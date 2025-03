Chelsea – FC Kopenhagen Tipp, Prognose, Quoten 13.03.2025

Unser Chelsea-FC Kopenhagen Sportwetten Tipp zum Conference League Achtelfinale Rückspiel am 13.03.2025 lautet: Die Dänen konnten ihre Chancen mit einer knappen 1:2-Heimniederlage noch wahren, auch wenn es in London sehr schwierig wird. Im Wett Tipp heute sehen wir aber wieder einige Tore.

Am 13. März 2025 erwartet uns ein packendes Duell im Conference League Achtelfinale Rückspiel. FC Chelsea trifft auf FC Kopenhagen an der prestigeträchtigen Stamford Bridge. Die Blues gehen als klarer Favorit ins Spiel, unterstützt durch ihre beeindruckende Siegesserie in der Conference League.