Conference League Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 13.03.2025

SPORT1 Betting 11.03.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Conference League Spiele im Achtelfinale Rückspiel hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Conference League Spiele aktuell zum Achtelfinale Rückspiel vom 13.03.2025: Im Wett Tipp heute konzentrieren wir uns auf die verschiedenen Offensivreihen der verbliebenen Teams, die um den Aufstieg kämpfen.

Conference League Tipps aktuell – Vorhersagen Achtelfinale:

Top-Spiel der Woche: Chelsea vs. Kopenhagen

Die Blues bestreiten jedes Conference-League-Spiel als Favorit, daran besteht kein Zweifel. Auf die leichte Schulter darf das Team von Enzo Maresca die Konkurrenz jedoch nicht nehmen, das war im Hinspiel gegen Kopenhagen deutlich zu sehen. Zwar hat der Titelfavorit einen 2:1-Auswärtssieg ergattert, sich aber ordentlich strecken müssen.

Bis jetzt hat Chelsea alle sieben Begegnungen in der Conference League gewonnen und durchschnittlich 4,00 Tore pro Paarung erzielt (1.). Die meisten erwartbaren Tore (17,8 xG) liegen ebenfalls auf der hohen Kante der Hausherren. Ohne Gegentor ist die Maresca-Elf hingegen nur selten geblieben – fünf von sieben Begegnungen der Blues endeten mit Toren auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Der Blick auf die Gegenseite verrät, dass Kopenhagen in acht von neun Conference-League-Partien getroffen hat. Zudem drehten die Dänen bereits in der Zwischenrunde einen Rückstand aus dem Hinspiel und gewannen mit 3:1 nach Verlängerung in Heidenheim.

Wir sehen Chelsea in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für den Conference League Tipp „Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,85 bei ODDSET.

Thema der Woche: Gewinnen die stärkeren Offensiven?

Fiorentina hat zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das Endspiel der Conference League erreicht und verloren. Wollen Robin Gosens und seine Teamkollegen erneut um die Trophäe mitspielen, müssen sie vorerst einen 2:3-Rückstand gegen Panathinaikos egalisieren. Dafür vertrauen die Violetten erneut ihrer Offensive.

Der Klub aus Italien hat bisher die zweitmeisten erwartbaren Tore im laufenden Wettbewerb erzielt (17,4 xG). Wie im ersten Vergleich mit Panathinaikos deutlich geworden ist, klaffen in der Hintermannschaft des Öfteren große Lücken auf, die in fünf von sieben Partien zu „Über 2,5 Toren” geführt haben. Diese Marke wird erneut durchbrochen und bringt euch bei Interwetten den 1,97-fachen Gewinn ein. Für jede eurer Wetten solltet ihr euch auch anschauen, ob ihr einen Sportwetten Bonus verwenden könnt.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Den ein oder anderen Treffer erwarten wir ebenfalls im Rückspiel zwischen Guimaraes und Betis Sevilla. Speziell die Angriffsreihe des spanischen Vertreters strotzt vor Selbstvertrauen. Manuel Pellegrini und seine Mannschaft sind seit vier Pflichtspielen ungeschlagen (3S, 1U).

Dank der individuellen Qualität im Angriff erzielten Isco und Co. in drei dieser vier vorangegangenen Begegnungen mindestens zwei Treffer. Daraus resultiert unsere große Zuversicht für eine Wette auf „Betis Sevilla Über 1,5 Tore“. Die Quote von 2,38 erhaltet ihr aktuell bei NEO.bet .

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Den vielleicht formstärksten Spieler dieser Conference-League-Saison findet ihr im Dress von Jagiellonia Bialystok. Angeführt wird das Team aus der polnischen Ekstraklasa von Afimico Pululu, der die meisten Tore im laufenden Wettbewerb erzielt hat (8). Das Hinspiel gegen Cercle Brügge (3:0) hat der Mittelstürmer beinahe im Alleingang entschieden. Er erzielte zwei Treffer, einen davon per Fallrückzieher.

Bis jetzt stand Pululu in jedem Conference-League-Spiel von Beginn an auf dem Feld. Seine Einsatzzeiten wusste der 25-Jährige zu nutzen und traf in sechs von neun Auftritten. „Afimico Pululu trifft” ist deshalb unsere Wahl für diese Partie. Bei Bet365 erhaltet ihr die überraschend hohe Quote von 3,50 .

Daten und Fakten zum Achtelfinale:

Molde hat in den letzten 3 Duellen mit Legia Warschau je 3 Tore erzielt.

Unter den verbliebenen Teams hat der NK Celje die meisten erwartbaren Gegentore kassiert (13,5 xGA).

Chelsea gibt pro Spiel fast zehn Torschüsse ab (1.).

Die Paarung zwischen Legia Warschau und Molde steht seit der vergangenen Spielzeit für grandiose Unterhaltung. Inklusive des Hinspiels (3:2-Sieg Molde) sind in drei aufeinanderfolgenden Duellen dieser beiden Teams mindestens drei Treffer gefallen (ingesamt 13).

„Über 2,5 Tore“ gibt es im Wett-Regal von Winamax trotzdem noch für eine Quote von 1,70 .

Djurgardens muss zu Hause einen 0:1-Rückstand korrigieren. Die Hausherren hatten vor dem Achtelfinale vier Conference-League-Partien in Folge gewonnen. Zudem entschied das schwedische Team die letzten beiden Heimspiele für sich.

Allerdings erlaubte Pafos in sieben von neun Begegnungen maximal ein Gegentor. Unsere Wahl fällt deshalb bei Betano auf eine Quote von 2,05 für eine „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“. Natürlich könnt ihr diese Conference League Prognose auch in der Betano App zu Geld machen.

Weitere Partien im Achtelfinale der Conference League:

Banja Luka verteidigt das eigene Tor in dieser Saison mit großer Energie. Der Gegner von Rapid Wien kassierte in sieben von neun Partien maximal ein Gegentor. Offensiv bietet Banja Luka jedoch nur Magerkost an, weshalb ebenso sieben Paarungen mit „Unter 2,5 Toren” abgepfiffen wurden. Für „Unter 2,5 Tore” liegt das Angebot von Betway bei 1,90 .

In dieselbe Richtung tendieren wir beim Vergleich zwischen Lugano und Celje. Der slowenische Meister feierte in der Conference League zuletzt zwei Zu-Null-Siege in Folge und darf einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. Lugano kassierte am vergangenen Wochenende die fünfte Pflichtspiel-Niederlage.