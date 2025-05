Chelsea - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2025

SPORT1 Betting 03.05.2025 • 08:00 Uhr Chelsea - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wie viel Lust haben die Reds noch?

Unser Chelsea - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.05.2025 lautet: Während der LFC bereits Meister ist, kämpfen die Blues noch um die Champions League. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einer munteren Partie mit einigen Treffern aus.

In unserer Chelsea Liverpool Prognose beschäftigen wir uns mit dem ersten Spiel der Reds nach der gewonnenen englischen Meisterschaft und fragen uns: Wie viel Energie steckt der LFC in die verbliebenen vier Spieltage? Wie viel Energie hat er aktuell überhaupt nach den sicherlich größeren Feierlichkeiten nach dem Titelgewinn?

Für die Londoner gibt es dagegen noch nichts zu feiern. Diese wollen in die Champions League und zu Hause einen Dreier. Die Gäste werden sicherlich mitspielen, auch um sich nichts vorwerfen zu lassen.

Wir entscheiden uns für den Chelsea Liverpool Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,76 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Liverpool auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Im Kampf um die Champions League braucht Chelsea eigentlich einen Sieg.

Liverpool stellt mit 80 Toren die mit Abstand beste Offensive der Premier League.

Die Blues haben in jedem der letzten 24 Pflichtspiele zu Hause getroffen.

Chelsea vs Liverpool Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter sind eher skeptisch, was einen Sieg des neuen Meisters angeht. Das merkt man daran, dass die Chelsea Liverpool Quoten für Wetten auf einen Auswärtserfolg über der Marke von 3,00 liegen. Wer unbedingt auf die Reds setzen möchte, sollte dies nur im Rahmen von Gratis Sportwetten tun.

Wer sich für einen Heimsieg entscheidet, der erhält Quoten bis 2,20. Dass beide Klubs zum Torerfolg kommen, dessen sind sich die Buchmacher ziemlich sicher. Für “Beide Teams treffen” gibt es Quoten von höchstens 1,50. Nur minimal höher sind die Chelsea Liverpool Wettquoten für “Über 2,5 Tore”. Erst die Kombi aus diesen beiden Torwetten liefert eine annehmbare Gesamtquote.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Liverpool Prognose: Reds schenken nichts ab

Mit einem 4:1-Erfolg am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel der Conference League beim schwedischen Vertreter Djurgarden stieß Chelsea das Tor zum Endspiel sehr weit auf. Mögliche Gegner im Finale sind Betis Sevilla oder die Fiorentina. Die Londoner gelten als Favorit auf den Gewinn des Titels, der ihnen in der kommenden Saison einen Startplatz in der Europa League bescheren würde.

Die Blues wollen aber in die Champions League und im Moment würde der aktuelle 5. Platz in der Premier League hierfür auch ausreichen. Allerdings ist der Sechste Nottingham punktgleich und der Siebte Aston Villa hat nur drei Zähler weniger. Vier Spieltage vor dem Saisonende würde ein Dreier gegen den Meister den Londonern also nicht schaden.

Aus den letzten acht Partien in der Premier League sammelte der CFC 17 Punkte. In den zehn Spielen davor hatte es nur neun Zähler gegeben. Nur einmal an den letzten acht Spieltagen haben die Blues verloren (5S, 2U). Zu Hause waren sie in nur einem der letzten elf Pflichtspiele unterlegen.

Dies war ein 1:2 im Viertelfinal-Rückspiel der Conference League gegen Legia Warschau, nachdem man das Hinspiel klar mit 3:0 gewonnen hatte. Acht der übrigen zehn Heim-Begegnungen wurden gewonnen (2U). Insofern würden wir den Londonern in unserer Chelsea vs Liverpool Prognose auch mindestens einen Punkt zutrauen.

Chelsea - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:1 Djurgarden (A), 1:0 Everton (H), 2:1 Fulham (A), 1:2 Legia Warschau (H), 2:2 Ipswich (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 5:1 Tottenham (H), 1:0 Leicester (A), 2:1 West Ham (H), 2:3 Fulham (A), 1:0 Everton (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Liverpool: 1:2 (A), 0:0, 0:1 n.V. (N), 1:4 (A), 1:1 (H), 0:0 (H)

Das gilt umso mehr, da die Gäste erst am vergangenen Wochenende ihren 20. Meistertitel im englischen Oberhaus feiern konnten und damit mit Rekordmeister Manchester United gleichzogen.

Zudem ist der LFC zwar auch auswärts das beste Team der Premier League, allerdings haben die Reds nur zwei ihrer letzten fünf Auswärts-Partien im Liga-Betrieb gewonnen und beim 2:3 bei Fulham im bisher vorletzten Auswärts-Match ihre bislang einzige Auswärts-Schlappe in dieser Premier-League-Saison kassiert (2U).

Darüber hinaus dürfte es nach der gewonnenen Meisterschaft sicherlich einige Wechsel im Team geben.

Davon, dass es die Gäste aber zumindest auf die Anzeigetafel schaffen, darf man im Chelsea gegen Liverpool Tipp aber dennoch ausgehen. In jedem der letzten 30 Liga-Spiele kam die Mannschaft von Trainer Arne Slot zum Torerfolg. Mit insgesamt 80 Treffern ist sie zudem die Tormaschine der Premier League. Mit 41 wurde sogar über die Hälfte aller Tore auswärts erzielt.

Kurios: Keines der letzten 20 Premier-League-Spiele im Monat Mai hat der LFC verloren (16S, 4U). Die letzte Niederlage im Wonnemonat gab es im Jahr 2018, ausgerechnet bei Chelsea. Gegen die Blues haben die Reds aber ansonsten eine positive Bilanz, zumindest, wenn man sich die vergangenen Jahre ansieht.

So seht ihr Chelsea - Liverpool im TV oder Stream:

04. Mai 2025, 17:30 Uhr, Stamford Bridge, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Den Schlagabtausch zwischen den Blues und den Reds gibt es exklusiv bei Sky im TV oder Stream zu sehen. Außerdem lässt sich die Partie auch bei WOW, dem Streaming-Dienst von Sky, mitverfolgen. Klar ist: In beiden Fällen kommt ihr um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum.

Der direkte Vergleich darf in unserer Chelsea vs. Liverpool Prognose keinesfalls fehlen und er ist durchaus interessant. Von den letzten zehn Duellen in allen Wettbewerben hat der LFC keines verloren. Aber: Mit acht endete der überwiegende Großteil dieser letzten zehn Aufeinandertreffen remis - zumindest nach 90 Minuten.

Chelsea vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Sanchez - Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella; Madueke, Lavia, Fernandez, Palmer, Neto; Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen, Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, George, Dewsbury-Hall, James, Sancho, Nkunku

Startelf Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo; Salah, Diaz

Ersatzbank Liverpool: Kelleher, Elliott, Endo, Jones, Quansah, Tsimikas, Chiesa, Diogo Jota, Nunez

Zwar hat der LFC von diesen letzten zehn Begegnungen drei weitere im EFL- und FA-Cup gewonnen, diese allerdings immer erst nach Verlängerung oder im Elfmeterschießen. Ein neuerliches Unentschieden ist alles andere als abwegig und wenn ihr euch zusätzliches Wettguthaben, zum Beispiel über den Betano Promo Code holt, dann könnt ihr den Tipp auf die Punkteteilung bedenkenlos wagen.

Zudem endeten nur zwei der letzten acht Vergleiche mit drei oder mehr Toren im Spiel. Dennoch würden wir in unserem Chelsea Liverpool Tipp wieder auf drei oder mehr Treffer setzen. Das liegt insbesondere an der Ausgangslage. Die einen wollen bzw. müssen gewinnen. Die anderen können nach dem Gewinn der Meisterschaft völlig befreit aufspielen und wollen sich von der Konkurrenz keine Wettbewerbsverzerrung nachsagen lassen.

Unser Chelsea - Liverpool Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Es ist ein echter Leckerbissen, der uns am Sonntag an der Stamford Bridge erwartet, allerdings nur noch mit echter Bedeutung für die Blues. Die Londoner wollen ihre starke Heimserie weiter ausbauen und mit einem Heim-Dreier den Champions-League-Platz verteidigen. Der LFC dagegen kann ohne jeglichen Druck agieren und wird trotz bereits feststehender Meisterschaft dieses Match ebenfalls gewinnen wollen - allerdings nicht mehr um jeden Preis.

Von daher darf man hier leichte Vorteile bei den Gastgebern sehen, die gegen die beste Offensive Englands, die in den letzten 30 Premier-League-Spielen immer getroffen hat, dennoch Probleme haben und ihren Kasten sicherlich nicht sauber halten wird. Da die Blues selbst in jedem ihrer letzten 24 Pflichtspiele zu Hause mindestens einmal trafen, ist in dieser Begegnung mit hoher Remis-Gefahr eine Torwette für uns die beste Option.