Como - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 23.05.2025

Unser Como - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 23.05.2025 lautet: Die Gastgeber sind eines der aktuell formstärksten Teams Italiens. Mindestens ein Tor sollte ihnen im letzten Heimspiel der Saison gelingen. Mit einem Sieg wird es aber nichts.

Die italienische Serie A ist die einzige der fünf Top-Ligen Europas, in der der Meisterschaftskampf erst am letzten Spieltag entschieden wird. In unserer Como Inter Mailand Prognose brauchen die Gäste eigentlich einen Sieg, um auf der Zielgeraden doch noch an Spitzenreiter Neapel vorbeizuziehen.

Auf dem Papier sind sie am Freitag in der Partie bei Aufsteiger Como Calcio auch klarer Favorit. Ein genauer Blick offenbart aber, dass der Gegner zum Saisonabschluss ein echt harter Brocken ist. Wir entscheiden uns für den Como Inter Mailand Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,98 bei Betano.

Darum tippen wir bei Como vs Inter Mailand auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Como hat in jedem der letzten 14 Serie A-Spiele getroffen.

Inter Mailand muss für die Titelverteidigung einen Punkt auf Neapel aufholen.

Mit 77 Treffern sind die Nerazzurri die Tormaschine der Liga.

Como vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Die Sportwetten Anbieter haben eine ziemlich klare Vorstellung davon, wer als Sieger aus diesem Duell hervorgehen wird. Mit Como Inter Mailand Wettquoten von höchstens 1,64 für Wetten auf einen Auswärtssieg liegt die Favoritenstellung bei den Nerazzurri. Wer auf den Gastgeber setzt, kann aktuell mit Quoten bis 5,20 rechnen.

Interessant ist, dass die Bookies dem Außenseiter zwar ein Tor zutrauen, die Como Inter Mailand Wettquoten für “Über 2,5 Tore” dennoch etwas höher sind als die Quoten für “Beide Teams treffen”. Sind Wetten auf drei Treffer in der Partie mit Werten um 1,60 quotiert, kann man für das so genannte “Both to Score” oder “BTS” Quoten bis 1,67 erhalten.

Como vs Inter Mailand Prognose: Schwere Auswärtsfahrt für den Noch-Meister

Como Calcio ist in diesem späten Stadium der Saison die Mannschaft der Stunde. Seit acht Partien ist das Team ungeschlagen. Nach zwischenzeitlich sechs Siegen am Stück gab es am vergangenen Wochenende mal wieder ein Remis. Im Auswärtsspiel bei Hellas Verona mussten sich die Biancoblu mit einem 1:1 begnügen.

Die Mannschaft des unter anderem bei Bayer Leverkusen begehrten Trainers Cesc Fabregas galt vor der Saison als heißer Anwärter auf den Abstieg. Tatsächlich wird der Aufsteiger die Spielzeit in der ersten Tabellenhälfte auf Rang 10 beenden. Aus den besagten letzten acht Serie A-Spielen holte kein anderes Team so viele Punkte wie die Lariani.

Zu Hause sind die Weiß-Blauen seit sechs Liga-Spielen ungeschlagen (4S, 2U). In dieser Phase haben sie auch den aktuellen Spitzenreiter Neapel mit 2:1 besiegt. Die letzten drei Heimspiele gewannen sie in Serie und kassierten dabei nur ein Gegentor. Insofern sind wir in unserer Como Inter Mailand Prognose auch etwas vorsichtig, was einen Auswärtssieg betrifft.

Fakt ist aber auch, dass es die bisherigen fünf Heimniederlagen in dieser Spielzeit gegen Lazio Rom, die Fiorentina, AC Milan, Atalanta und Juventus und damit gegen die bekannten Namen aus der Serie A gab. Der Sieg gegen Napoli bildet da die große Ausnahme. Ein Tor gelang Como aber fast immer. In 17 ihrer 18 Heimpartien haben sie getroffen.

Como - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Como: 1:1 Hellas Verona (A), 3:1 Cagliari (H), 1:0 Parma (A), 1:0 FC Genua (H), 3:0 Lecce (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:2 Lazio Rom (H), 2:0 FC Turin (A), 3:3, 4:3 n.V. Barcelona (H), 1:0 Hellas Verona (H), 3:3 Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Como vs. Inter Mailand: 0:2 (A), 2:3 (H), 0:4 (A), 0:2 (H), 0:4 (A)

Für die Gäste aus Mailand war das vergangene Wochenende ein ganz bitteres. Zweimal hat Inter zu Hause gegen Lazio Rom geführt und in der 90. Minute den Gegentreffer zum späteren 2:2-Endstand kassiert. Dabei sorgte Marko Arnautovic in der neunten Minute der Nachspielzeit kurzfristig für Ekstase. Doch sein Treffer zum vermeintlichen 3:2 wurde nach VAR-Eingriff wegen Abseits einkassiert.

Besonders bitter aus Nerazzurri-Sicht war das Ganze, weil Neapel parallel nicht über ein torloses Remis in Parma hinausgekommen war. Mit drei Punkten wäre Inter vorbeigezogen und hätte die Titelverteidigung in eigener Hand. So aber beträgt der Rückstand auf Napoli vor dem letzten Spieltag nach wie vor einen Zähler.

Ein Punkt würde den Lombarden zur Meisterschaft reichen, wenn die Neapolitaner zu Hause gegen Cagliari verlieren. Besser ist natürlich ein eigener Sieg, der aber auch nur reicht, wenn die SSC nicht gewinnt. Aus den letzten drei Partien holten die Gäste sieben Punkte. Vor diesen drei Liga-Spielen hatte es zwei Pleiten gegeben, die den Scudetto gekostet haben könnten.

Weiter zurückblickend haben die Nerazzurri nur zwei ihrer letzten neun Pflichtspiele in der regulären Spielzeit gewonnen (4U, 3N). In dieser Phase schieden sie im Halbfinale der Coppa Italia gegen den Stadtrivalen AC Milan aus, erreichten aber auf der anderen Seite das Finale der Champions League. So oder so sichern wir uns bei unserem Como Inter Mailand Tipp lieber ab.

So seht ihr Como - Inter im TV oder Stream:

23. Mai 2025, 20:45 Uhr, Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como

Übertragung Stream: DAZN

DAZN ist die Anlaufstelle, wenn es um Partien aus der Serie A geht. Am Freitag ab 20:45 Uhr überträgt der Anbieter die Begegnung im Stream. Zeitgleich spielt auch Spitzenreiter Neapel daheim gegen Cagliari. Die Meisterschaft in Italiens Oberhaus wird also schon am Freitag entschieden.

Der direkte Vergleich liefert für unsere Como Inter Mailand Prognose nicht wirklich viele Erkenntnisse. Das Hinspiel zu Hause haben die Nerazzurri mit 2:0 gewonnen. Die letzten Pflichtspiel-Duelle davor waren in der Saison 2002/03.

Como vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Como: Butez - Vojvoda, Engelhardt, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Nico Paz, Da Cunha, Strefezza; Douvikas

Ersatzbank Como: Vigorito, Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Fadera, Ikone, Braunoder, Smolcic, Moreno, van der Brempt

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram

Ersatzbank Inter Mailand: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Carlos Augusto, Zalewski, Darmian, Berenbruch, Frattesi, Asllani, Zielinski, Correa, Arnautovic, Lautaro

Mit insgesamt 112 Treffern sind die bisherigen Serie A-Partien Inters die torreichsten der Liga. Selbst erzielten die Lombarden 77 Tore und sind in dieser Statistik führend. Insofern bietet sich auch der alternative Como Inter Mailand Tipp “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore “ durchaus an.

Bei Bet-at-home gibt es für diese Kombi eine Quote von 2,01. Heim- und Auswärtsspiele zusammen genommen, konnte Como zuletzt in 14 aufeinanderfolgenden Serie A-Begegnungen treffen.

Unser Como - Inter Mailand Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Darauf, dass Neapel zu Hause verliert, kann Inter natürlich nicht bauen. Heißt: Ein eigener Sieg muss her, um Chancen auf die Titelverteidigung zu haben. Die Gäste sind auch der Favorit, allerdings hat Como zuletzt Mitte März 2025 ein Spiel verloren. Zudem steht in der kommenden Woche für die Mailänder das Champions League-Endspiel gegen PSG an. Der Spielstand in Neapel wird sicherlich Einfluss auf die Partie in Como nehmen.

Bei einer komfortablen Führung der Neapolitaner könnte die Einsatzbereitschaft der Lombarden sinken. Deswegen muss in unseren Augen eine Absicherung her. Da sich Como in den letzten Monaten äußerst torfreudig zeigte und zu Hause in nur einem von 18 Spielen nicht traf, erwarten wir zudem auch einige Treffer in der Partie.