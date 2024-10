Chile - Brasilien Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2024

Unser Chile - Brasilien Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 11.10.2024 lautet: Im Zuge der WM-Qualifikation taten sich die Brasilianer bisweilen sehr schwer, wollen aber in unserem Wett Tipp heute drei Punkte gegen Chile holen.

Mit nur einem mageren Zähler aus den vergangenen fünf Qualifikations-Spielen legen die Chilenen große Probleme an den Tag und die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft rückt in weite Ferne. Brasilien glänzte zwar nicht im bisherigen Turnierverlauf, aber wäre momentan zumindest laut Tabellenplatzierung bei der WM-Endrunde vertreten. Laut Buchmacher-Einschätzung sind die Gäste vom Zuckerhut zu favorisieren und dürften in unserer Chile Brasilien Prognose auf Sieg spielen.