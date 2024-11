Chelsea - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.24

SPORT1 Betting 29.11.2024 • 23:00 Uhr Chelsea - Aston Villa Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Landet Villa bei formstarken Blues einen Befreiungsschlag?

Unser Chelsea - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.12.2024 lautet: Auf nationaler Ebene kassierten die Villans zuletzt einige Gegentore. Auch in unserem Wett Tipp heute werden die Gäste mehr als nur einen Gegentreffer bekommen.

An der Stamford Bridge stehen sich am Sonntag zwei Europapokal-Teilnehmer gegenüber, die mit unterschiedlichem Ergebnis in den Premier-League-Alltag zurückkehren. In unserer Chelsea Aston Villa Prognose sind es die Gastgeber, die unter der Woche in der Conference League erfolgreich waren, während die Gäste einen Sieg in der Königsklasse verpassten. Überhaupt hinterließen die Blues in den letzten Wochen und Monaten den deutlich besseren Eindruck, während die Villans aktuell in einer Ergebniskrise stecken.

Wir entscheiden uns für den Chelsea Aston Villa Wett Tipp heute „Chelsea über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,53 bei Intertops .

Darum tippen wir bei Chelsea vs Aston Villa auf „Chelsea über 1,5 Tore“:

Mit 23 Toren stellt Chelsea die drittbeste Offensive der Premier League.

Aston Villa kassierte in jedem der letzten 4 Spiele in nationalen Wettbewerben mindestens 2 Gegentore.

Mit 19 Gegentreffern haben die Villans die meisten Gegentore von den Teams auf den Rängen 1 bis 10.

Chelsea vs Aston Villa Quoten Analyse:

Die diesbezüglichen Chelsea Aston Villa Wettquoten liegen dort, aber auch bei den anderen Bookies bei Werten um 1,73. Wer hier von einem Erfolg der Gäste ausgeht, darf sich hingegen über Quoten bis 4,65 freuen. Mit Wettquoten von höchstens 1,53 für „Über 2,5 Tore“ gehen die Wettanbieter von einem torreichen Match aus.

Chelsea vs Aston Villa Prognose: Blues werden Favoritenrolle gerecht

Am Donnerstag war das große Chelsea zu Gast beim kleinen Heidenheim und wurde seiner Favoritenrolle am vierten Spieltag der Conference-League-Ligaphase gerecht. Mit 2:0 setzten sich die Londoner an der Ostalb durch und bewahrten ihre makellose Bilanz von nunmehr vier Siegen in den ersten vier Partien.

Gleichzeitig blieben die Blues auch im fünften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen (3S, 2U). Anders als in den beiden Vorsaisons kann man auch mit der bisherigen Ausbeute in der Premier League zufrieden sein. Dort steht Chelsea mit einer 6-4-2-Bilanz und 23:14 Toren auf dem dritten Platz.

Nur Tottenham und Liverpool trafen bislang öfter ins gegnerische Netz als die Blues, bei denen allerdings noch Verbesserungspotential bei den Heimspielen besteht. An der heimischen Stamford Bridge wurden in dieser Premier-League-Saison nur zwei der bisherigen sechs Partien gewonnen (3U, 1N).

Neun und damit nur 41 Prozent aller bisherigen 22 Punkte sammelten die Londoner zu Hause - Liga-Tiefstwert. Zudem gab es in allen bisherigen sechs Liga-Heimspielen in dieser Saison Gegentreffer. Im Rahmen unserer Chelsea Aston Villa Prognose würden wir aber nicht unbedingt darauf setzen, dass das dieses Mal wieder so sein wird.

Chelsea - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:0 Heidenheim (A), 2:1 Leicester (A), 1:1 Arsenal (H), 8:0 Noah (H), 1:1 Manchester United (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 0:0 Juventus (H), 2:2 Crystal Palace (H), 0:2 Liverpool (A), 0:1 Brügge (A), 1:4 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Aston Villa: 2:2 (A), 3:1 (A), 0:0 (H), 0:1 (H), 0:2 (H)

Denn die Villans blieben in drei ihrer letzten vier Pflichtspiele ohne eigenen Treffer. Am Mittwoch mussten sie sich im Champions-League-Heimspiel gegen Juventus mit einer Nullnummer begnügen. Nachdem Villa selbst einmal die Latte und ein anderes Mal ein überragender Keeper Emiliano Martinez rettete, zappelte der Ball in letzter Sekunde plötzlich im Turiner Netz.

Doch der Treffer wurde aufgrund eines vorangegangenen Fouls aberkannt, so dass Villa den vierten Sieg im fünften Spiel verpasste (1U). Gleichzeitig blieb der Klub aus Birmingham damit aber auch im siebten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Vier dieser letzten sieben Partien haben die Villans verloren.

Zum Vergleich: Von ihren ersten zwölf Pflichtspielen in dieser Saison hatten sie nur eines verloren und neun gewonnen (2U). Müssten wir uns also in dem kommenden Match auf einen Sieger festlegen, dann würden wir den Chelsea Aston Villa Tipp auf Heimsieg wählen. Bei einem Wettanbieter ohne Steuer würde der Ertrag dabei noch höher ausfallen.

Ohne Gegentreffer dürften die Gäste diese Partie jedenfalls wohl nicht überstehen. Vor der Nullnummer gegen Juve, deren Spiel ohnehin auf eine stabile Defensive ausgerichtet ist, kassierten die Villans in sechs Pflichtspielen in Folge Gegentore. In jeder der letzten vier Partien in nationalen Wettbewerben waren es sogar mindestens zwei Gegentreffer pro Match.

Mit den Gästen haben die Blues noch das bekannte Hühnchen zu rupfen. Denn die gewannen ihre letzten beiden Liga-Gastspiele an der Stamford Bridge und holten dabei so viele Siege wie bei den 21 dortigen Auftritten zuvor (4U, 15N).

Chelsea vs Aston Villa: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Sanchez; Gusto, Colwill, Disasi, Cucurella; Caicedo, Fernandez, Palmer, Nkunku, Mudryk; Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jorgensen, Bettinelli, Adarabioyo, Dewsbury-Hall, Lavia, Sancho, Veiga, Fofana, Badiashile, Madueke, Joao Felix

Startelf Aston Villa: Martinez; Cash, Torres, Carlos, Digne; Barkley, Onana, Tielemans; McGinn, Watkins, Bailey

Ersatzbank Aston Villa: Olsen, Broggio, Buendia, Duran, Mings, Nedeljkovic, Philogene, Bogarde, Maatsen, Rogers

Überhaupt warten die Londoner seit drei direkten Aufeinandertreffen in der Premier League auf einen Sieg. Eine längere diesbezügliche Durststrecke gegen den kommenden Gegner hatten die Blues zuletzt zwischen Februar 2006 und Dezember 2007.

Da die Blauen in dieser Spielzeit aber nur ihr Heimspiel am ersten Premier-League-Spieltag gegen Manchester City verloren, als die Citizens noch in Form waren und zuletzt in neun Pflichtspielen an der heimischen Stamford Bridge in Folge ungeschlagen geblieben sind (6S, 3U), bleiben wir bei unserem Chelsea Aston Villa Tipp zu Gunsten der Gastgeber.

Unser Chelsea - Aston Villa Tipp: „Chelsea über 1,5 Tore“

Das Momentum liegt ohne Zweifel auf Seiten der Hausherren. Ihre letzte Premier-League-Bilanz gegen die Villans ist zwar alles andere als erbaulich. Allerdings reisen die Gäste mit sieben sieglosen Pflichtspielen an die Bridge, von denen sie vier verloren haben.

Die Blues trafen seit der Heimpleite gegen Man City in neun aufeinanderfolgenden Heimpartien und in sechs dieser Heimspiele auch mindestens doppelt. Sie stellen die drittbeste Offensive in der Beletage des englischen Fußballs und sollten auch gegen Villa mehr als nur einmal zum Torerfolg kommen.

Die Gäste sind Achter und haben die meisten Gegentore (19) von den Teams auf den Rängen eins bis zehn sowie die zweitmeisten von den Mannschaften auf den Plätzen eins bis 15 kassiert.