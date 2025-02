Cagliari – Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2025

SPORT1 Betting 22.02.2025 • 11:00 Uhr Cagliari – Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wie reagiert Juve auf das Champions-League-Aus?

Unser Cagliari – Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 23.02.2025 lautet: Die letzten Duelle im Liga-Betrieb brachten Tore auf beiden Seiten mit sich. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine Fortsetzung dieses Trends.

Es waren bittere Champions-League-Playoffs für die italienischen Klubs. Alle drei Mannschaften aus der Serie A sind gescheitert und haben das Achtelfinale verpasst. In unserer Cagliari Juventus Prognose begegnen wir einem dieser drei Teams. Es sind die Gäste aus Turin, die nun am Sonntag eine Reaktion zeigen wollen.

Mit den Rossoblu trifft Juve auf einen Gegner, gegen den man schon lange nicht mehr verloren hat. Allerdings gelang es der Alten Dame zuletzt nur selten, den Kasten gegen die Rot-Blauen sauber zu halten. Wir entscheiden uns daher für den Cagliari Juventus Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,82 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Cagliari vs Juventus auf „Beide Teams treffen”:

Cagliari erzielte in den letzten 3 Heimspielen 7 Tore.

Juventus hat in den letzten 12 Partien in der Serie A immer getroffen.

In den letzten 4 Serie-A-Duellen gab es Tore auf beiden Seiten.

Cagliari vs Juventus Quoten Analyse:

Für die Buchmacher, von denen sich einige ganz besonders als Wettanbieter mit schneller Auszahlung auszeichnen, stecken die Gäste in die Favoritenrolle. Die Cagliari Juventus Quoten für einen Tipp auf die Gäste bleiben nahezu durchgängig unter der Marke von 1,90. Demgegenüber stehen Quoten um 4,20 für Wetten auf die Gastgeber.

Viele Tore erwarten die Bookies in diesem Match nicht. Das wird daran deutlich, dass sich schon die Cagliari Juventus Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ um 2,00 herum bewegen. Zuletzt wurde die Marke von drei Toren in den direkten Duellen zwischen diesen beiden Kontrahenten aber mehrfach erreicht.

Cagliari vs Juventus Prognose: Die Alte Dame tut sich schwer

Cagliari steht aktuell auf Tabellenplatz 14 und muss seine Blicke noch nach unten richten. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur fünf Punkte. Bei noch 13 ausstehenden Partien ist das kein allzu großes Polster. Aus den letzten beiden Partien konnten die Rossoblu aber immerhin vier Zähler sammeln.

Einem 2:1-Heimsieg im Abstiegs-Duell mit Parma ließen sie am vergangenen Spieltag ein respektables 0:0 bei Atalanta Bergamo folgen. Weiter zurückblickend haben die Gastgeber nur zwei ihrer letzten sieben Partien in der Serie A verloren (3S, 2U) und konnten dabei unter anderem bei AC Milan punkten.

Von ihren letzten drei Heimspielen haben die Casteddu zwei gewonnen (1N) und in diesen letzten drei Heimpartien insgesamt sieben Tore erzielt. Das ist mit ein Grund, warum wir ihnen auch bei unserem Cagliari Juventus Tipp einen Treffer zutrauen. Weiter zurückblickend konnten sie in fünf ihrer letzten sieben Partien auf heimischem Rasen treffen.

Zudem schafften sie es in den letzten vier Heim-Duellen mit Juve stets auf die Anzeigetafel und haben in diesen vier Heim-Begegnungen insgesamt sechs Tore erzielt. Zudem kamen die Rot-Blauen in den überhaupt letzten vier Serie-A-Aufeinandertreffen mit der Alten Dame ebenfalls immer zum Torerfolg.

Cagliari – Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliari: 0:0 Atalanta (A), 2:1 Parma (H), 1:2 Lazio Rom (H), 0:2 FC Turin (A), 4:1 Lecce (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:2, 1:3 n.V. PSV Eindhoven (A), 1:0 Inter Mailand (H), 2:1 PSV Eindhoven (H), 2:1 Como Calcio (A), 4:1 Empoli (H)

Letzte 5 Spiele Cagliari vs. Juventus: 0:4 (A), 1:1 (A), 2:2 (H), 1:2 (A), 1:2 (H)

Die Gäste aus Turin dürften die Reise ins Unipol Domus derweil ziemlich gebeutelt antreten. Unter der Woche verloren sie nämlich das Rückspiel in den Champions-League-Playoffs bei PSV Eindhoven mit 1:3 nach Verlängerung und mussten sich von der Königsklasse verabschieden. Der 2:1-Sieg aus dem Hinspiel sollte letztlich nicht reichen.

Vor der Pleite in den Niederlanden hatte Juve noch vier Pflichtspiele in Folge gewonnen und drei Tage zuvor im Derby d’Italia Meister Inter Mailand mit 1:0 geschlagen. Es war der dritte Liga-Dreier in Folge, mit dem die Turiner auf den vierten Rang kletterten. Nach wie vor stehen sie bei nur einer Niederlage nach 25 Serie-A-Spieltagen.

Allerdings sind sie mit 13 Punkteteilungen auch nach wie vor die Remis-Könige Italiens (11S). Insofern sind wir im Rahmen unserer Cagliari Juventus Prognose eher vorsichtig, was einen Sieg der Alten Dame betrifft. Von den letzten vier Serie-A-Partien auf des Gegners Platz hat sie auch nur die bislang letzte gewonnen.

Das war ein knapper 2:1-Sieg bei Aufsteiger Como Calcio, bei dem der Siegtreffer in der 89. Minute vom Elfmeterpunkt fiel. Davor gab es nur zwei Remis und die bislang einzige Pleite bei Spitzenreiter Neapel. Mit sechs endete genau die Hälfte aller bisherigen Auswärtsbegegnungen Juves in dieser Serie-A-Spielzeit remis.

Der direkte Vergleich spricht grundsätzlich für den Cagliari Juventus Tipp „Auswärtssieg“. Die Turnier haben jedenfalls keines der letzten acht direkten Duelle verloren und sechs davon gewonnen. Zuletzt schlugen sie die Rossoblu Mitte Dezember letzten Jahres im Achtelfinale der Coppa Italia an heimischer Wirkungsstätte klar mit 4:0.

Cagliari vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Cagliari: Caprile - Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou, Deiola, Adopo, Felici; Piccoli

Ersatzbank Cagliari: Sherri, Auseklis, Prati, Marin, Obert, Viola, Pavoletti, Kingstone, Palomino, Jankto, Coman, Luvumbo

Startelf Juventus: Di Gregorio - Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceicao, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Gonzalez; Kolo Muani

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Costa, Kelly, Savona, Rouhi, Locatelli, Adzic, Yildiz, Mbangula, Vlahovic

Die letzten beiden Aufeinandertreffen in der Serie A endeten allerdings remis. Weil Juve in über der Hälfte aller Liga-Spiele in dieser Saison unentschieden gespielt hat (13 von 25), können wir uns im Rahmen unserer Cagliari Juventus Prognose nicht zu einer Siegwette pro Gäste durchringen.

Eher würden wir noch den eingangs erwähnten Tipp „Über 2,5 Tore" bevorzugen. Sowohl in den vergangenen vier Serie-A-Heimspielen Cagliaris als auch in den bislang letzten drei Heim-Duellen mit Juve gab es immer mindestens drei Tore.

Unser Cagliari – Juventus Tipp: „Beide Teams treffen”

Zieht man die letzten Duelle in allen Wettbewerben heran, so gab es in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs drei oder mehr Tore im Spiel. In den letzten vier Begegnungen in der Serie A schafften es jeweils beide Mannschaften auf die Anzeigetafel.

Juve mag zwar der Favorit sein, reist aber nach dem Champions-League-Aus ziemlich geknickt an und hat schon über die gesamte Saison hinweg das Problem, zu oft unentschieden zu spielen. Alles in allem ist eine Torwette daher für uns die sinnvollste Option.