Darmstadt - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 05.04.2025

SPORT1 Betting 03.04.2025 • 23:00 Uhr Darmstadt - Fürth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie lange schweben die Lilien noch in Abstiegsgefahr?

Unser Darmstadt - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.04.2025 lautet: Der Absteiger aus Hessen braucht im Endspurt der Saison dringend Punkte. Im Wett Tipp heute gegen einen Lieblingsgegner darf sich der SVD auf jeden Fall etwas ausrechnen.

Florian Kohfeldt sollte die Saison der Lilien eigentlich retten. Der Trainer, der seit September in Darmstadt im Amt ist, hat seine Mission aber noch nicht geschafft. Noch immer müssen die Hessen um den Ligaverbleib bangen. Mit gerade mal sieben Punkten ist der SVD das schwächste Team der Rückrunde.

Die sieben Niederlagen in der zweiten Saisonhälfte sind auch der alleinige Höchstwert. In unserer Darmstadt Fürth Prognose soll die Bilanz der vergangenen Wochen aufpoliert werden. Am Ende müsste etwas Zählbares drin sein.

So spielen wir mit einer Quote von 2,00 bei Bet365 den Darmstadt Fürth Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Fürth auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Darmstadt hat die letzten beiden Heimspiele ohne Gegentor gewonnen

Florian Kohfeldt ging in allen seinen Partien gegen Fürth als Coach als Sieger vom Feld

Fürth wartet seit 49 Jahren auf einen BL2-Sieg bei den Lilien

Darmstadt vs Fürth Quoten Analyse:

Fürth steht auf Rang 12 und hat drei Punkte sowie zwei Plätze Vorsprung auf Darmstadt. In der zweiten Saisonhälfte hat das Kleeblatt sogar doppelt so viele Zähler geholt wie der SVD. Das spiegelt sich in den Darmstadt gegen Fürth Quoten aber nicht wider.

Die besten Buchmacher, die auch in unserem Sportwetten Bonus Vergleich ganz oben stehen, schicken die Hausherren als Favoriten auf den Platz. Für einen Heim-Dreier klettern die Quoten bis auf einen Höchstwert von 1,95. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg der Auswärtsmannschaft Darmstadt vs Fürth Wettquoten zwischen 3,85 und 4,20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Fürth Prognose: Wird es für Coach Kohfeldt langsam eng?

Darmstadt spielt mit 31 Punkten nach 27 Saisonspielen seine zweitschwächste Zweitliga-Saison in diesem Jahrtausend. Lediglich 2017/18 hatten die Lilien zum Vergleichszeitpunkt weniger Punkte auf dem Konto (28). Vor allem in der Fremde läuft nicht viel zusammen. Seit dem 23. November und einem 2:1 in Hannover warten die Hessen auf einen Dreier auf des Gegners Platz. Das 1:2 in Ulm am vergangenen Freitag war die sechste Auswärtspleite in diesem Zeitraum. Dabei lagen die Gäste bei den Spatzen bei den Gesamtschüssen (19:12) und den Expected Goals vorne (1,76 zu 1,25).

Wieder einmal konnte die Mannschaft jedoch ihre Chancen nicht nutzen. Dabei belegen die Männer von Coach Kohfeldt über die gesamte Saison hinweg mit 403 Torschüssen den zweiten Platz hinter Köln (421) und liegen in dieser Statistik noch vor dem Tabellenzweiten HSV (389). Auch in der Defensive fehlt den Lilien oft die nötige Einstellung. Der Erstliga-Absteiger taumelt weiter Richtung Abstiegszone. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf Ulm (17.). Der Relegationsrang ist sieben Punkte entfernt. Immerhin gewann der SVD seine letzten beiden Heimspiele in der 2. Liga jeweils ohne Gegentor.

Nach dem 0:3-Debakel im Derby gegen Nürnberg stand für Fürth Wiedergutmachung auf dem Programm. Das Kleeblatt legte am vergangenen Spieltag daheim gegen Schalke trotz eines 0:1-Rückstands auch gut los. Bis zur 84. Minute führten die Hausherren mit 3:1 und ließen mehrmals den vierten Treffer liegen. Da die Mannschaft erneut nicht bis zum Ende konzentriert und konsequent verteidigen konnte, reichte es am Ende aber doch nur zu einem 3:3. Trainer Jan Siewert wollte nach dem Schlusspfiff die positiven Erkenntnisse aus dem Spiel mitnehmen.

Die SpVgg verharrt mit 34 Punkten aus 27 Partien im grauen Mittelfeld. Die Franken stellen mit 51 Gegentoren die zweitschwächste Defensive hinter Regensburg (55). Lediglich vier Siege in 13 Gastspielen reichen gerade mal für Platz 13 in der Auswärtstabelle. Die Grün-Weißen erzielten in dieser Zweitliga-Saison immerhin die meisten Standardtore (20). Was diese Stärke bei unserem Darmstadt Fürth Tipp für eine Bedeutung hat, ist allerdings fraglich: Nur Hannover (5) kassierte nach einem ruhenden Ball weniger Gegentore als Darmstadt (8).

Darmstadt - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:2 Ulm (A), 1:2 Köln (A), 3:0 Karlsruher SC (H), 1:4 Magdeburg (A), 2:0 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele Fürth: 3:3 Schalke (H), 3:1 Regensburg (H), 0:3 Nürnberg (A), 1:1 Magdeburg (H), 2:1 Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Fürth: 5:1 (A), 0:4 (A), 1:1 (H), 2:2 (H), 4:0 (A)

In unserer Darmstadt vs Fürth Prognose gibt es gleich einen ganz wichtigen Fakt: Die Lilien feierten im Unterhaus gegen kein anderes Team so viele Siege wie gegen Fürth (12). Zudem ist der SVD in der eingleisigen 2. Liga noch ohne Heimpleite gegen die Franken (3S, 4U).

Der letzte BL2-Auswärtssieg der SpVgg bei den Hessen stammt vom Februar 1976 und liegt somit schon 49 Jahre zurück. Dazwischen konnte Greuther Fürth nur 2007 im DFB-Pokal in Darmstadt gewinnen.

Florian Kohfeldt kann als Trainer mit drei Siegen und 11:2 Toren eine makellose Bilanz gegen Fürth vorweisen. Das Hinspiel ging mit 5:1 an den SVD. Die letzten drei Aufeinandertreffen beider Teams am Böllenfalltor endeten allerdings alle unentschieden.

Am Samstag treffen die beiden Teams mit den wenigsten Weißen Westen (3 und 4) aufeinander. So dürfen sich die Zuschauer im Stadion und an den Empfangsgeräten sicher auch auf einige Tore freuen.

Für den Darmstadt gegen Fürth Tipp “Beide Teams treffen” bekommt ihr bei Bwin eine Quote von 1,68. Eure Wette könnt ihr bestens mit dem Bwin Bonus kombinieren. Der Bookie gehört zu den besten Buchmachern auf dem Markt und bietet einen 100% Bonus bis zu 100€.

So seht ihr Darmstadt - Fürth im TV oder Stream:

05. April 2025, 13 Uhr, Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky zeigt alle Spiele der aktuellen 2. Bundesliga-Saison 2024/25 live und mit Ausnahme des Top-Spiels am Samstagabend bei Sport1 auch exklusiv. So wird das Duell zwischen Darmstadt und Fürth auch bei diesem Bezahlsender übertragen.

Los geht es im Stadion am Böllenfalltor von Darmstadt am Samstag um 13 Uhr.

Darmstadt vs Fürth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Guille Bueno - Papela, A. Müller, Marseiler, Boetius, Corredor - Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Brunst (Tor), Thiede, Kempe, Lakenmacher, Nürnberger, Förster, Maglica, Holland, Hornby

Startelf Fürth: Noll - Loosli, Quarshie, Itter - Asta, Dietz, Consbruch, Massimo, Klaus, Gießelmann - Srbeny

Ersatzbank Fürth: Grill (Tor), Jung, Münz, Engel, Motika, John, Futkeu, Meyerhöfer

Die Personalsituation bei den Lilien ist immer noch angespannt und könnte Auswirkungen auf die Darmstadt vs. Fürth Prognose haben. Die Hausherren müssen am Samstag auf Spieler wie Bader, Will, Vilhelmsson, Zimmermann, El Idrissi und Klefisch verzichten.

Dafür stehen Holland und Hornby wieder zur Verfügung. Bei Fürth verpasst Kapitän Branimir Hrgota die Partie gelbgesperrt. Zudem fehlen die verletzten Profis Calhanoglu, Banse und Green.

Unser Darmstadt - Fürth Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Es fällt aktuell nicht leicht, auf die Lilien zu setzen, doch daheim lief es für Darmstadt zuletzt deutlich besser als in der Fremde. Zudem ist das Kleeblatt im Unterhaus ein Lieblingsgegner der Hessen.

Auch Coach Kohfeldt kann eine gute Bilanz gegen die SpVgg vorweisen. Da Fürth zur Zeit ebenfalls nicht wirklich form- oder auswärtsstark ist, trauen wir den Hausherren, in einem Spiel ohne Weiße Westen, mindestens ein Unentschieden zu.