Cagliari - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2024

Antonio Conte hat sich in Neapel an eine schwierige Aufgabe herangewagt.

2023 holte SSC Neapel nach 33 Jahren endlich wieder den Scudetto. Danach ging es bei den „Gli Azzurri“ aber steil bergab. Mit Platz 10 und 37 Punkten weniger als bei der Meisterschaft sicherte man sich in der vergangenen Spielzeit den Titel „schlechtester Meister der Serie-A-Geschichte“. Diese Horror-Saison will man bei Napoli nun schnell vergessen machen. Dafür wurde ein neuer Trainer geholt und fast 150 Millionen Euro in den Kader investiert. Noch läuft aber bei den „Partenopei“ nicht alles rund. Die nächste Prüfung ist das Gastspiel am Sonntag in der Cagliari Neapel Prognose.

Darum tippen wir bei Cagliari vs Neapel auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Cagliari wartet seit April 2009 auf einen Heimsieg gegen Napoli

Die Sarden sind seit 5 Heimspielen ohne Sieg

Die Rossoblu sind 2024/25 noch ohne Dreier in der Serie A

Cagliari vs Neapel Quoten Analyse:

Noch ist ganz schön viel Sand im Getriebe der Partenopei. Aber dank ihrer Qualität werden die Gäste von den Wettanbietern mit deutscher Lizenz bei den Cagliari Neapel Quoten trotzdem als Favorit ins Rennen geschickt.

Für einen Dreier der SSC am Sonntag auf Sardinien bekommt ihr eine Höchstquote von 1,83. Auf der Gegenseite warten Cagliari Neapel Wettquoten zwischen 4,00 und 4,35 für einen Erfolg der Hausherren auf euch.

Cagliari vs Neapel Prognose: Welche Fortschritte macht die SSC?

Nach elf Jahren in Folge in der Serie A musste Cagliari 2015 absteigen. Doch schon ein Jahr später kehrten die Sarden in die höchste Spielklasse zurück. Danach hielten sich die „Gli Isolani“ sechs Jahre im Oberhaus, bevor wieder ein Jahr Serie B dazwischen kam. In der abgelaufenen Spielzeit mussten die Rossoblu als Aufsteiger unter Trainer Claudio Ranieri auch lange zittern. Der Klassenerhalt glückte am Ende mit einem Polster von zwei Plätzen und einem Punkt.

Nach dem Rücktritt von Ranieri wurde Davide Nicola geholt. Der Coach hatte in der Vorsaison den Empoli FC in letzter Sekunde zum Klassenerhalt geführt. Auch mit den Rossoblu muss Nicola wohl wieder gegen den Abstieg kämpfen. Große Sprünge auf dem Transfermarkt waren nicht möglich. Mit einem Marktwert von 69 Millionen Euro steht der Kader auf dem drittletzten Rang. Das 0:0 zum Saisonauftakt in Cagliari gegen AS Rom konnte man noch als Erfolg verbuchen. Danach folgten aber ein 1:1 daheim gegen Aufsteiger Como und eine 0:1-Niederlage in Lecce. Ein Tor und zwei Punkte reichen aktuell nur für Rang 16.

Im Nachhinein waren die Erwartungen in Neapel nach der Meisterschaft zu hoch. Viele Spieler fühlten sich nach dem Triumph mental leer und hätten den Verein wohl besser verlassen. Unter dem neuen Coach Antonio Conte wurde nun nicht nur das Gesicht der Mannschaft verändert, sondern auch die Philosophie des Vereins. Der Ex-Coach von Chelsea, Inter, Tottenham und der italienischen Nationalmannschaft legt viel Wert auf Teamgeist. Im Fokus standen Neuzugänge, welche einen Qualitätssprung garantieren. Aller Anfang ist jedoch auch bei Napoli schwer.

So setzte sich die SSC im Pokal erst im Elfmeterschießen daheim gegen den Zweitligisten Modena durch. Dann folgte ein 0:3 bei Hellas Verona, was aber im Nachhinein wohl ein Weckruf zur rechten Zeit war. Danach zeigte sich die Mannschaft beim 3:0 gegen CL-Teilnehmer Bologna deutlich verbessert. Der wechselwillige Angreifer Victor Osimhen wurde danach verliehen. Die „Partenopei“ drehten dank dem neuen Top-Stürmer Romelu Lukaku ab der 92. Minute die Partie gegen Parma in einen 2:1-Sieg. Mit sechs Punkten liegt man nur einen Zähler hinter Rang 1 zurück.

Cagliari - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliari: 0:1 US Lecce (A), 1:1 Calcio Como (H), 0:0 AS Rom (H), 3:1 Carrarese (H), 2:2 Modena (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:1 Parma (H), 3:0 Bologna (H), 0:3 Hellas Verona (A), 4:3 n.E. Modena (H), 0:2 Girona (H)

Letzte 5 Spiele Cagliari vs Neapel: 1:1 (H), 1:2 (A), 1:1 (H), 0:2 (A), 1:1 (A)

Napoli führt die Bilanz gegen Cagliari mit 37 Siegen zu 14 Niederlagen recht deutlich an. Allerdings endeten auch 31 von 82 Duellen mit einer Punkteteilung. Auf Sardinien konnte die SSC in 41 Versuchen zwölf Mal gewinnen, bei neun Pleiten und 20 Remis.

Der letzte Erfolg der Rossoblu stammt aus dem September 2019. Damals siegte man mit 1:0 in Neapel. Der jüngste Heim-Dreier gegen die „Partenopei“ datiert sogar vom April 2009 und einem 2:0, was unseren Cagliari Neapel Tipp beeinflusst.

Wie schon erwähnt, teilen beide Teams im direkten Duell gerne die Punkte. In drei der letzten fünf Aufeinandertreffen stand nach 90 Minuten ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Passiert das auch dieses Mal?

In drei der letzten fünf Aufeinandertreffen stand nach 90 Minuten ein 1:1 auf der Anzeigetafel.

Beide Coaches können am Sonntag aus dem Vollen schöpfen.

Unser Cagliari - Neapel Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Schaut man auf die Ergebnisse von Napoli aus der Vorsaison, sind zurecht Zweifel angebracht. Doch inzwischen ist hier eine andere Mannschaft am Start. Sicher braucht das Projekt unter dem neuen Coach Conte auch noch Zeit, doch seit der Pleite in Verona machen die Partenopei deutliche Fortschritte. Nun konnte der Trainer in der Länderspielpause weiter mit seinem Kader arbeiten. Der direkte Vergleich und die Qualität sprechen in der Cagliari Neapel Prognose sowieso für die Gäste.

Cagliari hat an den ersten Spieltagen der neuen Saison auch noch nicht viel Angst und Schrecken verbreitet. So rechnen wir damit, dass sich der Aufwärtstrend bei der SSC fortsetzt.