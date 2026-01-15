Bremen vs Frankfurt Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 16.01.2026

SPORT1 Betting 15.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Bremen vs Frankfurt Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 16.01.2026.

Sowohl in Bremen als auch in Frankfurt kann man mit dem Verlauf der letzten Partien überhaupt nicht zufrieden sein. So steht im direkten Aufeinandertreffen viel auf dem Spiel. Unsere Bremen vs Frankfurt Prognosen deuten auf einen knappen Auswärtssieg für die Eintracht hin, in einer Partie, die reich an Toren sein dürfte.

Das Eröffnungsspiel des 18. Bundesliga-Spieltags findet am Freitag, den 16. Januar 2026, um 20:30 Uhr im Weserstadion statt. Die aktuellen Bremen vs Frankfurt Quoten spiegeln ein ausgeglichenes Duell wider.

Wir favorisieren allerdings die Gäste aus Hessen leicht und empfehlen daher bei Merkur Bets mit einer Quote von 2,55 den Wett Tipp auf „Sieg Frankfurt“.

Analyse der Leistungen und Quoten

Beide Mannschaften befinden sich aktuell in einer der schwächsten Phasen ihrer Saison. Während die Gastgeber aus Bremen nur zwei Punkte aus den letzten sechs Partien holten, ist Frankfurt aus den europäischen Rängen gerutscht. Nach den Niederlagen unter der Woche stehen beide Teams unter Druck, um eine enttäuschende Rückrunde zu vermeiden.

Besonders für Werder Bremen sind die drei Punkte von enormer Bedeutung, um sich von der Abstiegszone, die gerade mal fünf Punkte entfernt ist, zu distanzieren. Ihre Offensive gehört mit lediglich 18 erzielten Toren und dem zweitniedrigsten Wert für erwartete Tore (xG) von 18,21 zu den schwächsten der Liga.

Im Gegensatz dazu steht die Eintracht, deren Spiele mit durchschnittlich 4,18 Toren pro Partie zu den torreichsten der Bundesliga zählen – nur die des FC Bayern sind torreicher. Ihre Achillesferse bleibt jedoch die Defensive, die bereits 36 Gegentore zugelassen hat, der drittschlechteste Wert der Liga.

Die offensive Durchschlagskraft mit 35 Saisontoren, fast doppelt so viele wie Werder, könnte diesen Mangel jedoch ausgleichen. Die neuesten Bremen vs Frankfurt Team News deuten auf einige Ausfälle auf beiden Seiten hin, was die defensiven Sorgen noch verstärken könnte. Werder muss auf Spieler wie Boniface und Weiser verzichten, während Frankfurt ohne Profis wie Uzun, Ebnoutalib und Burkardt auskommen muss.

Bremen vs Frankfurt: Wett Tipps

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Quoten haben wir einige vielversprechende Wett Tipps für dieses Duell zusammengestellt. Diese Bremen vs Frankfurt Prognosen berücksichtigen sowohl die Form der Teams als auch ihre direkten Begegnungen.

Sieg Frankfurt ( Quote 2,55 bei Merkur Bets ): Eintracht Frankfurt spielt einen unterhaltsamen Fußball mit durchschnittlich 2,05 Toren pro Spiel, leidet aber unter mangelnder Konstanz. Trotzdem haben sie mehr Potenzial als ihre Gegner gezeigt. Frankfurts größte Schwäche ist die Abwehr, die bereits 36 Gegentore kassiert hat. Glücklicherweise hat Bremen ähnliche Probleme, aber einen deutlich schwächeren Angriff. Die Offensivkraft der Eintracht sollte ausreichen, um die eigenen Lücken in der Verteidigung zu kompensieren und einen wichtigen Sieg einzufahren.

Über 3,5 Tore ( Quote 2,34 bei Merkur Bets ): Frankfurts anfällige Abwehr, besonders auswärts, zwingt die Mannschaft zu offenen Spielen, in denen sie sich auf ihren starken Angriff verlassen muss. Die Spiele der Eintracht sind die zweittorreichsten der Liga. Auswärts steigt dieser Schnitt sogar auf 4,89 Tore pro Spiel. Da das Team von Dino Toppmöller in der Fremde noch kein einziges Mal zu null gespielt hat, ist es wahrscheinlich, dass selbst Bremens limitierte Offensive mindestens einmal trifft, was für eine torreiche Partie spricht.

Frankfurt gewinnt & Beide Teams treffen (Quote 4,00 bei Merkur Bets): Die Eintracht hat in dieser Saison auswärts noch keine weiße Weste wahren können, verlor aber nur drei dieser neun Spiele. Bremen hat die letzten sechs Bundesligaspiele nicht gewonnen, vier davon gingen verloren. Das Hinspiel entschied Frankfurt deutlich mit 4:1 für sich. Es ist anzunehmen, dass die Eintracht erneut mehr Torchancen kreieren wird, ihre Defensive aber wahrscheinlich nicht standhalten wird, was diesen Tipp zu einer attraktiven Option macht.

Wir hoffen, unsere Bremen vs Frankfurt Prognosen haben dir geholfen. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein hoffentlich spannendes Bundesligaspiel genießen!