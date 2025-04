Darmstadt - Hannover Tipp, Prognose, Quoten | 20.04.2025

Darmstadt - Hannover Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Greift Hannover noch einmal ganz oben an?

Unser Darmstadt - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.04.2025 lautet: Mit vier Punkten Rückstand auf Platz 3 hat H96 die Hoffnung noch nicht aufgegeben, der SVD sollte hingegen nicht mehr ganz unten reinrutschen. Im Wett Tipp heute tragen sich beide Teams in die Torschützenliste ein.

Am 20. April 2025 um 13:30 Uhr erwarten wir ein interessantes Duell zwischen Darmstadt und Hannover 96 im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Darmstadt, aktuell auf Platz 13 der 2. Bundesliga, trifft auf den Neuntplatzierten Hannover 96. Beide Teams haben in den letzten Spielen unterschiedliche Formkurven gezeigt: Während Darmstadt mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen zuletzt Mut schöpfte, kommen die Gäste nicht vom Fleck (1S, 2U, 2N).