Cottbus vs Hoffenheim II Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 3. Liga am 31.01.2026

SPORT1 Betting 30.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Cottbus vs Hoffenheim II Prognosen von unseren Wett-Experten für das 3. Liga-Duell am 31.01.2026.

Nach 21 Spieltagen geht es in der 3. Liga sehr eng zu. Zwischen Platz 1 und Rang 5 liegen nur zwei Punkte. So dürfen sich Duisburg und Cottbus, die beiden Teams auf den direkten Aufstiegsplätzen, nicht allzu viele Ausrutscher leisten.

Doch schon am Samstag wartet auf den FC Energie mit dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hoffenheim eine schwere Aufgabe. Die Quoten der Cottbus vs Hoffenheim II schlagen sich einigermaßen deutlich auf die Seite der Gastgeber.

Auch wir sehen die heimstarken Lausitzer vorne. Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Cottbus" bietet uns Interwetten eine attraktive Quote von 2,05.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Schon in der vergangenen Saison hatte Cottbus als Aufsteiger eine furiose Spielzeit aufs Parkett gelegt und den Relegationsplatz 3 am Ende nur knapp verpasst. Der Kader wurde im vergangenen Sommer trotzdem rund erneuert. Nach so einem großen Umbruch trauten nur wenige Fans und Experten dem FC Energie erneut eine gute Saison zu. Doch das Team von Coach Claus-Dieter Wollitz sicherte sich 2025/26 sogar die Herbstmeisterschaft.

Diesen Rang konnte der FCE in diesem Kalenderjahr nicht ganz verteidigen (1S, 1U). Nach 21 Spieltagen steht Energie aber punktgleich mit Tabellenführer Duisburg in den Top 2. Cottbus stellt mit 45 Toren die zweitbeste Offensive hinter Verl (50). Zudem kommt kein Team auf mehr Siege (12), mehr Heimpunkte (24) und mehr Heimtore (28) als der FCE (24). Verlass ist dabei auf Erik Engelhardt (13) und Tolcay Cigerci (12), die in der Torjägerliste auf den Plätzen 2 und 3 stehen.

Die Fans dürfen zurecht hoffen. Nur zwei Herbstmeister schafften in der 3. Liga den Aufstieg nicht. In den letzten beiden Partien war die Mannschaft anlässlich des Erfolgsdrucks auf dem Platz allerdings etwas verkrampft, ängstlich und verkopft. So versucht der Coach den Druck von seinem Team zu nehmen und sieht den FC Energie nur als Außenseiter im Aufstiegsrennen. Wie gut das klappt, dürfte das Heimspiel gegen Hoffenheim II zeigen.

Die zweite Mannschaft der Kraichgauer spielt als Aufsteiger bisher eine tolle Saison. Das Ziel lautete Klassenerhalt, doch die Kraichgauer stehen im gesicherten Mittelfeld. Die TSG hat weniger Rückstand auf Rang 3 (7 Punkte) als Vorsprung auf Rang 16 (8 Zähler). Dabei steht für Coach Stefan Kleineheismann vor allem die Entwicklung der vielversprechenden Talente im Mittelpunkt. Immer wieder werden Spieler in den Kader der Bundesligamannschaft berufen.

Im Hinspiel dieser Saison trafen beide Vereine am 3. Spieltag erstmals in Hoffenheim aufeinander. Nach 52 Minuten führten die Kraichgauer schon mit 4:0. Für die Lausitzer war nur noch der Ehrentreffer zum 1:4 drin. Die Hausherren nutzten vor allem die teils riesigen Lücken in der Cottbuser Defensive gnadenlos aus. Diese Pleite war für den FCE ein bitterer Rückschlag wenige Tage nach dem überraschenden 1:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Zweitligist Hannover.

Cottbus vs Hoffenheim II: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Cottbus vs Hoffenheim II Prognosen berücksichtigen dabei vor allem die Heimstärke des FCE und die offensiven Qualitäten beider Teams.

Sieg Cottbus ( Quote 2,05 bei Interwetten ): Die TSG ist nicht besonders auswärtsstark und kassierte fünf der acht Saison-Niederlagen in der Fremde, Zudem ist die zweite Mannschaft von Hoffenheim mit einem 0:4 in Havelse und einem 2:3 daheim gegen Aachen nicht gut ins neue Jahr gestartet. Der FCE ist dagegen das beste Heimteam der Liga.

Cottbus hatte zuletzt ein paar Probleme. Aber auf die Heimstärke und die gute Offensive kann sich Trainer “Pele” Wollitz immer verlassen. Zudem haben die Lausitzer aus dem Hinspiel noch eine Rechnung mit der zweiten Mannschaft der TSG offen.

Die Gäste tun sich dagegen auswärts um einiges schwerer als daheim und sind noch nicht wirklich im neuen Jahr angekommen. So sehen wir auch die Hausherren vorne und gehen im Haupttipp von einem Heimsieg aus. Für diese Wette bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 2,05.