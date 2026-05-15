Bremen vs Dortmund: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 16.05.2026

SPORT1 Betting 15.05.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das Bundesliga-Spiel Bremen gegen Dortmund am 16.05.2026. Entdecken Sie die besten Prognosen, Quoten und Wett Tipps für das Match.

Dortmund ist seit sechs Pflichtspielen gegen Bremen ungeschlagen (4S, 2U). In der Bundesliga hat die Borussia lediglich gegen Eintracht Frankfurt (52) mehr Spiele gewonnen als gegen den SV Werder (50), während der SVW in der höchsten Spielklasse nur gegen Bayern München (65) häufiger verloren hat als gegen den BVB. Für das Bundesliga-Saisonfinale am 16.05.2026 deuten alle Anzeichen auch auf einen Sieg der Gäste hin.

Obwohl für beide Teams nichts mehr auf dem Spiel steht, erwarten die Buchmacher, dass die qualitativ überlegenen Gäste das Spiel für sich entscheiden werden. Wir sehen die Gäste klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,98 bei Betano den Wett Tipp auf einen Sieg von Dortmund.

Betano zählt zwar nicht zu den bekanntesten Buchmacher-Adressen, hat aber enorm viel auf dem Kasten. So schafft es der Bookie bei uns unter die besten Sportwetten Anbieter. Nach der Betano Anmeldung wartet der Betano Promo Code auf die Neukunden.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am letzten Spieltag der Saison empfängt Werder Bremen Borussia Dortmund. Die Ausgangslage könnte kaum klarer sein: Der BVB hat sich den zweiten Platz gesichert, während Bremen auf dem 15. Rang den Klassenerhalt feiern kann. Der sportliche Druck ist also auf beiden Seiten verschwunden, was Raum für ein offenes Spiel lässt.

Dortmunds Saison war geprägt von einer beeindruckenden defensiven Stabilität. Mit nur 34 Gegentoren in 33 Spielen stellt der BVB die beste Abwehr der Liga, was auch der niedrigste Wert für erwartete Gegentore (xGA) untermauert. Torhüter Gregor Kobel glänzte mit den meisten Weißen Westen der Liga (14) und der höchsten Paradenquote. Diese defensive Mauer wird für Bremens Offensive, die mit nur 37 Treffern die zweitschwächste der Bundesliga ist, eine große Herausforderung darstellen.

Werder Bremen hat besonders zu Hause im Jahr 2026 geschwächelt und gerade mal zwei von neun Ligaspielen im Weserstadion gewonnen. Demgegenüber steht eine starke Auswärtsbilanz der Dortmunder, die lediglich eines ihrer letzten 16 Spiele auf fremdem Platz nicht mit einem eigenen Tor beendeten.

Auch der direkte Vergleich spricht Bände: Dortmund ist seit sechs Spielen gegen Bremen ungeschlagen, gewann vier davon und siegte im Hinspiel souverän mit 3:0.

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Bremen vs Dortmund: Wett Tipps für Tipper

Lust auf ein paar spannende Wetten für das Spiel? Basierend auf unserer Analyse haben wir hier die besten Wett Tipps und Prognosen für dich zusammengestellt:

Sieg Dortmund ( Quote 1,98 bei Betano ): Der BVB wird die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden wollen. Bremens schwache Form mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien und die desaströse direkte Bilanz sprechen klar für die Gäste. Diese Prognose ist unser Favorit.

Der BVB wird die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden wollen. Bremens schwache Form mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien und die desaströse direkte Bilanz sprechen klar für die Gäste. Diese Prognose ist unser Favorit. Halbzeitergebnis: Dortmund ( Quote 2,47 bei Betano ): Dortmund ist eine Macht in der ersten Halbzeit und führte in 21 von 33 Saisonspielen zur Pause. Im Gegensatz dazu lag Bremen in 17 Partien zur Halbzeit zurück – der schwächste Wert der gesamten Liga.

Dortmund ist eine Macht in der ersten Halbzeit und führte in 21 von 33 Saisonspielen zur Pause. Im Gegensatz dazu lag Bremen in 17 Partien zur Halbzeit zurück – der schwächste Wert der gesamten Liga. Über 1,0, 1,5 Tore in der ersten Halbzeit (Asiatische Linie) (Quote 1,67 bei bet365): Da für beide Mannschaften der Druck weg ist, erwarten wir ein unterhaltsames Spiel. In über 80 Prozent der Heimspiele von Bremen und der Auswärtsspiele von Dortmund fiel mindestens ein Tor vor der Pause.

Auch wenn es tabellarisch um nichts mehr geht, verspricht die Partie zwischen Bremen und Dortmund gute Unterhaltung zum Saisonabschluss. Die besten Anbieter für deine Wett Tipps findest du auf unserer Seite mit den empfohlenen Buchmachern. Wir wünschen dir viel Spaß beim Spiel und ein glückliches Händchen bei deiner Wette!