Sunmaker Sportwetten Test und Erfahrungen

Sunmaker.de ist ein altbekannter Online Buchmacher, der schon seit Jahren auf dem Markt vertreten ist. Die deutsche Wett-Lizenz erhielt der Wettanbieter am 15.12.2022. Nach kurzer Pause ist die Marke in der Bundesrepublik zurück.

Das Sportsbook der Plattform erstrahlt seit April 2024 in veränderter Optik. Neu sind auch der Willkommensbonus oder die verschiedenen Promotions für bereits registrierte User.

Innerhalb unserer Sunmaker Erfahrungen haben wir das Wettprogramm des Anbieters umfassend überprüft. Die Erkenntnisse dazu teilen wir Lesern in der Sunmaker Bewertung ebenso mit wie die Vor- und Nachteile.

Sunmaker Erfahrungen

Optisch wie auch von der Performance her weiß Sunmaker nun deutlich besser zu gefallen. Die Usability ist ansprechend und dazu ist das Sportsbook breiter aufgestellt als zuvor.

Somit lässt sich auf den ersten Blick festhalten, dass es sich bei Sunmaker um einen aus jeder Hinsicht empfehlenswerten Sportwettenanbieter in Deutschland handelt.

Im Rahmen der Sunmaker Erfahrungen haben wir außerdem festgestellt, dass der Kundenservice äußerst zuvorkommend ist. Wünschenswert wären dahingehend noch längere Zeiten hinsichtlich der Erreichbarkeit oder ein größeres Portfolio an Zahlungsmethoden.

Stärken und Schwächen auf einen Blick

✔ Breit gefächertes Wettangebot mit an die 20 Sportarten

✘ Auswahl an Zahlungsmethoden ist etwas schmal & teilweise fallen Gebühren an

Sunmaker Bonus Erfahrungen

Zu beachten ist der Mindesteinsatz von 10 €. Außerdem gelten nur Tipps mit einer Quote von 1.80 oder höher. Wer danach eine zweite Wette bis zu 10 € Einsatz eingeht, bekommt einen 100 % Bet Boost.

Bedeutet: Dieser Teil des Sunmaker Bonus beschert eine Verdoppelung der Gesamtquote. Selbige Offer winkt im Anschluss an die dritte Wette.

Sunmaker Geschichte

Das Glücksspiel-Unternehmen Sunmaker ist eine feste Größe auf dem deutschen Markt. Lag der Fokus anfangs noch auf anderen Sektoren, bietet die Marke seit einigen Jahren auch Sportwetten an.

Der Online Buchmacher wird von der Playcherry Limited betrieben. Dabei handelt es sich um eine Tochterfirma des börsennotierten Unternehmens Cherry AB. Die Firma hat ihren Sitz in Schweden.

Sunmaker Sportwetten Angebot

Wettangebot

Je nach saisonaler Phase zieren bis zu 20 unterschiedliche Sportarten das Angebot des Wettanbieters. Die größte Auswahl deckt Sunmaker in den Mainsportarten Fußball, Tennis, Basketball und Tennis ab.

In Bezug auf Wettbewerbe und Tipp-Optionen wartet Sunmaker mit einem zufriedenstellenden Angebot auf. Die gängigen Wettmärkte sind insbesondere beim Fußball nahezu vollständig abgebildet.

Sunmaker Live Wetten

Das Live Wetten Center von Sunmaker ist wie die komplette Plattform modern gehalten. Die Anzahl der abgedeckten Sportarten ist in Ordnung, könnte aber größer ausfallen.

Wie im Pre-Match-Sortiment fällt die Auswahl an Echtzeitwetten auch bei Fußball & Co. am vielfältigsten aus. Tipps auf exotischere Disziplinen und aufstrebende Sportarten wie Snooker, Darts oder American Football stehen ebenfalls für die Wettabgabe zur Verfügung.