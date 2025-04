Chelsea - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten | 03.04.2025

SPORT1 Betting 02.04.2025 • 12:00 Uhr Chelsea - Tottenham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Sichern die Blues den CL-Platz ab?

Unser Chelsea - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 03.04.2025 lautet: Die Blues wollen noch hoch hinaus und wollen einen Champions-League-Platz einzementieren, für Tottenham ist die Saison ziemlich gelaufen. Im Wett Tipp heute hat Chelsea die größere Motivation und setzt sich durch.

Am 3. April 2025 stehen sich an der prestigeträchtigen Stamford Bridge zwei englische Fußball-Giganten gegenüber: FC Chelsea empfängt Tottenham. Der Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Chelsea, derzeit auf Platz 4 der Premier League, tritt gegen den Tabellen-14. Tottenham an. Mit einer klaren Siegesserie im eigenen Stadion hoffen die Blues in der Chelsea Tottenham Prognose, ihre Dominanz fortzusetzen.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Craig Pawson wird die Atmosphäre perfekt für ein spannendes Duell in der Chelsea Tottenham Prognose sein. Besonders zu beachten: Tottenham kassierte in dieser Saison die meisten Gegentore zwischen der 31. und 45. Minute.

Die Buchmacher favorisieren Chelsea. Angesichts der jüngsten Form und der soliden Defensivleistung der Blues, sieht es nach einem weiteren Heimsieg für Chelsea aus.

Daher lautet unser Chelsea Tottenham Wett Tipp heute: “Sieg Chelsea” zu einer Quote von 1,63 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Tottenham auf “Sieg Chelsea”:

Chelsea hat die letzten 5 Pflicht-Heimspiele gewonnen und ist seit sieben Heimspielen ungeschlagen (6S, 1U).

Tottenhams Defensive ist anfällig, besonders in der ersten Halbzeit.

Chelsea hat die letzten direkten Duelle dominiert und 3 Siege in Folge gefeiert, was wir für unseren Chelsea vs Tottenham Tipp nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Tottenham Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses spannende Duell lautet: Chelsea gewinnt. Die Blues befinden sich in einer guten Form und haben vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen (1N). Zudem sind sie bekannt für ihre starke Defensive und effiziente Offensive. Tottenham hingegen hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Niederlagen (1S, 1U) hinnehmen müssen und defensiv anfällige Momente gezeigt. Angesichts Chelseas Stärke in direkten Duellen und Tottenhams defensiver Schwächen, sehen wir eine gute Chance, dass Chelsea dieses Spiel gewinnt. Das belegen bei einem Blick in die Sportwetten Apps auch die Chelsea Tottenham Quoten von 1,63 für den Heimsieg.

Sollte den Spurs eine Punkteteilung gelingen, dann gibt es für ein Unentschieden Werte von 4,50. Der Auswärtssieg der in dieser Saison erfolglosen Spurs wird mit Chelsea vs. Tottenham Wettquoten von 4,60 bewertet und sollte nicht ohne Sportwetten Bonus in Angriff genommen werden.

Chelsea - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:1 Arsenal (A), 1:0 Kopenhagen (H), 1:0 Leicester (H), 2:1 Kopenhagen (A), 4:0 Southampton (H).

Letzte 5 Spiele Tottenham: 0:2 Fulham (A), 3:1 Alkmaar (H), 2:2 Bournemouth (H), 0:1 Alkmaar (A), 0:1 Manchester City (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Tottenham: 4:3 (A), 2:0 (H), 4:1 (A), 0:2 (A), 2:2 (H).

Unser Chelsea - Tottenham Tipp: Sieg Chelsea

Mit diesen Faktoren im Hinterkopf für unsere Chelsea gegen Tottenham Prognose ist es wohl lohnenswert, auf einen Sieg der Blues zu setzen. Diese sind deutlich besser in Form und haben sich zuletzt immer ganz gut gegen die Spurs geschlagen.