Chelsea - Legia Warschau Tipp, Prognose, Quoten 17.04.2025

Unser Chelsea - Legia Warschau Sportwetten Tipp zum Conference League Viertelfinale Spiel am 17.04.2025 lautet: Auch das Rückspiel gegen Legia Warschau wird für die Blues eine ganz klare Sache werden. Der Klassenunterschied beim 3:0-Auswärtssieg vor einer Woche war einfach zu deutlich.

Im Viertelfinal-Rückspiel der Conference League am 17. April 2025, um 21:00 Uhr, zwischen dem FC Chelsea und Legia Warschau im legendären Stamford Bridge, ist die Aufstiegsfrage nach dem 3:0 der Londoner in Polen bereits geklärt.

In unserer Chelsea Legia Warschau Prognose nehmen wir die Heimsieg-Wette mit, legen aber noch mindestens drei Tore drauf, damit die Wettquoten ein für uns akzeptables Niveau erreichen. Die Blues sind in der Conference League in der Regel für Tore gut, Warschaus Defensive hatte zuletzt gehörige Probleme.