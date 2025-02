Chelsea - Southampton Tipp, Prognose, Quoten | 25.02.2025

SPORT1 Betting 24.02.2025 • 12:00 Uhr Chelsea - Southampton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Können die Blues ihre Krise beenden?

Unser Chelsea - Southampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 25.02.2025 lautet: Nach vier Pleiten in den letzten fünf Spielen stehen die Blues unter Druck. Daheim gegen das PL-Schlusslicht spricht im Wett Tipp heute aber alles für einen Sieg der Londoner.

Das 1:2 bei Aston Villa am Wochenende war die vierte Niederlage in den letzten fünf Pflichtspielen für Chelsea. Nach einem überraschend guten Start in die Saison 2024/25 sind die Blues in der PL-Tabelle inzwischen von Rang 2 auf 7 gestürzt. Zudem ist der Verein aus dem FA Cup geflogen.

Diese Negativspirale soll nun beendet werden. Die Chancen dafür stehen laut der Quoten der Chelsea Southampton Prognose auch ganz gut. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,57 bei ODDSET den Chelsea Southampton Wett Tipp heute „Sieg Chelsea HC -1″.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Southampton auf „Sieg Chelsea HC -1″:

Southampton ist das abgeschlagene Schlusslicht der Premier League

Chelsea hat 11 der letzten 14 PL-Spiele gegen ein Team auf Platz 20 gewonnen

Die Blues haben lediglich eines der vergangenen 17 Pflicht-Heimspiele verloren

Chelsea vs Southampton Quoten Analyse:

Trotz der schwachen Ergebnisse der vergangenen Wochen sprechen die Chelsea vs Southampton Quoten natürlich sehr deutlich für die Hausherren, denn in der Premier-League-Tabelle liegen die Blues auf Rang 7 und bei den Saints leuchtet die Rote Laterne.

So müsst ihr euch für einen Sieg der Hausherren mit einer Höchstquote von 1,24 begnügen. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste hohe Chelsea gegen Southampton Wettquoten zwischen 10,0 und 11,5 auf euch.

Chelsea vs Southampton Prognose: Die Saints dienen als Aufbaugegner

Chelsea hatte überraschend stark unter Trainer Enzo Maresca losgelegt. Nach einer 0:2-Auftaktniederlage gegen Meister Manchester City folgten zehn Siege in 15 Premier-League-Matches. Die Blues gingen als Tabellenzweiter mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool in die kurze Weihnachtspause, doch von den letzten zehn Liga-Spielen konnten die Londoner nur noch zwei gewinnen (3U, 5N). In diesem Zeitraum holte der CFC gerade mal neun Punkte. Dieser Wert wird lediglich von den drei Aufsteigern unterboten. So stehen die Blues nur noch auf Rang 7.

Der erste Champions-League-Rang ist immerhin nur einen Punkt entfernt. Der Rückstand auf Tabellenführer Liverpool ist dagegen auf 21 Zähler angewachsen. Lange Zeit in dieser Saison konnte der Coach die fehlende Erfahrung seines jungen Kaders kompensieren. Dann kamen aber erschwerend viele Verletzungen hinzu. Zudem wurde in der Conference League vier rotiert. Vor allem der Biss hat merklich nachgelassen: Mit 23,3 Ballgewinnen pro Spiel liegt Chelsea in diesem Ranking auf dem letzten Platz, zuvor war man Fünfter mit 29,9. Sucht ihr für euren Chelsea Southampton Tipp einen Wettanbieter mit schneller Auszahlung? Dann werdet ihr bei uns sicher fündig.

Nach elf Spielzeiten in Serie in der Premier League erwischte es Southampton am Ende der Saison 2022/23. Die Saints hielten sich aber nicht lange in der zweiten Liga auf und kehrten nach gerade mal einem Jahr in die höchste Spielklasse zurück, doch in dieser Saison droht dem Verein zum zweiten Mal in drei Jahren der Abstieg. Nach 26 Spieltagen hat der Aufsteiger gerade mal zwei Siege und neun Punkte auf dem Konto. Es sind zwar noch zwölf Spieltage zu absolvieren, das rettende Ufer ist aber 13 Zähler entfernt. Auch der Trainerwechsel hat bisher keine Besserung gebracht.

Im Dezember wurde Aufstiegstrainer Russell Martin durch Ivan Juric ersetzt. Southampton stellt weiterhin die schwächste Offensive (19 Tore) und auch die schlechteste Abwehr (61 Gegentreffer). Den einzigen Heimsieg feierte man Anfang November mit einem 1:0 gegen Everton. Anfang Februar war ein 2:1 bei Mitaufsteiger Ipswich Town der zweite Dreier in dieser Spielzeit. Damit endete immerhin eine Serie von 19 Gastspielen in der Premier League ohne Sieg (4U, 15N). Die letzten drei Heimspiele gegen Burnley (0:1), Bournemouth (1:3) und Brighton (0:4) gingen aber wieder verloren.

Chelsea - Southampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:2 Aston Villa (A), 0:3 Brighton (A), 1:2 Brighton (A), 2:1 West Ham (H), 1:3 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Southampton: 0:4 Brighton (H), 1:3 Bournemouth (H), 0:1 Burnley (H), 2:1 Ipswich Town (A), 1:3 Newcastle United (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Southampton: 5:1 (A), 0:1 (H), 1:2 (A), 6:0 (A), 4:3 n.E. (H)

In unseren Datenbanken finden sich 112 Duelle zwischen Chelsea und Southampton. Die Londoner führen die Bilanz mit 49 Siegen zu 31 Niederlagen an (31U). Zu Gast bei den Blues gab es in 56 Aufeinandertreffen 25 Erfolge für die Hausherren, bei 14 Pleiten (16U).

Wir schauen bei der Chelsea Southampton Prognose vor allem auf die jüngsten Duelle. Die Saints haben zwei der vergangenen drei Spiele gegen den CFC gewonnen. Nach einem Heimsieg im August 2022 (2:1) gewannen die Londoner auch im Februar 2023 mit 1:0 an der Stamford Bridge. So viele Niederlagen hatten die Blauen gegen den SFC in zuvor 18 Aufeinandertreffen kassiert (11S, 5U). Seit März 1985 konnte der Verein von der Südküste aber nicht mehr zwei Gastspiele in Folge bei den Blues gewinnen.

In den letzten acht Heimspielen von Chelsea sind mindestens drei Tore gefallen. Das gleiche gilt für die vergangenen vier Auswärtsspiele von Southampton. Auch dieses Mal rechnen die Bookies mit einigen Treffern.

Für den Chelsea Southampton Tipp „Über 3,5 Tore“ gibt es bei NEO.bet eine Quote von 1,78. Neu- und Bestandskunden sollten sich vor ihrer Wette noch den aktuellen NEO.bet Promo Code sichern.

Chelsea vs Southampton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Jörgensen - Gusto, T. Chalobah, Colwill, Cucurella - James, M. Caicedo, Palmer, E. Fernandez, Nkunku - Pedro Neto

Ersatzbank Chelsea: Sanchez (Tor), Acheampong, Samuels-Smith, Amougou, Dewsbury-Hall, George, Mheuka, Adarabioyo, Sancho

Startelf Southampton: Ramsdale - Bree, Bednarek, Aribo - Walker-Peters, Ugochukwu, Mateus Fernandes, Welington - Dibling, Archer, Sulemana

Ersatzbank Southampton: McCarthy (Tor), Manning, Stephens, Downes, Bella-Kotchap, Sugawara, Smallbone, Onuachu, Grönbaek,

Die Gäste müssen ohne Bednarek, Fraser, Lallana und Harwood-Bellis auskommen. Bei den Hausherren ist die Liste der Ausfälle noch um einiges länger, was wir bei der Chelsea Southampton Prognose berücksichtigen müssen.

Bei den Hausherren verpassen Profis wie Chalobah, Mudryk, Kellyman, Badiashile, Madueke, Jackson, Guiu, Lavia und Fofana das Spiel gegen die Saints.

Unser Chelsea - Southampton Tipp: Sieg Chelsea HC -1

Noch kann die medizinische Abteilung der Blues keine komplette Entwarnung geben, doch das Lazarett lichtet sich langsam. Zudem ist die Aufgabe am 27. Spieltag auch mit ein paar Verletzten mehr als nur machbar, denn die Saints konnten in dieser Saison ihre Erstliga-Tauglichkeit bisher noch nicht unter Beweis stellen. So steht der nächste Abstieg unmittelbar bevor. Auch das Gastspiel an der Stamford Bridge verspricht keine Besserung.

Die Blues haben elf der letzten 14 PL-Duelle gegen die Schlusslichter der Tabelle gewonnen (2U, 1N). Wir gehen gegen die schwächste Abwehr der Liga sogar von einem einigermaßen deutlichen Heimsieg aus.