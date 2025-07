Chelsea - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 13.07.2025

SPORT1 Betting 11.07.2025 • 12:00 Uhr Chelsea - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Endspiel Wette | Holen sich die Pariser den nächsten Titel?

Nach 61 Partien ist es so weit: Das Finale der FIFA Klub WM 2025 steht fest. Wenig überraschend treffen am Sonntag mit dem Chelsea FC und Paris St. Germain zwei europäische Top-Vereine im Endspiel aufeinander. Mit insgesamt 192 Toren, was einem Schnitt von 3,1 Treffern pro Partie entspricht, war das Turnier auch recht unterhaltsam.

Mit den Blues aus London und den "Rouge-et-Bleu" aus Paris kämpfen nun die beiden besten Teams um den Titel. Die Quoten der Chelsea PSG Prognose schlagen sich klar auf die Seite der Pariser.

Darum tippen wir bei Chelsea vs PSG auf “Sieg PSG & Unter 4,5 Tore”:

Paris ist der amtierende CL-Sieger

PSG ist seit 4 Duellen ohne Niederlage gegen Chelsea

Die “Rouge-et-Bleu” haben bei der Klub WM pro Spiel im Schnitt nur 7,4 Schüsse und 0,17 Tore zugelassen

Chelsea vs PSG Quoten Analyse:

Beim Kaderwert nehmen sich beide Vereine eigentlich nicht viel. Die Blauen aus der englischen Hauptstadt haben mit 1,27 Milliarden Euro zu 1,12 Milliarden bei den Parisern sogar knapp die Nase vorne.

Beim Kaderwert nehmen sich beide Vereine eigentlich nicht viel. Die Blauen aus der englischen Hauptstadt haben mit 1,27 Milliarden Euro zu 1,12 Milliarden bei den Parisern sogar knapp die Nase vorne.

Für einen Sieg der Pariser in der regulären Spielzeit bekommt ihr gerade mal eine 1,60. Ein Remis wird mit einer 4,20 belohnt. Und die höchsten Chelsea gegen PSG Wettquoten bekommt ihr mit einer 5,21 für einen Erfolg der Blues.

Das hat natürlich mit der tollen Form und den jüngsten Ergebnissen der "Rouge-et-Bleu" zu tun.

Chelsea vs PSG Prognose: Finden die Blues ein Rezept gegen Paris?

Lange Zeit war unklar, ob sich die Verpflichtung von Coach Enzo Maresca für die Verantwortlichen des Chelsea FC auszahlen würde. Doch nicht erst durch den Einzug ins Endspiel der FIFA Klub WM hat sich diese Personalie für den Verein als Glücksfall erwiesen. Der Italiener führte die Blues in der Premier League am Ende der Saison 2024/25 auf den vierten Platz und damit zurück in die Champions League. Zudem gewann der Klub aus London mit der UEFA Conference League die siebte internationale Trophäe seit der Spielzeit 2011/12.

So kommt Maresca beim CFC auf eine Siegesquote von 63,49%. Das ist der drittbeste Wert hinter José Mourinho (67,03%) und Antonio Conte (65,09%). In der Gruppenphase der Klub WM reichte es nach einer 1:3-Pleite gegen Flamengo nur für den zweiten Platz. Die anderen Partien des Turniers konnte Chelsea aber alle gewinnen. In den jüngsten neun Pflichtspielen haben die Blauen immer getroffen und dabei im Schnitt 2,22 Tore erzielt. Dabei gingen die Engländer aber auch recht ruppig zur Sache und mussten im laufenden Wettbewerb schon 13 Gelbe Karten hinnehmen (Platz 3 hinter Benfica und Fluminense).

Was für eine tolle Arbeit Luis Enrique in Paris geleistet hat, ist hinlänglich bekannt. Der Spanier hat eine Ansammlung großer Stars zu einem beeindruckenden Kollektiv geformt. Diese Arbeit wurde 2024/25 mit dem Triple aus Meisterschaft, Coupe de France und Champions League belohnt. Bei der Klub WM zeigt sich nun ein weiterer Fortschritt bei der Mannschaft. Die “Rouge-et-Bleu” sind extrem gefestigt, lassen sich durch fast nichts aus der Ruhe bringen, sind alles andere als satt oder selbstzufrieden, sondern wollen einfach immer weiter gewinnen. Im Halbfinale beim 4:0 gegen Real Madrid folgte eine weitere Machtdemonstration des amtierenden CL-Siegers.

Der Erfolg war mit 68% Ballbesitz, einer Zweikampfquote von 64 Prozent, 17:11 Gesamtschüssen und 2,54 xG (zu 0,68) auch hochverdient. Prunkstück ist die Abwehr. PSG hat bei der Klub WM pro Spiel im Schnitt nur 7,4 Schüsse und 0,17 Tore zugelassen. Diese starke Defensive spielt bei unserem Chelsea PSG Tipp eine wichtige Rolle. Doch auch die Offensive ist brandgefährlich. In sieben der jüngsten zehn Partien haben die Pariser drei oder mehr Tore erzielt. Die vergangenen sechs Spiele gegen europäische Schwergewichte wie Arsenal (2x), Inter Mailand, Atletico Madrid, Bayern München und Real Madrid hat man alle mit einem gesamten Torverhältnis von 18:1 gewonnen.

Chelsea vs PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:0 Fluminense (A), 2:1 Palmeiras (A), 4:1 Benfica (A), 3:0 Tunis (A), 1:3 Flamengo (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 4:0 Real Madrid (H), 2:0 Bayern München (H), 4:0 Inter Miami (H), 2:0 Seattle Sounders (A), 0:1 Botafogo (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs PSG: 1:2 (H), 1:2 (A), 2:2 (H), 1:1 (A), 2:0 (H)

Beide Teams standen sich in der Champions League schon achtmal gegenüber. Die Blues kommen dabei lediglich auf zwei Siege. Gleich das erste Duell in der Gruppenphase ging im September 2004 in Paris mit 3:0 an Chelsea.

Der zweite Erfolg war ein 2:0 im April 2014 an der Stamford Bridge im CL-Viertelfinale. Dem gegenüber stehen drei Remis und drei Niederlagen. Seit vier Aufeinandertreffen ist PSG gegen die Londoner ungeschlagen (2S, 2U).

Für die Chelsea PSG Prognose müssen wir aber auch bedenken, dass beide Vereine seit 2016 nicht mehr gegeneinander gespielt haben.

Beim FIFA Klub WM Finale fällt uns der Chelsea PSG Tipp “Beide Teams treffen - Nein” ins Auge. Diese Wette hätte in den letzten acht Pflichtspielen mit Beteiligung der Pariser immer Erfolg gehabt.

Das gleiche gilt für sieben der letzten elf Partien der Blues. Auch konnten lediglich in vier der vergangenen elf Klub-WM-Endspiele beide Teams einen Treffer erzielen. Setzt sich diese Serie fort?

Dann gibt es für den Tipp "Beide Teams treffen - Nein" eine hohe Quote von 2,20.

Chelsea vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Sanchez - Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella - Caciedo, Fernandez - Nkunku, Palmer, Neto - Pedro

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen, Penders, Slonina (Tor), Acheampong, Anselmino, M. Sarr, George, Guiu, Jackson, Madueke, James, Andrey Santos, Dewsbury-Hall, Colwill, Delap

Startelf PSG: Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Ersatzbank PSG: Safonov, Tenas (Tor), Kamara, Mbaye, Fabian, Goncalo Ramos, Barcola, Zaire-Emery, Mayulu, K.-I. Lee

Bei dem Premier-League-Vertreter stehen Colwill und Delap nach einer Gelb-Sperre wieder zur Verfügung. Verletzt fällt nur Fofana sicher aus. Zudem stehen die Einsätze von Lavia und Badiashile auf der Kippe.

Bei den “Rouge-et-Bleu” verpassen Willian Pacho und Lucas Hernandez nach ihrer Roten Karte im Viertelfinale gegen den FC Bayern das Endspiel. Der Kader von Paris St. Germain bietet aber einen gleichwertigen Ersatz.

So haben die Sperren keinen großen Einfluss auf unsere Chelsea PSG Prognose.

Unser Chelsea vs PSG Tipp: Sieg PSG & Unter 4,5 Tore

Sicher darf man Chelsea nicht unterschätzen. Die Blues haben unter Coach Maresca eine tolle Saison gespielt, die man so nicht unbedingt erwarten konnte. Doch nun wartet ein echter “Endgegner” auf die Blues. Bei der Klub WM hatten es die Londoner bisher auch “nur” mit Gegnern wie Benfica, Palmeiras oder Fluminense zu tun.

Paris hat dagegen seine Form aus der Champions League mit zum laufenden Turnier genommen und beeindruckt sowohl mit der Defensive als auch mit der Offensive. Mit Ausnahme von Botafogo in der Gruppenphase hat seit Monaten niemand ein Gegenrezept gegen PSG gefunden. Und den Londonern dürfte es am Sonntag ähnlich gehen.

Ergebnisse aus den jüngsten Partien seit Ende Mai wie ein 5:0 gegen Inter, ein 4:0 gegen Atletico, ein 2:0 gegen die Bayern oder ein 4:0 gegen Real Madrid sprechen Bände. Aufgrund der defensive Stärke der Pariser rechnen wir im Endspiel auch nicht mit allzu vielen Toren.