uhr, Mane Garrincha, Rio de Janeiro

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: -

Die Geschichte dieser Paarung erzählte zuletzt immer häufiger dasselbe Szenario: Brasilien gewinnt ein torarmes Spiel. Fünf Siege in Folge offenbaren ein klares Kräfteverhältnis vor dem Brasilien Peru Tipp. .

Gleichzeitig unterstreichen zwei der letzten drei Ergebnisse (1:0, 2:0, 1:0), dass die Selecao im Angriff schon des Öfteren gegen Peru wenig ausrichten konnte.

Brasilien vs Peru: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brasilien: Ederson, Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Abner, Lucas Paqueta, Andre, Savinho, Raphinha, Rodrygo, Igor Jesus

Ersatzbank Brasilien: Bento, Weverton, Beraldo, Bruno, Telles, Vanderson, Bruno Guimaraes, Gerson, Andreas Pereira, Martinelli, Luiz Henrique, Endrick

Startelf Peru: Gallese, Zambrano, Abram, Araujo, Castillo, Polo, Sonne, Pena, Callens, Flores, Valera

Ersatzbank Peru: Caceda, Romero, Corzo, Garces, Archimbaud, Murrugarra, Calcaterra, Quispe, Joao Grimaldo, Reyna, Ramos, Rivera

Bislang qualifizierte sich Brasilien immer (!) für die WM-Endrunde. Die Teilnahme an der nächsten Weltmeisterschaft ist aber gefährdet.

Nur zwei Punkte sichern den Gastgebern aktuell eine direkte Qualifikation. Vermasseln die Gastgeber das folgende Duell in der Brasilien Peru Prognose, könnte die Job-Sicherheit von Dorival Junior massiv darunter leiden.

Unser Brasilien - Peru Tipp: Brasilien Unter 1,5 Tore

Überzeugt hat Brasilien unter Dorival Junior nur selten und eine Verbesserung war im letzten Spiel gegen Chile (2:1) nicht in Sicht. Peru brachte dagegen den Tabellendritten aus Uruguay zu Fall (1:0) und stützte sich ein weiteres Mal auf die Verteidigung.