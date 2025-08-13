SPORT1 Betting 13.08.2025 • 18:00 Uhr Kann irgendjemand die Bayern stoppen? | Wer sichert sich den zweiten Platz hinter dem Rekordmeister?

Die Buchmacher rechnen erneut mit dem Titel der Münchner. Das Rennen um die Rolle des ersten Bayern-Jägers erscheint dagegen sehr offen und verspricht viel Spannung. Der Eintracht aus Frankfurt muss man dabei durchaus eine gute Saison zutrauen.

Am Freitag, den 22. August wird die Bundesliga-Saison in der Allianz Arena mit dem Duell zwischen Meister Bayern München und RB Leipzig eröffnet. Bei den besten Buchmachern ist der Rekordmeister auch wieder für die Spielzeit 2025/26 der haushohe Favorit. Bei Interwetten bekommt ihr für den Titel der Münchner gerade mal eine Quote von 1,35.

Kann der FCB das Weißbier somit schon kaltstellen? Oder kann jemand, wie Bayer Leverkusen in der Saison 2023/24, den Bayern den Titel streitig machen? Wir analysieren die Quoten von Interwetten beim Markt “Wer wird Deutscher Meister 2025/26 in der Fußball-Bundesliga” und verraten euch natürlich auch unsere eigene Einschätzung!

Bundesliga 2025/26: Wer wird Bayern-Jäger Nummer 1? Die Quotenanalyse zur Meisterschaft!

Die Bayern hatten am Ende der Vorsaison 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Und in dieser Saison hat der Rekordmeister seinen Kader mit Spielern wie Jonathan Tah oder Luis Diaz weiter verstärkt. Wer kann den Münchnern trotzdem auf die Pelle rücken?

Für Buchmacher Interwetten, der in unserem Interwetten Test immer bestens abschneidet, hat der alte Rivale aus Dortmund die besten Chancen. Und tatsächlich war der BVB zum Ende der Vorsaison auch das mit Abstand formstärkste Team. Unter Coach Niko Kovac holte die Borussia aus den letzten acht Spielen 22 von 24 möglichen Punkten und sicherte sich damit auf den letzten Drücker noch das Champions-League-Ticket.

Bei der Klub WM 2025 war von dieser tollen Form dann zwar nicht mehr so viel übrig. Doch immerhin musste der Verein dieses Mal keine wichtigen Stammspieler ziehen lassen. Auf der Gegenseite ruhen viele Hoffnungen auf Neuzugang Jobe Bellingham und den inzwischen fest verpflichteten Daniel Svensson und Yan Couto. Für einen Schwarz-Gelben Meister klettern die Quoten in der Interwetten App auf eine 6,00.

Wie verkraftet Bayer den großen Umbruch?

In der vergangenen Saison hatte Bayer Leverkusen das Meisterteam aus der Spielzeit 2023/24 weitgehend zusammenhalten können und sicherte sich damit immerhin den zweiten Platz. Dieses Mal steht aber ein großer Umbruch an. Erfolgscoach Xabi Alonso ist zu Real Madrid gewechselt und wurde durch Erik ten Hag ersetzt. Zudem verließen Leistungsträger wie Jonathan Tah, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Granit Xhaka den Verein.

Diesen Qualitätsverlust versucht man mit Transfers wie Malik Tillman (35 Mio. Euro), Jarrel Quansah (35 Mio. Euro), Ibrahim Maza (12 Mio. Euro) und Mark Flekken (10 Mio. Euro) zu kompensieren. Nach einer bitteren Pleite im ersten Testspiel gegen die U20 von Flamengo (1:5) haben sich die Ergebnisse in der Vorbereitung allmählich stabilisiert. Doch das Projekt der neuen “Werkself” wird Zeit brauchen. Das spiegelt sich auch mit Platz 3 und einer Quote von 10,0 bei Interwetten wieder.

In der vergangenen Saison blieb RB Leipzig weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Mit Rang sieben wurde das internationale Geschäft dieses Mal sogar komplett verpasst. Der ehemalige Werder-Coach Ole Werner soll die Bullen nun wieder unter die Top 4 der Liga führen. Dieses Ergebnis erreichten die Sachsen sechsmal in den letzten sieben Spielzeiten. Während man vor allem Stürmer Benjamin Sesko zu Manchester United ziehen lassen musste, wurde der Kader auf der Gegenseite für über 90 Mio. Euro verstärkt.

Interwetten traut RB das Saisonziel zu und setzt die Leipziger mit einer Quote von 15,0 auf den vierten Rang. Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann wartet nicht mehr lange und sichert euch den Interwetten Bonus!

Ein spannendes Projekt ist weiterhin die Eintracht aus Frankfurt. Die Hessen hatten die Vorsaison auf Rang drei beendet, obwohl man im Januar Omar Marmoush zu Manchester City hatte ziehen lassen müssen. Im Sommer packte nun auch Angreifer Hugo Ekitike die Koffer in Richtung Premier League. So rutschte die SGE bei Buchmacher Interwetten, der natürlich auch zu den Buchmachern mit deutscher Lizenz gehört, beim Meisterrennen mit einer Quote von 50,0 auf den fünften Rang ab.

Doch die Verantwortlichen der Adler haben in der Vergangenheit schon oft ein gutes Näschen auf dem Transfermarkt bewiesen. Die hohen Einnahmen für Leistungsträger wurden meistens klug investiert. Dieses Mal hat man knapp über 40 Mio. Euro für Ritsu Doan (Freiburg) und Jonathan Burkardt (Mainz) ausgegeben. Und sehr wahrscheinlich werden noch der eine oder andere Transfer folgen.

Last but not least, werfen wir noch einen Blick auf den VfB. Die Schwaben waren nach einer schwachen zweiten Saisonhälfte in der Bundesliga-Tabelle auf Platz 9 abgerutscht. Doch mit dem Triumph im DFB-Pokal, dem ersten Titel seit 18 Jahren, konnte Stuttgart die Saison retten und auch noch das Ticket fürs internationale Geschäft lösen. Nun soll es auch in der Liga wieder bergauf gehen.

Starspieler Nick Woltemade konnte trotz eines starken Werbens von Bayern München gehalten werden. Königstransfer war der rechte Verteidiger Lorenz Assignon (12 Mio. Euro). Zudem wurden mit Lazar Jovanovic, Chema Andres und Noah Darvich verheißungsvolle Talente von Roter Stern Belgrad, Real Madrid und Barcelona verpflichtet. Die neue Qualität im Kader resultierte in guten Testspielergebnissen.

Um die Meisterschaft wird der VfB nicht kämpfen. Das sieht auch Interwetten mit einer Meisterquote von 100,0 so. Aber der Kampf um die CL-Tickets ist auf jeden Fall drin! Einen Tipp auf die Schwaben könnt ihr zudem mit dem Interwetten Gutschein absichern.

Unser Bayern-Jäger-Tipp: Frankfurt wird Vizemeister!

Die Bayern werden ihren Titel wohl wieder verteidigen. Denn es scheint kein ernsthafter Konkurrent am Start zu sein. Leverkusen ist erstmal mit dem Umbruch beschäftigt und Leipzig muss die schlechte Vorsaison vergessen machen.

Und auch beim BVB wird es nicht so weitergehen wie am Ende der Vorsaison. Unserer Meinung nach könnte die Eintracht aber zum Bayern-Jäger Nummer Eins werden. Die Hessen wissen, wie man Transfereinnahmen gewinnbringend investiert.

Top 6 Mannschaften Bundesliga Meister Quoten Bayern München 1.35 Borussia Dortmund 6.00 Bayer Leverkusen 10.0 RB Leipzig 15.0 Eintracht Frankfurt 50.0 VfB Stuttgart 100.0