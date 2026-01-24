Broncos vs Patriots Prognosen, Wett Tipps und Quoten | NFL Conference Championship am 25.01.2026

SPORT1 Betting 24.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Broncos vs Patriots Prognosen von unseren Wett-Experten für das NFL Conference Championship-Duell am 25.01.2026.

Am Sonntag werden in der NFL die beiden Teilnehmer für den Super Bowl LX, der am 8. Februar 2026 im Levi’s Stadium von Santa Klara (Kalifornien) ausgetragen wird, ermittelt. Im AFC Championship Game empfängt der Number One Seed aus Denver das zweitstärkste Team aus der Regular Season, die New England Patriots.

Normalerweise hätte uns hier eine enge Partie auf Augenhöhe erwartet. Doch durch die Verletzung von Broncos-Quarterback Bo Nix ergibt sich für die besten Sportwetten Anbieter ein klares Bild. Die Broncos vs Patriots Prognosen schlagen sich nun klar auf die Seite der Patriots.

Wir entscheiden uns für keinen Favoriten, sondern rechnen mit wenigen Punkten. Für unseren Wett Tipp auf „Unter 42,5 Punkte“ bietet Merkur Bets eine attraktive Quote von 1,91.

Merkur Bets gehört zu den besten Anbietern auf dem Markt. Falls ihr dort noch kein Konto habt, findet ihr bei Sport1 alle Infos zur Merkur Bets Anmeldung. Aktuell bietet der Buchmacher auch einen attraktiven Merkur Bets Bonus, den ihr euch nach der Kontoeröffnung nicht entgehen lassen solltet.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Am vergangenen Wochenende setzten sich die Broncos in einem wahren Thriller nach Overtime mit 33:30 gegen die Buffalo Bills durch. Dabei feierte das Franchise aus der “Mile High City” den 13. Comeback-Sieg der laufenden Saison. Doch dieser Erfolg wurde bitter bezahlt. Der Nummer-1-QB Bo Nix verletzte sich kurz vor dem Ende der Partie und kann die Saison nun nicht mehr zu Ende spielen. So schlägt am Sonntag die Stunde seines Ersatzmannes.

Und der heißt Jarrett Stidham. Stidham ist allerdings nicht gerade mit viel Spielpraxis gesegnet. Der Nummer-2-Spielmacher von Denver hat seit Januar 2024 keinen Pass mehr in einem NFL-Spiel geworfen. Zudem hat der 29-Jährige gerade mal vier Spiele als Starter in seiner Bilanz stehen. Noch nie stand ein Quarterback mit weniger NFL-Erfahrung in einem Conference Championship Game. Doch die Broncos müssen nicht gleich vor dem Kickoff die Flinte ins Korn werfen.

Denn das Franchise aus der Hauptstadt Colorados hat schon dreimal den Super Bowl gewonnen und kann im AFC-Championship-Game eine gute Bilanz von 8-2 vorweisen (6-1 daheim). Zudem wird der Ersatz-QB von einer der besten Offensive-Lines der Liga beschützt. Auf der anderen Seite konnte sich Head Coach Sean Payton in dieser Spielzeit immer auf seine Defense verlassen, die bei den Yards per Play allowed (4.5) auf Platz 1 und bei den Yards per Game total (278.2) auf Rang 2 steht. Hinzu kommt der Franchise-Rekord von 68 Sacks.

Die Patriots gehen aber als klare Favoriten in die Partie. Bei Merkur Bets wird ein Sieg der Gäste nur mit einer Quote von 1,39 belohnt. Und tatsächlich sprechen einige Dinge für New England. Auf der Position des Quarterbacks haben die Männer von Head Coach Mike Vrabel schon mal klare Vorteile. Denn Drake Maye spielt ein sensationelles Jahr, das ihm so vor dem Beginn der Regular Season sicher nicht viele Fans und Experten zugetraut haben. Der Pats-QB führt die NFL beim QBR und der Completion Percentage over Expectation an.

Auch kann der 23-Jährige die beste Scramble-Rate (10,3%) aller Spielmacher in der NFL vorweisen. Kritiker der Pats führen zu Recht den leichten Spielplan in der regulären Saison an. Doch die Leistungen von New England in den letzten beiden Playoff-Spielen gegen die Chargers und die Texans mit neun Sacks und sechs erzwungenen Turnovers können sich sehen lassen. Auch hat man in der laufenden K.o.-Runde lediglich einen Touchdown zugelassen.

Ein weiterer Punkt, der für das Team aus Massachusetts spricht: Die Patriots fühlen sich in dieser Saison auswärts pudelwohl und stehen hier bei einer Bilanz von 8-0. Zudem steht die Defense von New England auf Platz 4 bei den zugelassenen Punkten (18,8) und Platz 1 bei den Yards per Play allowed (6,2). Zudem hat man die zweitbeste Scoring-Offense (28,8 PPG) und die drittbeste Offense nach Yards per Game (379,4).

Broncos vs Patriots: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses NFL-Conference-Championship-Game haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Fakten basieren.

Unter 42,5 Punkte ( Quote 1,91 bei Merkur Bets ): Denver muss am Sonntag in erster Linie auf seine gute Defense setzen. Denn die Offense unter Ersatzmann Stidham wird nicht viele Punkte produzieren. Auf der Gegenseite werden die Gäste in der Höhe von Denver auch nicht auf ein Shoot-Out aus sein. So rechnen wir nicht mit allzu vielen Punkten.

Denver muss am Sonntag in erster Linie auf seine gute Defense setzen. Denn die Offense unter Ersatzmann Stidham wird nicht viele Punkte produzieren. Auf der Gegenseite werden die Gäste in der Höhe von Denver auch nicht auf ein Shoot-Out aus sein. So rechnen wir nicht mit allzu vielen Punkten. Sieg Patriots ( Quote 1,39 bei Merkur Bets ): Der naheliegendste Tipp lautet sicher “Sieg New England”. Der Verlust von Starting-QB Bo Nix wird für Denver wohl kaum zu kompensieren sein. Merkur Bets ist der gleichen Meinung und bezahlt diese Wette wie erwähnt auch nur mit einer Quote von 1,39.

Der naheliegendste Tipp lautet sicher “Sieg New England”. Der Verlust von Starting-QB Bo Nix wird für Denver wohl kaum zu kompensieren sein. Merkur Bets ist der gleichen Meinung und bezahlt diese Wette wie erwähnt auch nur mit einer Quote von 1,39. Sieg Denver HC +6,5 ( Quote 1,64 bei Merkur Bets ): Denver ist daheim eine Macht. Gegen die Pats können die Broncos in den Playoffs auch eine gute Bilanz von 4-1 vorweisen. Zudem hat New England gegen das Team aus Colorado die schwächste Winning Percentage im Vergleich mit allen AFC-Kontrahenten. Mit der Unterstützung der heimischen Fans trauen wir den Gastgebern ein enges Spiel zu. Bringen die Hausherren einen virtuellen Vorsprung von 6,5 Punkten ins Ziel, wird das von Merkur Bets mit einer 1,64 belohnt.

Denver ist daheim eine Macht. Gegen die Pats können die Broncos in den Playoffs auch eine gute Bilanz von 4-1 vorweisen. Zudem hat New England gegen das Team aus Colorado die schwächste Winning Percentage im Vergleich mit allen AFC-Kontrahenten. Mit der Unterstützung der heimischen Fans trauen wir den Gastgebern ein enges Spiel zu. Bringen die Hausherren einen virtuellen Vorsprung von 6,5 Punkten ins Ziel, wird das von Merkur Bets mit einer 1,64 belohnt. TD Henry Hunter (Quote 2,80 bei Merkur Bets): Natürlich darf bei so einem Kracher in der NFL auch ein Tipp auf einen Touchdown nicht fehlen. Hier machen wir uns die Schwäche von Denver gegen Tight Ends zu Nutze. Seit Woche 11 haben die Broncos gegen die gegnerischen TE viele Yards hinnehmen müssen. Diese Achillesferse kennen die Gäste und werden sie voraussichtlich ausnutzen.

Es spricht vieles für die Gäste. Als Haupttipp spielen wir aber trotzdem die Wette “Unter 42,5 Punkte”. Wir glauben, dass die Hausherren, die auch gegen die Bills in der Vorwoche viele Turnover forciert haben, und daheim in den letzten beiden Jahren bei einer Bilanz von 15-3 stehen, die Partie eng halten können. Dabei werden nicht allzu viele Punkte erzielt.