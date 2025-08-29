Cottbus - Ingolstadt Tipp, Prognose & Quoten | 30.08.2025

SPORT1 Betting 29.08.2025 • 18:00 Uhr Cottbus - Ingolstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Erster Energie-Sieg seit fast 15 Jahren?

Unser Cottbus - Ingolstadt Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 30.08.2025 lautet: Das Gefühl eines zu Null-Spiels hatten die Schanzer schon sehr lange nicht mehr. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit weiteren Gegentreffern für die Gäste.

Fünf Mannschaften aus der 3. Liga warten nach drei Spieltagen der neuen Saison 2025/26 weiterhin auf ihren ersten Sieg. In unserer Cottbus Ingolstadt Prognose beschäftigen wir uns unter anderem mit einer dieser Mannschaften. Es sind die Gäste, die in dieser Spielzeit noch nicht gewonnen haben.

Der FCE auf der anderen Seite war erfolgreich in die Saison gestartet, musste zuletzt aber einen Dämpfer hinnehmen. Dennoch sehen wir die Gastgeber in der Favoritenrolle und rechnen damit, dass sie gegen die instabile Defensive der Gäste mehr als nur einmal treffen. Wir entscheiden uns daher für den Cottbus Ingolstadt Wett Tipp heute “Cottbus Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,90 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Cottbus vs Ingolstadt auf “Cottbus Über 1,5 Tore”:

Cottbus hat in den saisonübergreifend letzten 10 Pflichtspielen immer getroffen.

Ingolstadt kassierte in den saisonübergreifend letzten 19 Drittliga-Partien stets Gegentreffer.

Der FCI hat nur eines seiner letzten 11 Ligaspiele gewonnen - allerdings in Cottbus.

Cottbus vs Ingolstadt Quoten Analyse:

Die Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich erwarten eine weitestgehend ausgeglichene Partie. Die Cottbus Ingolstadt Wettquoten für einen Tipp auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen nicht allzu weit auseinander. Während man für Wetten auf einen Erfolg von Energie Quoten bis 2,35 erhält, ist ein Tipp auf den FCI mit Werten um 2,75 verbunden.

Davon, dass es torreich werden wird, gehen die Bookies aus, indem sie bei den Cottbus Ingolstadt Quoten für “Über 2,5 Tore” Höchstwerte von lediglich 1,60 anbieten. Für Wetten auf einen Treffer mehr gibt es dagegen schon lukrativere Quoten bis 2,40. Dass beide Klubs zum Torerfolg kommen, halten die Wettanbieter angesichts von Wettquoten von höchstens 1,50 für “Beide Teams treffen” für recht wahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cottbus vs Ingolstadt Prognose: Schanzer wieder ohne Weiße Weste

Im Lager von Energie Cottbus konnte man mit der noch jungen Saison durchaus zufrieden sein - zumindest bis zum vergangenen Wochenende. Gestartet war der FCE mit einem 3:3 zu Hause gegen Saarbrücken, auf das ein 2:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger Schweinfurt folgte.

Schon gegen die Saarländer war man nahe an einem Heimsieg, doch aufgrund eines Eigentors in der sechsten Minute der Nachspielzeit musste man sich letztlich doch mit nur einem Punkt begnügen. Den bisherigen Höhepunkt gab es dann acht Tage nach dem Schweinfurt-Sieg, als man den Zweitligisten Hannover in der 1. Runde des DFB-Pokals daheim ausschalten konnte (1:0).

Eine Woche nach diesem Coup wurden die Niederlausitzer dann allerdings wieder auf den Boden der Tatsache zurückgeholt: Bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim gab es am vergangenen Wochenende eine klare 1:4-Pleite. Immerhin gelang Energie auch im saisonübergreifend zehnten Pflichtspiel in Folge mindestens ein eigener Treffer.

Seit April 2024 hat der FCE in nur einem von 26 Pflichtspielen im heimischen Stadion kein eigenes Tor erzielen können. Wir sind also sehr zuversichtlich mit unserer Cottbus Ingolstadt Prognose, die auf mindestens zwei Treffer der Hausherren abzielt - was auch an der Defensive des kommenden Gegners liegt.

Cottbus - Ingolstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cottbus: 1:4 Hoffenheim II (A), 1:0 Hannover (H), 2:0 Schweinfurt (A), 3:3 Saarbrücken (H), 0:2 Aue (A)

Letzte 5 Spiele Ingolstadt: 1:1 Rostock (H), 1:2 Stuttgart II (A), 1:1 Regensburg (H), 2:3 Heidenheim (H), 1:1 FC Turin (H)

Letzte 5 Spiele Cottbus vs. Ingolstadt: 1:4 (H), 1:1 (A), 0:2 (A), 1:2 (H), 1:1 (H)

Denn für das letzte zu Null-Spiel der Schanzer muss man schon etwas weiter zurückgehen. Am 01. Februar 2025, immerhin vor fast sieben Monaten, konnte der FCI zuletzt eine Weiße Weste wahren. Seitdem kassierte er in 19 aufeinanderfolgenden Drittliga-Begegnungen immer mindestens ein Gegentor.

Gewonnen haben die Ingolstädter nur vier dieser letzten 19 Partien. In der noch jungen Saison sind sie nach drei Spieltagen immer noch sieglos. Neben zwei Heimremis gegen Regensburg und zuletzt Rostock gab es eine Auswärtsniederlage bei der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart.

Saisonübergreifend konnten die Schanzer nur eine ihrer letzten elf Partien in der 3. Liga gewinnen. Das war ein 4:1 am letzten Spieltag der Vorsaison bei - natürlich - Energie Cottbus. Von den übrigen zehn Partien haben sie mit fünf die Hälfte verloren. Auswärts verloren sie drei ihrer letzten vier Drittliga-Begegnungen.

Die einzige Ausnahme bildet der erwähnte Erfolg beim kommenden Gegner. Dass sich dieses Szenario wiederholt, halten wir in der aktuellen Verfassung beider Mannschaften für nicht allzu wahrscheinlich. Ausgeschlossen ist das aber natürlich nicht, weswegen wir uns bei unserem Cottbus Ingolstadt Tipp auch lieber für eine Torwette entscheiden.

So seht ihr Cottbus - Ingolstadt im TV oder Stream:

30. August 2025, 14 Uhr, LEAG Energie Stadion, Cottbus

Übertragung TV: RBB, BR, Magenta Sport

Übertragung Stream: RBB über ARD Mediathek, sportschau.de, Magenta Sport

Die Partien aus der 3. Liga werden allesamt beim kostenpflichtigen Magenta Sport gezeigt. In einigen Fällen, so wie hier, werden die Begegnungen auch von den Dritten Programmen der ARD übertragen. So könnt ihr dieses Match auch beim RBB und BR im Free-TV verfolgen.

Der direkte Vergleich spricht in der Cottbus Ingolstadt Prognose eher für die Gäste. Die haben nicht nur das letzte Gastspiel bei Energie gewonnen. Die Schanzer sind sogar seit neun direkten Duellen mit dem kommenden Gegner ungeschlagen (5S, 4U).

Cottbus vs Ingolstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Cottbus: Sebald - Rorig, Campulka, Awortwie-Grant, Hofmann; Boziaris, Pelivan, Borgmann; Cigerci, Engelhardt, Butler

Ersatzbank Cottbus: Böhnke, Hannemann, Juckel, Tattermusch, Duah, Moustfa, Ogbidi, Thiele, Hajrulla

Startelf Ingolstadt: Ponath - Hoppe, Lorenz, Scholz, Decker; Costly, Besuschkow, Fröde, Kaygin, Carlsen; Borchers

Ersatzbank Ingolstadt: Eisele, F. Christensen, G. Christensen, Gül, Deichmann, Maljojoki, Sturm, Plath, Kügel

Mit dem Wissen, dass es bisher nur zehn Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams gab, kann man beim FCI schon von einer Art Angstgegner des FCE sprechen. Jedenfalls konnten die Niederlausitzer nur das überhaupt erste Duell in der Zweitliga-Saison 2010/11 auswärts mit 2:1 für sich entscheiden.

Auch die Bilanz aus dem direkten Vergleich spricht eher dafür, von einem Cottbus Ingolstadt Tipp auf einen Sieg einer der beiden Mannschaften, allen voran des FCE, abzusehen. Falls ihr es aber dennoch tun wollt, dann schaut euch auf unserer Übersicht zu Wetten ohne Einzahlung um, bei welchem Buchmacher ihr das gegebenenfalls risikofrei machen könnt.

Unser Cottbus - Ingolstadt Tipp: “Cottbus Über 1,5 Tore”

Ohne Frage: Der FC Ingolstadt gehört nicht zu den Lieblingsgegnern von Energie. Allerdings hinterließen die Cottbuser in der noch jungen Saison den besseren Eindruck, auch wenn sie zuletzt eine deutliche Klatsche kassiert haben. Diese war aber auch auswärts. Zu Hause haben Sekunden gefehlt, um Saarbrücken zu bezwingen und im anderen Heimspiel wurde Zweitligist Hannover geschlagen.

Nichtsdestotrotz halten wir eine Torwette in diesem Match für die bessere Option. Nachdem der FCI in 19 Drittliga-Partien in Folge nicht zu Null spielen konnte und die Niederlausitzer in 25 ihrer letzten 26 Heimspiele mindestens einen Treffer erzielen konnten, sollten die Gastgeber auch am Samstag zu Torerfolgen kommen.