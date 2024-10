Cowboys - Lions Tipp, Prognose & Quoten | 13.10.2024

Unser Cowboys - Lions Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 13.10.2024 lautet: Aus der Bye-week kommend sind die Lions zu Gast in Dallas. Für unseren Wett Tipp heute haben wir eine Spielerwette vorbereitet.

Detroit reist direkt aus der Bye-week nach Texas, wo Dan Campbell als Head Coach der Lions zwei bittere Niederlagen eingesteckt hat. Im Cowboys Lions Wett Tipp heute dominieren die Gäste in der Offensive über das Laufspiel. Bei Merkur Bets spielen wir deshalb eine Quote von 1,80 für „Jahmyr Gibbs erzielt Touchdown“.

Darum tippen wir bei Cowboys vs Lions auf „Jahmyr Gibbs erzielt Touchdown“:

Cowboys vs Lions Quoten Analyse:

Aus den Cowboys Lions Quoten geht das fehlende Vertrauen in die Gastgeber deutlich hervor. Dallas muss im eigenen Stadion mit einer maximalen Siegquote von 2,40 leben, obwohl die Cowboys zuletzt zwei Siege in Serie eingefahren haben. Reicht euer Vertrauen in die vermeintlich positive Entwicklung, ist mit einem Wettbonus ein solider Value möglich.