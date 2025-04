Celje - Fiorentina Tipp, Prognose, Quoten | 10.04.2025

Unser Celje - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 10.04.2025 lautet: Die Slowenen stehen überraschend im Viertelfinale und haben nun mit den Italienern einen harten Brocken vor der Brust. Im Wett Tipp heute trifft nur eine Mannschaft.

Ein spannendes Viertelfinal-Hinspiel der Conference League erwartet uns, wenn NK Celje im Stadion Z’dezele auf AC Florenz trifft. Die Teams werden in der Celje Fiorentina Prognose um jeden Zentimeter kämpfen, schließlich geht es um den Einzug ins Semifinale.

NK Celje, der slowenische Meister, hat in der Liga Schwierigkeiten und ist derzeit Vierter. International jedoch glänzten sie, indem sie den FC Lugano im Elfmeterschießen bezwangen. Ihr Top-Torjäger Armandas Kucys (18 Pflichtspiel-Tore) wird eine Schlüsselrolle spielen. Die Fiorentina, aktuell Achte in der Serie A, zeigte starke Leistungen gegen Panathinaikos. Ihr Top-Scorer Moise Kean (22 Pflichtspiel-Tore) und Torhüter David De Gea sind in Top-Form.