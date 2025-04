Brentford - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2025

SPORT1 Betting 05.04.2025 • 06:00 Uhr Brentford - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Verteidigen die Blues den vierten Platz?

Unser Brentford - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 06.04.2025 lautet: An den letzten Spieltagen der PL-Saison wartet auf die Blues ein schwieriges Restprogramm. Bevor es aber soweit ist, nimmt der CFC im Wett Tipp heute auf jeden Fall etwas Zählbares mit.

An den letzten beiden Spieltagen der Premier League stand für Chelsea schon jeweils ein London-Derby an. Nach einem 0:1 bei Arsenal und einem 1:0 daheim gegen Tottenham folgt am Sonntag zu Gast in Brentford der dritte Streich. Im Rennen um die Champions-League-Plätze geht es dabei sehr eng zu.

Die Blues haben nur zwei Punkte Polster auf Rang 6. Auch die Quoten der Brentford Chelsea Prognose deuten an, dass das Duell gegen die Bees kein Selbstläufer wird.

Wir sehen die Gäste aber vorne und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Betano den Brentford Chelsea Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Brentford vs Chelsea auf “Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore”:

Die Bees haben 10 der letzten 16 London-Derbys verloren

Brentford wartet seit 1938 auf einen Heimsieg gegen die Blues

Die Männer von Coach Thomas Frank sind seit 8 Pflicht-Heimspielen ohne Sieg

Brentford vs Chelsea Quoten Analyse:

Die Bees aus dem Westen von London stehen nach 30 Spieltagen auf Rang 11 und haben sieben Plätze sowie elf Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner. Trotzdem spielt am Sonntag natürlich für die besten Buchmacher, die auch im Sportwetten Bonus Vergleich ganz vorne liegen, der Heimvorteil eine Rolle.

So ist der Unterschied bei den Brentford vs Chelsea Quoten nicht allzu deutlich. Die Gäste gehen mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,14 als Favoriten ins Rennen. Auf der Gegenseite klettern die Brentford gegen Chelsea Wettquoten für einen Sieg der Hausherren aber auch nur auf Werte zwischen 3,00 und 3,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brentford vs Chelsea Prognose: Können die Blues die Auswärtsmisere beenden?

Seit dem Wiederaufstieg in der Saison 2020/21 hat sich der Brentford FC schnell wieder in der höchsten englischen Spielklasse etabliert. Die Ergebnisse waren seitdem mit einem 13. Platz, einem 9. Platz und einem 16. Platz am Saisonende zuletzt aber stark schwankend. Nach der schwachen Platzierung in der vergangenen Spielzeit soll es in diesem Jahr mit den Bees wieder aufwärts gehen. In dieser Hinsicht sind die Männer von Coach Thomas Frank auch auf einem guten Weg. Zuletzt hatte der Verein aus dem Westen von London aber vor allem vor den eigenen Fans einige Probleme.

Brentford hat keines der letzten acht Heimspiele gewonnen (6N, 2U). Zudem warten die Bienen im eigenen Stadion seit 16 PL-Spielen auf ein Spiel ohne Gegentor. Da der BFC zu Beginn der Saison deutlich heimstärker gewesen ist, steht man trotzdem noch auf dem 8. Platz in der Heimtabelle. Dafür lief es auswärts in den vergangenen Wochen sehr gut. Nach einem torlosen Remis in Brighton folgten fünf Siege in der Fremde. Diese Serie endete allerdings am Mittwoch mit einem 1:2 bei Newcastle. Außerdem haben die Bees zehn ihrer letzten 16 London Derbys verloren (3S, 3U). Diese Argumente sprechen für unseren Brentford Chelsea Tipp.

Nach dem 4:3-Sieg von Chelsea am 8. Dezember gegen Tottenham lagen die Blauen aus London nur vier Punkte hinter Premier-League-Spitzenreiter Liverpool zurück. Danach lief es für die Londoner aber nicht mehr so rund. Von den folgenden 14 Liga-Spielen konnten nur fünf gewonnen werden. Dabei kamen lediglich 18 Punkte zusammen. So geriet das eigentliche Ziel für diese Saison, die Qualifikation für die Champions League, wieder in Gefahr. Am Donnerstag konnte die Truppe von Trainer Enzo Maresca aber auch das Rückspiel gegen die Spurs für sich entscheiden. Durch den knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg kletterte Chelsea wieder auf den vierten Platz, wobei in dieser Saison wegen der UEFA-Koeffiziententabelle wohl auch der fünfte PL-Rang für die Königsklasse reicht.

Die Blues stehen beim Ballbesitz und bei den Expected Goals (58,2) auf Platz 2 der Liga. Zudem kommt nur Liverpool auf mehr Torschüsse und Großchancen pro Spiel. 54 erzielte Tore reichen aber lediglich für Rang 5. Der CFC ist seit acht Heimspielen ohne Niederlage (7S, 1U). In der Fremde tun sich die Männer von Coach Maresca aber schwer. Seit acht Spielen in den nationalen Wettbewerben (Liga und FA Cup) gab es keinen Sieg mehr (2U, 6N). Im Endspurt der Saison ist Chelsea auch der klare Favorit auf den Gewinn der UEFA Conference League.

Brentford - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brentford: 1:2 Newcastle United (A), 2:1 Bournemouth (A), 0:1 Aston Villa (H), 1:1 Everton (H), 4:0 Leicester City (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:0 Tottenham (H), 0:1 Arsenal (A), 1:0 Kopenhagen (H), 1:0 Leicester City (H), 2:1 Kopenhagen (A)

Letzte 5 Spiele Brentford vs Chelsea: 1:2 (A), 2:2 (H), 2:0 (A), 2:0 (A), 0:0 (H)

Die beiden Vereine aus London sind bisher 22 Mal aufeinandergetroffen. Chelsea führt den direkten Vergleich mit elf Siegen zu sieben Niederlagen an (4U). In Brentford kassierten die Blues in elf Gastspielen aber drei Pleiten (4S, 4U).

Das Hinspiel in der laufenden Saison ging an der Stamford Bridge mit 2:1 an den CFC. Davor hatten die Blauen fünf Spiele in Folge auf einen Sieg gegen die Bees gewartet und drei Heimspiele hintereinander gegen den Nachbarn verloren.

Brentford ist dagegen in der Liga seit Oktober 1938 und einem 1:0 ohne Heimsieg gegen Chelsea. Aus den sechs Heimspielen gegen die Blues seitdem holte der BFC nur drei Remis (3N). Diese Bilanz spielt für unsere Brentford Chelsea Prognose natürlich eine Rolle.

In den letzten vier Liga-Heimspielen der Bees sind weniger als drei Tore gefallen. Das gleiche gilt für die letzten vier Pflichtspiele mit Beteiligung der Blues. Auch dieses Mal rechnen wir nicht mit allzu vielen Treffern.

So bekommen wir für den Brentford Chelsea Tipp “Unter 3,5 Tore” bei Merkur Bets eine Quote von 1,54. Neukunden des Bookies finden bei uns alle Informationen zur Merkur Bets Anmeldung und Verifizierung.

So seht ihr Brentford - Chelsea im TV oder Stream:

06. April 2025, 15 Uhr, Gtech Community Stadium, Brentford

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die englische Premier League ist und bleibt die Domäne von Sky. Der Bezahlsender zeigt alle Spiele der Premier League, davon über 250 Spiele live. Dazu gehört auch das Derby zwischen Brentford und Chelsea.

Der Anpfiff im Gtech Community Stadium von Brentford erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

Brentford vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brentford: Flekken - van den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter - Nörgaard, Janelt, Mbeumo, Yarmolyuk, Schade - Wissa

Ersatzbank Brentford: Valdimarsson (Tor), Kayode, J.-S. Kim, Mee, Konak, Morgan, Damsgaard, Ajer, Maghoma

Startelf Chelsea: Sanchez - Gusto, T. Chalobah, Colwill, Cucurella - M. Caicedo, E. Fernandez, Pedro Neto, Palmer, Sancho - Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen (Tor), Acheampong, Badiashile, George, Nkunku, Madueke, James, Adarabioyo, Dewsbury-Hall

Die Gäste müssen bei der Brentford Chelsea Prognose auf Spieler wie Mudryk, Marc Guiu, Kellyman und Fofana verzichten. Dafür kehrte am Donnerstag Nicolas Jackson nach zweimonatiger Verletzungspause in die Startelf zurück. Bei den Hausherren fallen dagegen Profis wie Jensen, Thiago, Dasilva und Fabio Carvalho aus.

Unser Brentford - Chelsea Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Die Bees dürfen am Sonntag hoffen, denn seit acht nationalen Gastspielen ist Chelsea ohne Sieg. Sechs der acht Saisonpleiten setzte es in der Fremde, doch wir sehen in diesem Derby trotzdem die Gäste vorne.

Brentford hat aktuell selbst große Probleme vor den eigenen Fans. Zudem wartet man seit Ewigkeiten auf einen Heimsieg gegen die Blues und kann in dieser Spielzeit auch wenig gute Ergebnisse in den London Derbys vorweisen. So müssen sich die Gastgeber gegen den CFC im besten Fall mit einem Punkt begnügen, womöglich setzt es aber auch eine Pleite.