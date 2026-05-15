SPORT1 Betting 15.05.2026 • 18:00 Uhr Experten-Analyse für das FA Cup Finale Chelsea gegen Manchester City am 16.05.2026. Entdecken Sie unsere Prognosen, die besten Quoten und fundierte Wett Tipps.

Manchester City geht als klarer Favorit in das FA-Cup-Finale gegen ein formschwaches Chelsea. Diese Favoritenstellung wird von der Tatsache unterstützt, dass die Blues seit 13 Duellen auf einen Sieg gegen die Skyblues warten.

So deutet alles auf einen Sieg für das Team von Pep Guardiola am 16.05.2026 im Wembley-Stadion hin. Wir sehen City ebenfalls klar im Vorteil und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten den Wett Tipp auf einen Sieg von Manchester City.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Formkurven der beiden Finalisten könnten unterschiedlicher kaum sein. Manchester City hat gerade mal eines seiner letzten 33 nationalen Spiele verloren und dabei 25 Siege eingefahren. Allein in den letzten neun Partien feierte die Mannschaft acht Erfolge. Diese beeindruckende Serie macht die Skyblues zum logischen Favoriten, was auch die Quoten widerspiegeln. Die Buchmacher sehen eine Siegwahrscheinlichkeit von fast 60 Prozent für die Citizens.

Im krassen Gegensatz dazu steht der FC Chelsea, der lediglich zwei seiner letzten elf Spiele gewinnen konnte – bezeichnenderweise beide im FA Cup. In der Premier League ist das Team vom Champions-League-Anwärter auf den neunten Platz abgerutscht.

Auch der direkte Vergleich spricht eine deutliche Sprache: City ist seit 13 Begegnungen ungeschlagen gegen die Blues und gewann das letzte Duell im April souverän mit 3:0 an der Stamford Bridge. Während City im Schnitt 2,34 Tore pro nationalem Spiel erzielt, offenbarte Chelsea zuletzt immer wieder defensive Schwächen.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Chelsea vs Manchester City: Wett Tipps für Tipper

Für alle, die eine Wette auf dieses Finale platzieren möchten, haben wir hier einige interessante Optionen basierend auf unserer Analyse zusammengestellt:

Sieg für Manchester City ( Quote 1,70 bei Interwetten ): Angesichts der aktuellen Form beider Teams und der direkten Duelle ist City der klare Favorit. Chelsea hat zwar im Pokal überzeugt, aber die Gesamtleistung spricht eine eindeutige Sprache für Guardiolas Team.

Angesichts der aktuellen Form beider Teams und der direkten Duelle ist City der klare Favorit. Chelsea hat zwar im Pokal überzeugt, aber die Gesamtleistung spricht eine eindeutige Sprache für Guardiolas Team. Sieg Manchester City & Unter 3,5 Tore ( Quote 2,45 bei Interwetten ): FA-Cup-Finals im neuen Wembley sind oft torarm. In 16 der letzten 19 Endspiele fielen weniger als vier Treffer. Diese Wette kombiniert die Siegwahrscheinlichkeit von City mit der typischen defensiven Anspannung eines großen Finales.

FA-Cup-Finals im neuen Wembley sind oft torarm. In 16 der letzten 19 Endspiele fielen weniger als vier Treffer. Diese Wette kombiniert die Siegwahrscheinlichkeit von City mit der typischen defensiven Anspannung eines großen Finales. Halbzeitergebnis – Manchester City (Quote 2,20 bei Interwetten): Die Citizens sind für ihre schnellen Starts bekannt und haben in der Premier League die meisten Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Chelsea hingegen lag in fünf seiner letzten sieben Spiele bereits zur Pause zurück, was diesen Tipp besonders attraktiv macht.

Das FA-Cup-Finale verspricht Spannung, auch wenn die Vorzeichen klar für Manchester City stehen. Wenn du unsere Prognosen und Wett Tipps umsetzen möchtest, findest du die besten Anbieter auf unserer dedizierten Seite. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein hoffentlich packendes Finale genießen! Viel Spaß beim Zuschauen!