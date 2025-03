Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 07.03.-09.03.

SPORT1 Betting 06.03.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 25. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 25. Spieltag vom 07.03. - 09.03.2025: Die Top-Teams bleiben im Wett Tipp heute allesamt ohne Gegentor.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 25. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Frankfurt vs. Union Berlin

Flanke, Kopfball, Tor - so stellt sich Steffen Baumgart die Offensive von Union Berlin vor. Funktioniert hat dieser Ansatz in den vergangenen Wochen allerdings eher selten. Am vergangenen Wochenende haben die Eisernen einen extrem wichtigen Vergleich gegen Kiel verloren und den Störchen damit den ersten Auswärtssieg ihrer noch jungen Bundesliga-Historie geschenkt.

Im Laufe der Partie gaben die Akteure der Köpenicker insgesamt 50 Hereingaben in den Strafraum. Mehr als 0,38 erwartbare Tore aus dem Spiel heraus haben die Baumgart-Schützlinge daraus nicht kreieren können. Zuletzt beendeten die Gäste vier von sechs Bundesliga-Spieltagen ohne eigenen Treffer.

Zu Gast in Frankfurt droht den Eisernen erneut dieses Schicksal. Frankfurt gewann zuletzt vier von fünf Heimspielen gegen Union Berlin (1U) und ist in den drei vorangegangenen Aufeinandertreffen im eigenen Stadion ohne Gegentor geblieben.

Wir sehen Frankfurt in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für den Bundesliga Tipp “Union Berlin erzielt kein Tor” mit einer Quote von 2,67 bei Merkur Bets .

Thema der Woche: Führt Niko Kovac den BVB in die Champions League?

Noch ist Dortmund auf dem zehnten Tabellenplatz gelistet, doch die Tendenz unter Niko Kovac zeigt aus Sicht der Schwarz-Gelben in die gewünschte Richtung. Der BVB gewann zuletzt zwei aufeinanderfolgende Bundesliga-Begegnungen in Serie und verhinderte dabei jeweils ein Gegentor.

Wie ein Gegentreffer verhindert wird, steht im Lehrbuch des FC Augsburg an oberster Stelle. Die Fuggerstädter kassierten unter allen Bundesliga-Teams die wenigsten Gegentore in der Rückrunde, beendeten aber jüngst drei von vier Partien mit 0:0. Wir erwarten eine Paarung mit “Unter 2,5 Toren” und nehmen dafür die Quote von 2,12 bei Merkur Bets dankend an.

Will Dortmund bis zum Ende dieser Saison noch den Weg unter die vier besten Teams antreten, müssen unter anderem Gladbach (8.) und Mainz (4.) überholt werden. Die beiden Kontrahenten eröffnen diesen 25. Spieltag am Freitagabend. Mainz verhinderte in vier der sechs vorangegangenen Partien ein Gegentor und stellt die zweitbeste Defensive der Bundesliga (25 Gegentore).

Gladbach ist in der Hintermannschaft zuletzt ebenfalls stabiler unterwegs gewesen, hat Heidenheim zu Null geschlagen (3:0) und fünf der letzten sechs Bundesliga-Paarungen mit “Unter 1,5 Gegentoren" zu Ende gebracht. Unsere Wahl für dieses Spiel fällt auf die Wettquote von 2,32 für “Beide Teams treffen: Nein”.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

An Leverkusen (2.) geschweige denn Bayern (1.) wird Dortmund in dieser Saison nicht mehr vorbeiziehen können. Der deutsche Rekordmeister stiefelt vorne weg, hat 72 Tore in 24 Begegnungen erzielt und acht Punkte Vorsprung auf die Werkself. Zudem verhinderte die Mannschaft von Vincent Kompany in drei ihrer vier vorangegangenen Bundesliga-Partien ein Gegentor.

Der VfL Bochum erzielte in seinen letzten beiden Auftritten gegen Hoffenheim (0:1) und Wolfsburg (1:1) insgesamt nur einen Treffer. Zu Gast in der Münchner Allianz Arena geht der VfL punkt- und torlos vom Feld. “Bayern gewinnt ohne Gegentor” haben wir für eine Quote von 1,71 gefunden, hier geht’s zum Merkur Bets Test .

Daten und Fakten zum 25. Spieltag:

Augsburgs Finn Dahmen hat mit einer Quote von 91 Prozent die beste Rate an abgewehrten Bällen unter allen Bundesliga-Torhütern.

Werder Bremen ist mit nur 4 Punkten das zweitschwächste Team der Rückrunde.

Bayern hat die letzten 10 Bundesliga-Heimspiele allesamt gewonnen.

Ebenso verordnen wir Werder Bremen den nächsten Rückschlag. Die Grün-Weißen haben ihre letzten vier Bundesliga-Paarungen allesamt verloren - die beiden vergangenen Auswärtsspiele sogar jeweils ohne Gegentor.

“Leverkusen gewinnt ohne Gegentor” ist laut Bundesliga Prognose mit einer Quote von 1,87 bei Merkur Bets definitiv spielbar.

Siegreich ist in unserem Wett Tipp heute ebenso Hoffenheim gegen Heidenheim. Die TSG hat zwei ihrer drei vorangegangenen Begegnungen gewonnen (1U), während der FCH sechs der letzten sieben Wochenenden als Verlierer hinter sich gelassen hat.

Einen “Sieg Hoffenheim” erhaltet ihr zum stolzen Angebot einer Quote von 1,77.

Weitere Partien am 25. Spieltag der Bundesliga:

St. Pauli hat sich durch die aktuelle Negativserie von vier Niederlagen in Folge selbst nochmal tiefer in den Abstiegskampf geschickt. Die Kiezkicker erzielten bei keinem dieser Auftritte einen Treffer. Ihre Stärke liegt bekanntlich in der Verteidigung.

Deswegen gehen wir im Duell mit Wolfsburg von einem Spiel ohne Tore auf beiden Seiten aus. “Beide Teams treffen: Nein” findet ihr bei Merkur Bets zu einer Quote von 1,92 .

Für den Vergleich zwischen Freiburg und RB Leipzig peilen wir ebenso eine Wette auf “Beide Teams treffen: Nein” an und raten dazu, einen Sportwetten Bonus zu integrieren. Der SCF hat seit fünf Bundesliga-Spieltagen kein Gegentor mehr gefangen. Darüber hinaus sammelte nur Bayern (12) mehr Weiße Westen als die Roten Bullen (11). Die Quote von 2,23 bietet in unseren Augen einen attraktiven Value.