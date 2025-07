Cobolli - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2025

SPORT1 Betting 08.07.2025 • 14:00 Uhr Cobolli - Djokovic Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Wimbledon 2025 Wette | Darf Nole weiter auf Wimbledon-Titel Nr. 8 hoffen?

Unser Cobolli - Djokovic Sportwetten Tipp zum Wimbledon 2025 Viertelfinale lautet: Wenn der Djoker in seiner Karriere noch einen Major-Titel gewinnen will, muss er sich beeilen. Im Wett Tipp heute wartet auf diesem Weg aber wieder keine einfache Aufgabe.

Italien entwickelt sich immer mehr zu einem Tennisland. Seit geraumer Zeit ist Jannik Sinner schon die Nummer 1 der Weltrangliste. Sein Landsmann Lorenzo Musetti (ATP Nr. 7) ist zudem in den vergangenen Monaten in die Top 10 geklettert. In Wimbledon sorgt nun mit Flavio Cobolli ein weiterer italienischer Profi für Aufsehen.

Der 23-jährige Italiener hat erstmals in seiner Karriere ein Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Doch dieser Weg droht in der Cobolli vs Djokovic Prognose zu Ende zu gehen. Denn gegen den Djoker ist Cobolli der klare Außenseiter. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,05 bei Admiralbet für den Cobolli Djokovic Wett Tipp heute “Über 3,5 Sätze”.

Darum tippen wir bei Cobolli vs Djokovic auf “Über 3,5 Sätze”:

Cobolli hat im laufenden Turnier erst einen Satz abgegeben

Djokovic hat gegen Muller (ATP Nr. 41) und de Minaur (ATP Nr. 11) jeweils einen Durchgang verloren

Der Italiener spielt das beste Jahr seiner Karriere

Cobolli vs Djokovic Quoten Analyse:

Der Italiener geht nur auf Platz 24 der ATP-Weltrangliste in dieses Spiel. So schicken die Cobolli vs Djokovic Quoten den 23-Jährigen auch als klaren Außenseiter auf den Platz. Aktuell bekommt ihr für einen Sieg von Cobolli im besten Fall den 8,5-fachen Wetteinsatz zurück.

Cobolli vs Djokovic Prognose: Kann der Italiener den Djoker ärgern?

Flavio Cobolli spielt schon seit 2021 auf der ATP-Tour. Doch seinen Durchbruch konnte der Italiener erst in diesem Jahr feiern. Der 23-Jährige gewann mit dem ATP 250 in Bukarest und dem ATP 500 in Hamburg 2025 seine ersten beiden Turniere. Zuvor hatte der Mann aus Florenz lediglich zwei Challenger-Titel für sich entscheiden können. Durch diese Erfolge ist Cobolli in der Weltrangliste auf Platz 24 geklettert. Vor dem laufenden Turnier in London stehen drei dritte Runden als beste Ergebnisse bei einem Grand Slam in der Erfolgsbilanz des italienischen Profis.

Nun hat Cobolli erstmals bei einem Major die Runde der letzten Acht erreicht. Gegen Zhukayev (ATP Nr. 247), Pinnington Jones (ATP Nr. 281) und Mensik (ATP Nr. 17) blieb der Profi mit Wohnsitz in Rom ohne Satzverlust. Erst im Viertelfinale gegen Cilic ließ er beim 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 einen Durchgang liegen. Hier war der Italiener in einem engen Match vor allem beim Aufschlag und beim Return besser. Durch den Lauf in SW19 belegt der 23-Jährige in der Live-Weltrangliste nun schon Rang 19. In seiner Karriere stehen bisher gerade mal 14 Matches auf Rasen in der Hauptrunde eines ATP-Turniers auf dem Konto.

Die Karriere von Novak Djokovic nähert sich langsam dem Ende zu. In Paris scheiterte der 38-Jährige vor wenigen Wochen im Halbfinale an Jannik Sinner. Nach der Niederlage sprach der Serbe davon, dass er womöglich sein letztes Match in Paris bestritten habe. Nun ist der Djoker nochmal bei seinem Lieblingsturnier am Start. Im Wimbledon hat “Nole” schon siebenmal gewonnen. Seit seinem Sieg bei den US Open 2023 versucht Djokovic den 25. Grand-Slam-Titel zu holen. Die letzten sechs Grand-Slam-Titel teilten sich Alcaraz (3) und Jannik Sinner (3) auf. Djokovic stand nur noch einmal im Endspiel. Im vergangenen Jahr setzte es in SW19 eine Drei-Satz-Pleite gegen Alcaraz.

Dieses Mal startete die amtierende Nummer 6 der Welt mit einem 4-Satz-Erfolg gegen Muller (ATP Nr. 41) ins Turnier. Gegen Evans (ATP Nr. 154) und Kecmanovic (ATP Nr. 49) blieb der Djoker dann ohne Satzverlust. Im Achtelfinale spielte der 38-Jährige gegen Alex de Minaur (ATP Nr. 11) zunächst einen unterirdischen ersten Satz, setzte sich am Ende aber doch noch mit 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 durch. Dieser erste Durchgang spielt für unseren Cobolli Djokovic Tipp eine große Rolle. Der Serbe steht zum 16. Mal im Viertelfinale von Wimbledon. Djokovic ist bei dem Major in London noch vier Siege von der Bestmarke von Roger Federer (105) entfernt. Zudem steht “Nole” bei einer Saisonbilanz von 25-8.

Cobolli - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cobolli: 3:1 Cilic, 3:0 Mensik, 3:0 Pinnington Jones, 3:0 Zhukayev, 0:2 Fearnley

Letzte 5 Spiele Djokovic: 3:1 De Minaur, 3:0 Kecmanovic, 3:0 Evans, 3:1 Muller, 0:2 Khachanov

Letzte 5 Spiele Cobolli vs Djokovic: 0:2

Im vergangenen Jahr kam es zum ersten und bisher einzigen Duell der beiden Profis. Djokovic setzte sich in der dritten Runde von Shanghai mit 6-1 und 6-2 durch. So liefert uns der direkte Vergleich nicht viele Informationen für die Cobolli Djokovic Prognose.

Unser Cobolli - Djokovic Tipp: Über 3,5 Sätze

Die Ausgangslage ist klar: Novak Djokovic geht als klarer Favorit in diese Partie und dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit auch ins Halbfinale einziehen. Eine Frage stellt sich dabei aber: Wie souverän erledigt der Djoker seine Aufgabe?