Conference League Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 10.04.2025

Conference League Spiele im Viertelfinale

Unsere Conference League Spiele aktuell zum Viertelfinale vom 10.04.2025: Jede Paarung im Wett Tipp heute hat einen direkten Bezug zu einer Torwette und sorgt für spannende Viertelfinal-Hinspiele.

Conference League Tipps aktuell - Vorhersagen Viertelfinale:

Top-Spiel der Woche: Legia Warschau vs. Chelsea

Die Defensive der Hausherren von Legia Warschau hat in den ersten Spielrunden dieser Conference-League-Saison überzeugt. An den ersten vier Spieltagen kassierten die Wojskowi keinen einzigen Gegentreffer und gewannen alle Begegnungen ohne Gegentreffer.

Im Anschluss verlor der polnische Vertreter drei Conference-League-Partien in Serie, in denen es acht Gegentreffer gehagelt hat. Erst im Achtelfinal-Rückspiel gegen Molde konnte man wieder gewinnen und durch einen 2:0-Sieg in der Verlängerung ins Viertelfinale aufsteigen. Dort ist aber spätestens Schluss, denn es wartet in diesem Conference League Tipp der große Titelfavorit aus London.

Chelsea hat die meisten Treffer dieser Conference-League-Spielzeit erzielt (3,6 pro Spiel), die meisten Großchancen herausgespielt (38) und pro Begegnung 9,0 Torschüsse abgegeben (1.). In der Premier League fehlte es der Offensive zuletzt zwar ein wenig an Durchschlagskraft, doch die dortigen Kontrahenten bewegen sich auf einem ganz anderen Niveau als Legia.

Wir sehen Chelsea in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine “Sieg Chelsea & Über 1,5 Tore”-Wette mit einer Quote von 1,85 bei Betano.

Thema der Woche: Verschaffen sich die Rapidler eine gute Ausgangslage?

Das Kalenderjahr 2025 läuft für Rapid Wien nicht gerade berauschend. Seit dem Jahreswechsel konnten die Grün-Weißen nur vier Pflichtspiele gewinnen und ein zusätzliches Unentschieden erkämpfen. Die restlichen sieben Begegnungen gingen allesamt verloren.

Dennoch gelten die Hütteldorfer zu Gast in Schweden als leichter Favorit. In dieser Conference-League-Spielzeit haben die Gäste nur eine Niederlage kassiert. Zuletzt konnte der Vertreter aus Österreich im europäischen Wettbewerb in drei aufeinanderfolgenden Begegnungen eine Niederlage verhindern, was in dieser Conference League Prognose einberechnet werden sollte.

Auffallend war zuletzt aber, dass in vier von fünf Conference-League-Auftritten der Rapidler Tore auf beiden Seiten gefallen sind.

Vorsicht sollte geboten sein, vor allem, weil Djurgarden drei von vier Heimspielen in diesem Wettbewerb gewonnen hat. Wir spielen deswegen bei ODDSET eine Quote von 1,73 für “Beide Teams treffen” und üben uns in Zurückhaltung. Solltet ihr euch unsicher sein, könnt ihr auf jeden Fall einen Blick auf einen Sportwetten Bonus werfen.

Weitere spannende Conference League Spiele mit Wettquoten:

Hinter Chelsea wird oft Fiorentina als Favorit auf den Titel in der Conference League erwähnt. Die Violetten erzielten nach Chelsea (3,6) die meisten Tore pro Auftritt (2,9). Im Vergleich der erwartbaren Tore führt die italienische Mannschaft sogar die Teilnehmerliste an (19,3 xG).

Insbesondere das Hinspiel in Slowenien birgt große Gefahren für den Klub aus Florenz. Der NK Celje erzielte die zweitmeisten erwartbaren Tore (19,2 xG) und ist seit fünf Conference-League-Partien ungeschlagen. Allerdings ist die Defensive der Hausherren nicht wirklich konstant stabil und hat in sechs von zehn Auftritten mindestens zwei Gegentore zugelassen.

Daten und Fakten zum Viertelfinale der Conference League:

Chelsea hat bisher alle 8 Begegnungen für sich entschieden.

Rapid Wien hatte bis jetzt die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (323).

Svit Seslar (NK Celje) hat die meisten erwartbaren Assists gesammelt (4,1 xA).

Die Buchmacher ermöglichen uns für diesen Conference League Tipp glücklicherweise den Einbau einer Vorsichtsmaßnahme. Bei NEO.bet wählen wir eine Quote von 1,82 und spielen eine “Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore”. Wollt ihr es offensiver angehen, könnt ihr mit einem “Sieg Fiorentina & Über 2,5 Tore” den 1,90-fachen Gewinn anvisieren.

Weitere Partie im Conference League Viertelfinale:

Auf dem Papier ist Betis Sevilla der klare Favorit im Heimspiel gegen den zweiten polnischen Vertreter, Jagiellonia Bialystok. Die Gäste bringen mit Afimico Pululu jedoch den erfolgreichsten Angreifer dieser Conference-League-Spielzeit mit nach Spanien (8 Tore in 10 Spielen).

Betis Sevilla hat in den vergangenen Wochen und Monaten eine beeindruckende Form gezeigt. “Los Verdiblancos” luchsten dem im Jahr 2025 noch ungeschlagenen FC Barcelona am vergangenen Wochenende ein 1:1 ab. Es war bereits das dritte Pflichtspiel in Serie, das mit Toren auf beiden Seiten abgepfiffen wurde.