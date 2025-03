Brügge - Aston Villa Tipp, Prognose, Quoten | 04.03.2025

Unser Brügge - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 04.03.2025 lautet: Brügge und Aston Villa haben sich eindrucksvoll ihren Weg ins Achtelfinale der Königsklasse gebahnt. Im Wett Tipp heute schaffen es beide Außenseiter in diesem Bewerb auf die Anzeigetafel.

Am 4. März 2025 steht uns ein spannendes Duell im Jan Breydel Stadion bevor, wenn Club Brügge auf Aston Villa trifft. Dieses Achtelfinalspiel der Champions League ist von großer Bedeutung, da beide Außenseiter in diesem Bewerb in der Brügge Aston Villa Prognose alles geben werden, um in die nächste Runde einzuziehen.