Braunschweig - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten 03.05.25

Unser Braunschweig - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.05.2025 lautet: Während die Eintracht eigentlich die letzten Punkte für den Ligaverbleib sammeln will, trauen wir im Wett Tipp heute eher den Gästen etwas Zählbares im Kampf um den Relegationsrang 3 zu.

In dieser Saison steckte Braunschweig schon ganz tief im Tabellenkeller. Nach der Hinrunde fand sich die Eintracht zum Beispiel noch auf Rang 17 wieder. Auch der Stuhl von Trainer Daniel Scherning wackelte schon gehörig, doch die Löwen haben sich zusammengerauft und gehen mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz 16 in den 32. Spieltag.

Seit Wiedereinführung der Relegation wurde solch ein Vorsprung so spät noch nie verspielt. Schon am Wochenende in unserer Braunschweig Düsseldorf Prognose könnte der BTSV zum dritten Mal in Folge den Klassenerhalt schaffen.

Wir spielen aber mit einer Quote von 1,52 bei Betano den Braunschweig Düsseldorf Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Düsseldorf auf “Doppelte Chance X2”:

Düsseldorf ist seit 9 Duellen ohne Niederlage gegen Braunschweig

Die Fortuna steht in der Auswärtstabelle auf Rang 4

Die Eintracht ist auch der Lieblingsgegner von F95-Coach Daniel Thioune

Braunschweig vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Die Fortuna steht aktuell mit 49 Punkten auf Rang 6. Damit hat der Verein aus der Landeshauptstadt neun Plätze und 15 Zähler Vorsprung auf den kommenden Gegner. Für eine Favoritenrolle bei den Braunschweig vs Düsseldorf Quoten reicht das aber nicht, denn die besten Wettanbieter, die auch unseren Sportwetten Bonus Vergleich anführen, können sich für keinen Favoriten entscheiden.

Mit einer durchschnittlichen Siegquote von 2,50 sind die Gäste nur die minimalen Favoriten. Ein Dreier der Hausherren wird auch mit Braunschweig gegen Düsseldorf Wettquoten zwischen 2,55 und 2,75 bezahlt.

Braunschweig vs Düsseldorf Prognose: Die Fortuna setzt auf die gute Bilanz in der Fremde

Am vergangenen Spieltag musste sich Braunschweig mit einem 1:1 bei Schlusslicht Regensburg begnügen. Nach den jüngsten Siegen gegen Paderborn (3:2), den HSV (4:2) und Kaiserslautern (2:0) war dieses Remis sicherlich eine kleine Enttäuschung. Auf der anderen Seite ist die Eintracht aber erstmals unter Trainer Daniel Scherning seit fünf Zweitliga-Spielen unbesiegt (3S, 2U). Zudem haben die Löwen am Ende auch wieder einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gesammelt.

Nun hofft der BTSV auf den dritten Heimsieg in Folge. 22 der 34 Zähler in dieser Saison haben die Niedersachsen auch im eigenen Stadion gesammelt. Probleme macht aber weiterhin die Defensive. Nur Schalke (56) und Regensburg (65) kassierten mehr Gegentore als die Eintracht (55). Auch der Expected-Goals-Against-Wert von 53,6 wird ligaweit lediglich von Regensburg übertroffen. Zudem ließen die Männer von Coach Scherning im Unterhaus die meisten Schüsse zu.

In dieser Saison fällt es der Fortuna vor allem in Heimspielen schwer, dominant aufzutreten und die Spielkontrolle gewinnbringend auf den Rasen zu bringen. Das gelang 2024/25 nur ein einziges Mal - beim 5:0 Anfang Dezember gegen Braunschweig. Am vergangenen Spieltag lag Düsseldorf dagegen in der Merkur-Spiel-Arena nach gut einer Stunde mit 0:3 gegen Nürnberg zurück. Bei einer desaströsen Abwehrleistung ging auch im Spiel nach vorne so gut wie nichts. Mit der Einwechslung der drei Joker Appelkamp, Iyoha und Schmidt kam jedoch Leben ins Spiel von F95.

Mit drei Treffern innerhalb von zehn Minuten holten die Männer von Coach Daniel Thioune am Ende doch noch ein 3:3. Damit beträgt der Abstand auf Rang 3 gerade mal einen Punkt. Die Mannschaft ist momentan seit vier BL2-Partien ungeschlagen (2S, 2U), was auch ein Argument für unseren Braunschweig Düsseldorf Tipp ist. Gegen den Club wurden alle Tore durch Einwechselspieler erzielt. So steht Düsseldorf bei 14 Jokertoren in dieser BL2-Saison. Das ist geteilter Liga-Höchstwert mit Paderborn. An den letzten 18 Spieltagen konnte die Fortuna auch immer mindestens einmal treffen.

Braunschweig - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:1 Regensburg (A), 2:0 Kaiserslautern (H), 4:2 Hamburger SV (A), 3:2 Paderborn (H), 1:1 Preußen Münster (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:3 Nürnberg (H), 1:1 Elversberg (A), 2:1 Paderborn (A), 1:0 Preußen Münster (H), 1:3 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Düsseldorf: 0:5 (A), 0:2 (A), 1:4 (H), 1:3 (A), 2:2 (H)

In den vergangenen Jahren entwickelte sich Braunschweig zum Lieblingsgegner von Düsseldorf. Das wirkt sich natürlich auf unsere Braunschweig vs Düsseldorf Prognose aus. Die Fortuna ist seit neun Zweitliga-Partien in Folge gegen die Eintracht ohne Niederlage (5S, 4U). In diesem Zeitraum wurden die letzten vier Duelle gegen den BTSV alle gewonnen und das bei einem Torverhältnis von 14:2.

Auch im Hinspiel lag die Fortuna nach elf Minuten 3:0 vorne und feierte am Ende mit einem 5:0 ihren höchsten Saisonsieg. Daniel Thioune feierte als Coach im Profibereich ebenfalls gegen kein Team so viele Pflichtspiel-Siege wie gegen den BTSV (7).

In acht Vergleichen (6x 2. Liga, 2x 3. Liga) blieb der Trainer unbesiegt und musste nur beim 2:2 auswärts gegen die Fortuna im August 2022 Punkte abgeben. Die letzten Erfolge gegen F95 feierten die Niedersachsen in der Saison 2016/17. Damals wurden beide Spiele jeweils mit 2:1 gewonnen.

Am Samstag treffen die beiden Teams aufeinander, die in dieser Saison die meisten Schüsse zugelassen haben (jeweils 471). So rechnen die Buchmacher auch dieses Mal mit einigen Treffern.

So seht ihr Braunschweig - Düsseldorf im TV oder Stream:

03. Mai 2025, 13 Uhr, Eintracht Stadion, Braunschweig Übertragung TV: Sky Übertragung Stream: Sky Go

Die Partie zwischen Braunschweig und Düsseldorf wird natürlich bei Sky als Einzelspiel oder in der Konferenz übertragen.

Der Anpfiff im Eintracht Stadion von Braunschweig erfolgt am Samstag um 13 Uhr.

Braunschweig vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braunschweig: R. Hoffmann - Ehlers, S. Köhler, Bicakcic - Rittmüller, Krauße, Di Michele Sanchez, Baas, Gomez - Philippe, Tachie

Ersatzbank Braunschweig: Johansson (Tor), Ba, Ivanov, W. Ould-Chikh, Szabo, Marie, Kaufmann, Polter, Tempelmann, Bell Bell, Jaeckel

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann, Siebert - M. Zimmermann, Haag, Heyer, Gavory, Johannesson, van Brederode - Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Schock (Tor), Lunddal, Affo, Jastrzembski, Niemiec, Appelkamp, Schmidt, Iyoha

Die Hausherren müssen ohne Nikolaou, Casali, Tauer und Sane auskommen. Dafür stehen Tempelmann, Bell Bell und Jaeckel nach Gelbsperre wieder zur Verfügung. Das ist bei der Braunschweig vs. Düsseldorf Prognose schon ein kleiner Vorteil.

Bei den Gästen fallen dagegen Kwasigroch, Kwarteng, Sobottka, Rossmann, Vermeij und Pejcinovic aus.

Unser Braunschweig - Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance X2

Auch wir gehen wie die Buchmacher von einem engen Duell auf Augenhöhe aus. Am Ende sehen wir aber die Gäste etwas vorne und trauen ihnen mindestens ein Remis zu. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass sich die Fortuna in dieser Spielzeit auswärts wohler fühlt als daheim.

Zudem gehört die Eintracht zu den Lieblingsgegnern von Düsseldorf und von Coach Thioune. Natürlich spielt es auch eine Rolle, dass der BTSV noch gegen den Abstieg kämpft, während F95 auf den Aufstieg ins Oberhaus hoffen darf.