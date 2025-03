Brighton - Nottingham Tipp, Prognose, Quoten | 29.03.2025

SPORT1 Betting 28.03.2025 • 09:00 Uhr Brighton – Nottingham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FA Cup Wette | Wer zieht ins Semifinale ein?

Unser Brighton – Nottingham Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 29.03.2025 lautet: Nottingham will die außergewöhnliche Saison mit aktuell Platz 3 in der Premier League und dem Weiterkommen im FA Cup krönen. Im Wett Tipp heute geht das Sensationsteam nach 90 Minuten nicht als Verlierer vom Platz.

Am 29. März 2025 erwartet uns im American Express Community Stadium ein spannendes FA-Cup-Viertelfinale zwischen Brighton und Nottingham Forest. Brighton, der Favorit der Buchmacher, hat in diesem Wettbewerb seit fünf Heimspielen nicht mehr verloren. Mit einer beeindruckenden Formkurve von sieben Pflichtspielen ohne Niederlage (5S, 1S n.V., 1U) und Georginio Rutter, der drei Tore in drei FA-Cup-Spielen erzielte, gehen sie selbstbewusst ins Spiel.

Nottingham Forest hingegen zeigt sich als starke Herausforderung. Mit drei Pflichtspiel-Siegen in Serie, einer davon in der letzten FA-Cup-Runde nach Verlängerung, und ein beeindruckender Sieg gegen Manchester City, sind sie nicht zu unterschätzen. Auch in der Premier League stehen die Tricky Trees (3.) vor dem kommenden Gegner (7.), was uns zu unserer Brighton Nottingham Prognose veranlasst.

Unsere Vorhersage: Ein hart umkämpftes Spiel mit einer möglichen Überraschung durch Nottingham Forest, das nach 90 Minuten nicht als Verlierer vom Platz geht.

Daher lautet unser Brighton Nottingham Wett Tipp heute: „Doppelte Chance X2“ zu einer Quote von 1,95 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Brighton vs Nottingham auf „Doppelte Chance X2”:

Nottingham Forest hat kürzlich gegen starke Teams wie Manchester City und Arsenal gut abgeschnitten.

Brighton kämpft mit zahlreichen Verletzungen, was ihre Leistung beeinträchtigen könnte.

Nottingham Forest hat in den letzten 4 Spielen 3 Siege (einer nach Verlängerung) und ein Unentschieden erreicht, was unseren Brighton vs Nottingham Tipp stärkt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brighton vs Nottingham Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses spannende FA Cup Viertelfinale lautet: Nottingham Forest gewinnt oder spielt unentschieden. Die Gäste haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie auch gegen starke Gegner bestehen können. Ein dramatischer Sieg gegen Manchester City und ein solides Unentschieden gegen Arsenal unterstreichen ihre Stärke. Brighton hat zwar eine beeindruckende Serie zu Hause, aber mit vielen Verletzungen könnte es für sie schwierig werden, gegen ein entschlossenes und motiviertes Nottingham Forest zu bestehen. Trotzdem werden die Seagulls in den Sportwetten Apps mit Brighton Nottingham Quoten von 1,80 als Favorit bewertet.

Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger gehen und mit einem Unentschieden eine Verlängerung nötig sein, dann bekommt ihr Werte rund um 3,75 - auch bei den PayPal Wettanbietern. Setzt sich hingegen der Tabellendritte der Premier League durch, dann könnt ihr euch über Brighton vs. Nottingham Wettquoten von 4,10 freuen.

Brighton – Nottingham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 2:2 Manchester City (A), 2:1 Fulham (H), 1:1, 2:1 n.V. Newcastle (A), 2:1 Bournemouth (H), 4:0 Southampton (A).

Letzte 5 Spiele Nottingham: 4:2 Ipswich (A), 1:0 Manchester City (H), 1:1, 5:4 n.E. Ipswich (H), 0:0 Arsenal (H), 3:4 Newcastle (A).

Letzte 5 Spiele Brighton vs. Nottingham: 0:7 (A), 2:2 (H), 1:0 (H), 3:2 (A), 1:3 (A).

Unser Brighton – Nottingham Tipp: Doppelte Chance X2

Diese Faktoren machen Nottingham Forest zu einem gefährlichen Gegner, der durchaus in der Lage ist, eine Überraschung zu liefern. Dabei sollte in der Brighton gegen Nottingham Prognose auch noch erwähnt werden, dass die Tricky Trees das letzte Aufeinandertreffen Anfang Februar daheim mit 7:0 gegen die Seagulls gewinnen konnten.