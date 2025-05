Crystal Palace - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 16.05.2025 • 08:00 Uhr Crystal Palace - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FA Cup-Finale Wette | Setzt sich Glasner in London ein Denkmal?

Unser Crystal Palace - Manchester City Sportwetten Tipp zum FA Cup-Finale am 17.05.2025 lautet: Die letzten direkten Duelle waren echte Torspektakel. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das auch im Finale der Fall sein wird.

Können die Citizens die Saison doch noch versöhnlich beenden? Oder gelingt den Eagles der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte? In unserer Crystal Palace Manchester City Prognose zum FA Cup-Endspiel werden wir diese Fragen näher beleuchten. Dem Namen nach ist die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola der klare Favorit.

Allerdings sind die Skyblues in dieser Saison so schlagbar wie zuletzt selten. Wir sprechen uns gegen eine Siegwette aus und entscheiden uns stattdessen für den Crystal Palace Manchester City Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,68 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Manchester City auf “Beide Teams treffen”:

Crystal Palace steht vor dem größten Erfolg der Vereinshistorie.

In den letzten 4 direkten Duellen gab es Tore auf beiden Seiten.

Insgesamt gab es in den letzten 4 Aufeinandertreffen 21 Treffer.

Crystal Palace vs Manchester City Quoten Analyse:

Es überrascht wohl niemanden, dass gemäß den Crystal Palace Manchester City Wettquoten die Favoritenstellung beim Team von Pep Guardiola liegt. Für Wetten auf einen Sieg der Skyblues nach regulärer Spielzeit gibt es Quoten von höchstens 1,75. Wer auf die Eagles setzt, darf sich hingegen über Wettquoten bis 4,70 freuen.

Bei dieser Quotenverteilung ist dann auch die “Doppelte Chance 1X” immer noch eine lukrative Option. Die diesbezüglichen Crystal Palace Manchester City Quoten knacken hier immerhin noch die Marke von 2,00. Insbesondere wer eine der aktuellen Gratis Sportwetten nutzen kann, sollte diese Alternative ganz besonders ins Auge fassen.

Crystal Palace vs Manchester City Prognose: Spielausgang völlig offen

Im Februar 2024 übernahm Oliver Glasner das Traineramt bei Crystal Palace und führte die Eagles damals von Platz 15 noch in sichere Gefilde auf Rang 10. Die Premier League-Saison 2024/25 begann mit fünf Pleiten und drei Remis denkbar schlecht, doch die Verantwortlichen hielten an Glasner fest, was sich letztlich auszahlen sollte.

In der Liga stehen die Londoner im gesicherten Mittelfeld auf Rang 12 und haben mit einem möglichen Abstieg schon lange nichts mehr zu tun. Durch den bisherigen FA Cup sind sie mehr oder weniger durchmarschiert. In den bisherigen fünf Pokal-Partien kassierte Palace nur ein Gegentor. Selbst erzielten die Londoner zwölf Treffer.

Allerdings muss man festhalten, dass es die Eagles im bisherigen Turnierverlauf erst mit zwei Konkurrenten aus der Premier League zu tun bekamen. Dafür wurde Fulham im Viertelfinale genauso klar mit 3:0 geschlagen wie im Halbfinale in Wembley Aston Villa, das in der Liga noch um einen Champions League-Platz kämpft.

Mit einem 2:0-Erfolg bei Tottenham am vergangenen Wochenende feierte die Glasner-Elf zudem eine hervorragende Generalprobe. Seit mittlerweile fünf Pflichtspielen ist sie ungeschlagen (2S, 3U) und hat überhaupt nur zwei der letzten 14 Pflichtspiele verloren (8S, 4U). Insofern rechnen wir ihr in der Crystal Palace Manchester City Prognose durchaus Chancen aus.

Crystal Palace - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 2:0 Tottenham (A), 1:1 Nottingham (H), 3:0 Aston Villa (N), 2:2 Arsenal (A), 0:0 Bournemouth (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 0:0 Southampton (A), 1:0 Wolverhampton (H), 2:0 Nottingham (N), 2:1 Aston Villa (H), 2:0 Everton (A)

Letzte 5 Spiele Crystal Palace vs. Manchester City: 2:5 (A), 2:2 (H), 2:4 (H), 2:2 (A), 0:1 (H)

Die Generalprobe der Citizens ging indes gehörig in die Hose. Beim torlosen Remis beim frühesten Absteiger der Premier League-Geschichte, namentlich Southampton, büßte das Team von Pep Guardiola wichtige Punkte im Kampf um die Champions League ein. Noch stehen die Skyblues auf Rang 4, haben aber nur zwei Zähler Vorsprung auf Platz 6.

Mit der Nullnummer endete gleichzeitig eine Serie von fünf Pflichtspiel-Siegen am Stück. Gleichzeitig blieb der Meister der Vorsaison aber auch im zehnten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage (7S, 3U). In diese Phase fiel auch der 2:0-Erfolg über Nottingham, mit dem Man City zum dritten Mal in Folge das Finale des FA Cups erreichte.

Nachdem die Skyblues vor zwei Jahren den Stadtrivalen United mit 2:1 besiegen konnten, mussten sie sich in der Vorsaison dem Gegner aus dem roten Teil der Stadt mit demselben Ergebnis geschlagen geben. Im bisherigen Turnierverlauf kassierten sie gegen die unterklassigen Teams von Leyton Orient und Plymouth Argyle sowie Liga-Konkurrent Bournemouth je ein Gegentor.

Auch unser Crystal Palace Manchester City Tipp bei ODDSET online zielt auf mindestens einen Gegentreffer für die Citizens ab. Diese haben in ihren letzten fünf Pflichtspielen zwar insgesamt nur ein Gegentor kassiert und spielten zuletzt dreimal in Folge zu Null. Doch gegen die Eagles konnten sie zuletzt ihren Kasten nicht sauber halten.

Crystal Palace vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Crystal Palace: Henderson - Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Sarr, Hughes, Lerma, Eze, Mitchell; Mateta

Ersatzbank Crystal Palace: Turner, Chilwell, Devenny, Clyne, Kamada, Esse, Kporha, Matheus Franca, Nketiah

Startelf Manchester City: Ederson - Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Silva, De Bruyne, Kovavic, Foden; Marmoush, Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ortega, Nico, Matheus Nunes, O’Reilly, Savinho, Gündogan, McAtee, Grealish, Doku

Zuletzt kreuzten die beiden Kontrahenten Mitte April die Klingen. Die Skyblues gewannen zu Hause mit 5:2. Damit kassierten sie allein in dieser Partie ein Gegentor mehr als in den zwei Spielen davor und den fünf danach zusammengenommen. Auch die älteren Ergebnisse dieser Paarung sprechen für unseren Crystal Palace Manchester City Tipp.

Denn die drei Duelle davor endeten zweimal 2:2 und einmal 4:2 für die Citizens. Heißt: In jeder der letzten vier direkten Begegnungen konnten beide Teams nicht nur jeweils einmal, sondern sogar jeweils mindestens doppelt treffen. Das war sogar in fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen der Fall.

Insofern halten wir im Rahmen der Crystal Palace Manchester City Prognose eine Torwette für die beste Option, auch wenn der direkte Vergleich aus den letzten Duellen klar für die Skyblues spricht. Diese haben nur eine der letzten 13 Begegnungen mit den Eagles verloren und blieben zuletzt siebenmal in Folge ungeschlagen (4S, 3U).

Unser Crystal Palace - Manchester City Tipp: “Beide Teams treffen”

Auch wenn die Ergebnisse aus den letzten Duellen klar für Man City sprechen, sehen wir Palace in diesem Finale keinesfalls chancenlos. In den letzten drei Aufeinandertreffen gingen sie jeweils mit 1:0 in Führung. Im Hinspiel der laufenden Premier League-Saison (2:2) führten sie gar zweimal und bei der Klatsche im Rückspiel (2:5) führten sie auswärts sogar mit 2:0. Zumindest werden es die Eagles dem Favoriten schwer machen.

Der Klub steht vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, sodass man erwarten kann, dass die Spieler sich in diesem Endspiel zerreißen werden. Ein Sieg der Londoner wäre sicherlich eine Überraschung, aber in unseren Augen keine Sensation. In jedem Fall dürfte es der Underdog auf die Anzeigetafel schaffen.