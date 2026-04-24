Darmstadt – Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 25.04.2026

SPORT1 Betting 24.04.2026 • 18:00 Uhr Darmstadt - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Verabschieden sich die Lilien aus dem Aufstiegsrennen?

Unser Darmstadt – Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.04.2026 lautet: Zum vierten Mal in Folge leistet sich die Defensive der Lilien im Wett Tipp heute zu viele Fehler.

Eine einst gute Ausgangslage im Aufstiegsrennen ist verspielt. Florian Kohfeldt und sein Team haben im Vorfeld unserer Darmstadt – Elversberg Prognose drei Zweitliga-Spiele hintereinander verloren. Zwei der drei Pleiten fing sich D98 in Duellen mit Abstiegskandidaten ein.

Inklusive der beiden vorangegangenen Punkteteilungen warten die Gastgeber nun schon seit fünf Spieltagen auf einen Dreier. Die Chancen auf den Relegationsplatz sind rapide gesunken, könnten im Darmstadt vs. Elversberg Wett Tipp heute sogar gegen Null tendieren.

Die Saarländer bestrafen am Böllenfalltor jeden noch so kleinen Fehler des Tabellenfünften überzeugen mit ihrer Offensive und erzielten mindestens zwei Treffer. “Elversberg Über 1,5 Tore” erhaltet ihr bei Interwetten aktuell zu einer Darmstadt vs. Elversberg Quote von 1.77.

Der Interwetten Bonus zählt zu den besten Neukundenboni Deutschlands und auch den Interwetten Gutschein solltet ihr nicht liegen lassen – damit ist immerhin eine Gratiswette verbunden.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Dieses Spiel findet zu großen Teilen innerhalb der beiden Strafräume statt, davon könnt ihr ausgehen. Darmstadt und Elversberg stellen gemeinsam mit dem SC Paderborn die erfolgreichsten Zweitliga-Offensiven dieser Saison (je 52 Tore). Etwas stärker schätzen wir aber die Angriffsreihe aus dem Saarland ein.

Cheftrainer Vincent Wagner beobachtete während der bisherigen Spieltage 864 Ballaktionen seiner Akteure innerhalb des gegnerischen Sechzehners – der drittbeste Wert unter allen Zweitligisten. Ebenso bringt die SVE die drittbeste erwartbare Offensive der laufenden Spielzeit mit ans Böllenfalltor (56,3 xG).

Gemeinsam kommen die beiden Mannschaften in dieser Zweitliga-Saison auf 167 Großchancen – individuell betrachtet standen beiden Teams jeweils mehr als 80 große Möglichkeiten zur Verfügung. D98 (82) und Elversberg (85) rangieren im Ligavergleich jeweils unter den Top-5 dieser Metrik.

Darmstadt vs Elversberg: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Darmstadt vs Elversberg Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Elversberg Über 1,5 Tore ( Quote 1,77 bei Interwetten ): Unsere erste Empfehlung und gleichzeitig der Haupt-Tipp sind “Elversberg Über 1,5 Tore”. Die ersten Punkte sind bereits genannt worden. Was fehlt, ist der Einfluss, den die Lilien-Verteidigung auf diese Wette hat. Darmstadt erlaubte ligaweit die zweitmeisten Schüsse gegen sich (459) und kassierte zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Paarungen mindestens zwei Gegentore.

Unsere erste Empfehlung und gleichzeitig der Haupt-Tipp sind “Elversberg Über 1,5 Tore”. Die ersten Punkte sind bereits genannt worden. Was fehlt, ist der Einfluss, den die Lilien-Verteidigung auf diese Wette hat. Darmstadt erlaubte ligaweit die zweitmeisten Schüsse gegen sich (459) und kassierte zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Paarungen mindestens zwei Gegentore. Darmstadt Über 1,5 Tore ( Quote 1,95 bei Interwetten ): Wenn die Gastgeber ihre Chancen auf den Sprung ins deutsche Oberhaus wahren wollen, sind sie auf den Output der eigenen Offensive angewiesen. Isac Lidberg traf zuletzt gegen Fürth und hat mit 15 Saisontoren einen neuen persönlichen Bestwert aufgestellt. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen weist der Angreifer ligaweit die zweitbeste Schussverwandlungsquote aller Zweitligisten auf (12,9 Prozent).

Wenn die Gastgeber ihre Chancen auf den Sprung ins deutsche Oberhaus wahren wollen, sind sie auf den Output der eigenen Offensive angewiesen. Isac Lidberg traf zuletzt gegen Fürth und hat mit 15 Saisontoren einen neuen persönlichen Bestwert aufgestellt. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen weist der Angreifer ligaweit die zweitbeste Schussverwandlungsquote aller Zweitligisten auf (12,9 Prozent). Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen- Ja ( Quote 1,95 bei Interwetten ): Das Potenzial beider Mannschaften ist bereits angerissen worden. Darmstadt (83) und Elversberg (80) haben jeweils in mindestens 80 Prozent der Ligaspiele getroffen. Die bessere Form bringen derzeit die Saarländer auf den Rasen, deren erwartbare Tordifferenz (+21,0 xGD) nur von Hannover 96 (+24,1 xGD) übertroffen wird.

Das Potenzial beider Mannschaften ist bereits angerissen worden. Darmstadt (83) und Elversberg (80) haben jeweils in mindestens 80 Prozent der Ligaspiele getroffen. Die bessere Form bringen derzeit die Saarländer auf den Rasen, deren erwartbare Tordifferenz (+21,0 xGD) nur von Hannover 96 (+24,1 xGD) übertroffen wird. Elversberg Über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit ( Quote 3,50 bei Interwetten ): 18 Saisontreffer haben die Akteure aus Elversberg in dieser Spielzeit bereits nach Anbruch der Schlussviertelstunde erzielt. Dieser Wert rechtfertigt das durchaus vorhandene Risiko dieser Wettoption.

18 Saisontreffer haben die Akteure aus Elversberg in dieser Spielzeit bereits nach Anbruch der Schlussviertelstunde erzielt. Dieser Wert rechtfertigt das durchaus vorhandene Risiko dieser Wettoption.