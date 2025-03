Conference League Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan

Unsere Conference League Spiele aktuell zum Achtelfinale vom 06.03.2025: Chelsea wird im Wett Tipp heute seiner Favoritenrolle gerecht. Welche Teams bringen sich noch im Kampf um den Titel in Stellung?

Conference League Tipps aktuell - Vorhersagen Achtelfinale:

Top-Spiel der Woche: Kopenhagen vs. Chelsea

Die vergangenen Wochen waren für Enzo Maresca nicht leicht. Dem Chelsea-Trainer fehlten zwischenzeitlich mehrere Leistungsträger. Zudem haben ausbleibende Ergebnisse ein Bild von den Blues in einer Krise erschaffen. Trotz dieser unruhigen Phase kam keine größere Kritik am Übungsleiter auf.

Im letzten Premier-League-Spiel gab es dann die Befreiung. Chelsea setzte sich überzeugend mit 4:0 gegen Southampton durch und bestätigte den Formanstieg, der bereits bei der 1:2-Niederlage gegen Aston Villa zu erkennen war. Darüber hinaus hatte das beste Team der Conference-League-Liga-Phase am vergangenen Wochenende spielfrei und konnte sich in aller Ruhe auf das Duell mit Kopenhagen vorbereiten.

Bisher haben die Blues jedes Spiel in der laufenden Conference-League-Saison gewonnen. Durchschnittlich traf Chelsea häufiger als jeder andere Teilnehmer (4,3 Tore pro Spiel), hatte den meisten Ballbesitz (66,2 Prozent) und den höchsten xG-Wert (17,4 xG). Kopenhagen hingegen erzielte in seinen beiden vorangegangenen Pflichtspielen insgesamt nur einen Treffer.

Wir sehen Chelsea in der Favoritenrolle und entscheiden uns für den Conference League Tipp “Sieg Chelsea” mit einer Quote von 1,73 bei Interwetten .

Thema der Woche: Wer kann Chelsea den Titel streitig machen?

Die zweitbeste Mannschaft der Liga-Phase war Vitoria Guimaraes (14 Punkte). Der portugiesische Verein tauschte jedoch Anfang des Kalenderjahres den Trainer. Luis Freire konnte in sechs Pflichtspielen nur 1,17 Punkte pro Begegnung sammeln und nicht mehr als einen Sieg (4U, 1N) feiern.

Seit seiner Verpflichtung gibt es eine klare Tendenz bei den Resultaten - es fallen kaum Tore. Bis auf das erste Pflichtspiel (2:2 vs. Arouca) endeten alle Partien unter der Leitung von Luis Freire mit weniger als drei Treffern. Im Top-Spiel gegen Betis Sevilla erwarten wir ebenfalls “Unter 2,5 Tore”. Als Wettanbieter haben wir uns für Betano entschieden, wo ihr eine Quote von 1,72 spielen könnt.

Florenz hat in der Hälfte (3/6) der bisherigen Conference-League-Partien mindestens zwei Gegentore kassiert. Zu Gast bei Panathinaikos erwartet das italienische Team eine namhafte Mannschaft. Wir nehmen uns für diese Begegnung eine Wette auf “Beide Teams treffen” vor und spielen bei Bwin eine Wettquote von 1,80 .

Darüber hinaus erzielte der polnische Vertreter in vier der sechs vorangegangenen Conference-League-Paarungen mindestens drei Treffer. Zu Hause erwarten wir von “Jagiellonia Über 1,5 Tore” gegen Cercle Brügge. Zur Quote von 1,80 bei Bet365 kommt ihr über diesen Bet365 Login .

Daten und Fakten zum Achtelfinale: