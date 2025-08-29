Bremen - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 30.08.2025

SPORT1 Betting 29.08.2025 • 18:00 Uhr Bremen - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer kassiert die zweite Saisonniederlage?

Unser Bremen - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.08.2025 lautet: Sowohl Werder als auch Bayer haben nach dem 1. Spieltag noch zahlreiche Baustellen. Aus diesem Grund rechnen wir im Wett Tipp heute auch mit Toren auf beiden Seiten.

Sowohl Werder als auch Bayer haben sich den Start in die neue Bundesliga-Saison anders vorgestellt. Die Grün-Weißen kassierten am 1. Spieltag eine verdiente 1:4-Pleite in Frankfurt und die Werkself musste zum Auftakt eine 1:2-Heimpleite gegen Hoffenheim hinnehmen. Nun treffen die beiden Verlierer am Samstag im Weserstadion direkt aufeinander.

Für beide Mannschaften kommt der Saisonstart eigentlich ein paar Wochen zu früh. Doch es hilft nichts. Der Verlierer dieser Partie geht mit großen Problemen in die Länderspielpause. Laut den Quoten der Bremen Leverkusen Prognose haben die Gäste die besten Chancen auf einen Dreier. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,56 bei Winamax für den Bremen Leverkusen Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Bremen vs Leverkusen auf “Beide Teams treffen”:

Werder hat in der kompletten Vorsaison 57 Gegentore kassiert (Platz 13) und musste am vergangenen Wochenende gegen die Eintracht vier Gegentreffer hinnehmen

Bayer ließ am 1. Spieltag gegen die TSG 5 Chancen und 10 Schüsse zu

In 4 der letzten 6 Duelle der beiden Teams in Bremen fielen auf beiden Seiten Tore

Bremen vs Leverkusen Quoten Analyse:

Bayer ist Vizemeister und hat beim Marktwert (439 Mio. zu 140 Mio. Euro) klar die Nase vorne. Dieser Unterschied spiegelt sich auch in den Bremen vs Leverkusen Wettquoten wider.

Die besten Buchmacher, die auch in unserem Sportwetten Bonus Vergleich weit oben stehen, schicken die Gäste mit einer maximalen Siegquote von 1,98 als Favorit auf den Platz.

Ein Dreier der Hausherren wird mit Bremen gegen Leverkusen Quoten zwischen 3,50 und 3,75 bezahlt. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Bremen vs Leverkusen Prognose: Welcher Verein rutscht in die Krise?

Nach fünf Testspielniederlagen, dem Aus im Pokal gegen Bielefeld (0:1) und dem 1:4 in Frankfurt ist die Stimmung in Bremen schon ziemlich angespannt. Vor allem war Werder gegen die Eintracht ziemlich chancenlos, was auch der xG-Wert von 0,53 zu 2,74 deutlich macht. Eine Erklärung ist sicherlich die personelle Not. Mit Weiser, Stage, Pieper, Wöber und Deman fehlen aktuell fünf Profis, die für die Startelf in Frage kommen würden. Die Auswechselbank gegen die SGE bestand zu mehr als der Hälfte aus Spielern ohne einen einzigen Bundesliga-Einsatz.

Und auf dem Platz spielten vor allem die Außenverteidiger Abu und Malaiin nicht auf BL-Niveau und bildeten die große Schwachstelle. Doch nach den zahlreichen Abgängen im Sommer fehlt es auch auf der Seite der Neuzugänge. Unter der Woche kam mit Sugawara ein Außenverteidiger hinzu. Am Donnerstag wird mit dem Schweizer Schmidt ein zusätzlicher Neuer erwartet. Doch für die fehlende Qualität im Angriff ist noch keine Lösung in Sicht. Werder hat immerhin in den letzten vier Heimspielen kein Gegentor und keine Niederlage kassiert (2S, 2U). Was den Bremen Leverkusen Tipp aber erschwert: Bremen hat seit zwölf Jahren nicht mehr das erste Heimspiel einer Saison gewonnen.

In dieser Saison gab es in Leverkusen einen extrem großen Umbruch. Die Säulen der Meistermannschaft wie Wirtz, Xhaka, Tah und Frimpong sind nicht mehr da. Und bis zum Ende des Transferfensters ist noch viel Bewegung drin. Es wird wohl mehr als 30 Transferbewegungen mit einem Volumen von mehr als 500 Millionen Euro geben. Diese noch längst nicht abgeschlossenen Personalplanungen machen die Arbeit von Coach Erik ten Hag sicher schwer. Doch alleine mit dem Umbruch und den noch fehlenden Verstärkungen können die Leistungen nicht erklärt werden.

Auf einen schwachen Pokal-Auftritt beim Viertligisten Großaspach (4:0) folgte eine 1:2-Heimpleite gegen Hoffenheim. Hier ließ die Werkself viele Dinge wie eine Spieleröffnung, ein flüssiges Kombinationsspiel, ein wirksames Pressing/Gegenpressing sowie eine stabile Defensive vermissen. Mit nur einer Torchance aus dem Spiel heraus war Bayer auch nicht wirklich torgefährlich. Durch die Fülle an Defiziten gerät der neue Coach auch gleich schon unter Druck. Dabei möchte Leverkusen seine historische Serie ausbauen. In den letzten zwei Bundesliga-Saisons hat die Werkself kein Auswärtsspiel verloren und mit 34 ungeschlagenen Partien einen Rekord aufgestellt.

Bremen - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bremen: 1:4 Frankfurt (A), 0:1 Bielefeld (A), 1:2 Udinese (H), 0:1 Udinese (H), 0:3 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:2 Hoffenheim (H), 4:0 Großaspach (A), 0:2 Chelsea (A), 3:0 Pisa (H), 2:1 Fortuna Sittard (A)

Letzte 5 Spiele Bremen vs Leverkusen: 2:0 (A), 2:2 (H), 0:5 (A), 0:3 (H), 2:3 (H)

Für unsere Bremen Leverkusen Prognose müssen wir natürlich ganz genau auf den direkten Vergleich blicken. Gegen Leverkusen gewann Bremen gerade mal eines seiner letzten zehn Bundesliga-Duelle (5U, 4N). Im März 2025 gab es einen 2:0-Erfolg in der BayArena. Die letzte Pleite der Werkself im Weserstadion stammt vom Oktober 2016 (1:2).

Bayer ist seit sieben Gastspielen bei Werder ohne Niederlage (4S, 3U). Doch auch die Grün-Weißen dürfen hoffen. Denn der SVW holte gegen B04 in der letzten Saison vier Punkte. Kein anderes Team hatte gegen den Vizemeister eine bessere Bilanz.

35 Mal teilten sich Bremen und Leverkusen in der Bundesliga die Punkte. Bei keiner anderen Paarung gab es mehr Remis. Und auch dieses Mal sollten wir eine Partie ohne Sieger auf dem Zettel haben.

Für den Bremen Leverkusen Tipp "Unentschieden" gibt es bei Winamax immerhin eine tolle Quote von 4,00.

So seht ihr Bremen - Leverkusen im TV oder Stream:

30. August 2025, 15:30 Uhr, Weserstadion, Bremen

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky Go, WOW, DAZN

Der Bundesliga-Samstag wurde in der Saison 2025/26 etwas umstrukturiert. Sky überträgt alle Begegnungen um 15:30 Uhr einzeln. DAZN zeigt die Spiele zur gleichen Zeit als Konferenz. So habt ihr für das Duell zwischen Bremen und Leverkusen zwei Optionen.

Bremen vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bremen: Backhaus - Sugawara, Stark, Coulibaly, Agu - Bittencourt, Lynen - Njinmah, Schmid, Mbangula - Grüll

Ersatzbank Bremen: Hein, Kolke, Smarkalev, Schmetgens, Adeh, Alvero, Covic, Hansen-Aaröen, Opitz, Salifou, Musah, Topp

Startelf Leverkusen: Flekken - Tape, Quansah, Tapsoba - Vazquez, Palacios, Andrich, Grimaldo - Maza, M. Tillman - Schick

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich, Lomb, Arthur, Badé, Hincapie, Aleix Garcia, Echeverri, Hofmann, Poku, Puerta, Alfa-Ruprecht, Boniface, Kofane, Sarco, Tella

Die Sorgen bei Werder lassen nicht nach. Kapitän Friedl und Malatini sind für Samstag fraglich. Auch Stark und Agu mussten unter der Woche das Training abbrechen. So ist wohl der 18-jährige Coulibaly ein Kandidat für die Startelf.

Bei Leverkusen fehlen eigentlich nur Belocian und Terrier. Badé, Palacios, Vazquez und Tillman dürften nach Trainingspausen noch nicht topfit sein. So spielt die Personalsituation für die Bremen Leverkusen Prognose eine große Rolle.

Unser Bremen - Leverkusen Tipp: Beide Teams treffen

Bei diesem “Krisenduell” fällt ein Tipp sehr schwer. Wer kann mit seinen Baustellen und Handicaps am besten klarkommen? Wir nehmen somit von einem 1x2-Tipp Abstand und rechnen eher mit Toren auf beiden Seiten.