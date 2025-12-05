Darmstadt - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 06.12.2025

SPORT1 Betting 05.12.2025 • 18:00 Uhr Darmstadt - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | KSC mit 4. Niederlage in Folge?

Unser Darmstadt - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.12.2025 lautet: In den letzten direkten Duellen waren mindestens 3 Tore in der Partie Standard. In unserem Wett Tipp heute setzen wir unter anderem darauf sowie auf den Heimvorteil der Lilien.

Die Hinrunde der Zweitliga-Saison 2025/26 befindet sich auf der Zielgeraden. Am Wochenende steht bereits der 15. Spieltag auf dem Programm. In unserer Darmstadt Karlsruhe Prognose beschäftigen wir uns mit der Samstagabend-Partie, in der vor allem die Gäste unter Zugzwang stehen.

Allerdings wollen auch die Lilien eine Reaktion auf die letzten beiden Pflichtspiele zeigen, in denen sie noch nicht einmal ein Tor erzielten. Mit dem Heimvorteil im Rücken trauen wir den Hessen mindestens einen Zähler zu. Und weil die direkten Duelle zuletzt ziemlich torreich waren, entscheiden wir uns für den Darmstadt Karlsruhe Wett Tipp heute "Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore" mit einer Quote von 1,88.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Karlsruhe auf “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”:

Saisonübergreifend hat Darmstadt keines der letzten 9 Pflichtspiele zu Hause verloren.

Karlsruhe hat die letzten 3 Partien in der 2. Bundesliga alle verloren und dabei 10 Gegentreffer kassiert.

In jedem der letzten 6 Zweitliga-Duelle zwischen diesen beiden Klubs gab es mindestens 3 Tore.

Darmstadt vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Für die besten Sportwetten Anbieter liegt die Favoritenrolle ziemlich eindeutig bei den Gastgebern. Die Darmstadt Karlsruhe Wettquoten für einen Tipp auf die Lilien erreichen im Höchstfall einen Wert von 1,70. Wer dagegen auf den KSC setzt, der darf aktuell mit Quoten bis 4,50 rechnen.

Davon, dass es torreich werden könnte, gehen auch die Buchmacher aus. Die Darmstadt Karlsruhe Quoten für Wetten auf “Über 2,5 Tore” kreisen für sich allein betrachtet um die Marke von 1,50 herum. Für den Tipp auf mindestens vier Treffer in der Partie gibt es hingegen schon Wettquoten über der Marke von 2,00 mit Höchstwerten bis 2,30.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Darmstadt vs Karlsruhe Prognose: Heimvorteil spricht für SVD

Am Mittwoch musste Darmstadt im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Bundesligist Freiburg antreten und schied dort nach einer verdienten 0:2-Niederlage aus dem Wettbewerb aus. Schon drei Tage zuvor waren die Lilien bei der Nullnummer im Topspiel in Elversberg ohne eigenen Treffer und folglich auch ohne Sieg geblieben.

Nach zwei Auswärtspartien darf man nun aber wieder zu Hause ran und am heimischen Bölle haben die Hessen saisonübergreifend keines ihrer letzten neun Pflichtspiele verloren (6S, 3U). In dieser Zweitliga-Spielzeit sind sie neben den Elversbergern das einzige Team, das zu Hause noch ungeschlagen ist.

Überhaupt hat der SVD in der laufenden Saison der 2. Bundesliga bislang nur zweimal verloren und damit die wenigsten Niederlagen aller 18 Klubs kassiert. Das ist mit ein Grund, warum wir in unserer Darmstadt Karlsruhe Prognose davon ausgehen, dass die Hessen am Samstag zumindest einen Zähler holen.

Mit 26 Punkten nach 14 Spieltagen absolvieren die Lilien ihre zweitbeste Saison im Unterhaus. Nur als sie in der Spielzeit 2022/23 aufgestiegen waren, hatten sie nach 14 Partien drei Zähler mehr.

Darmstadt - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:2 Freiburg (A), 0:0 Elversberg (A), 4:2 Fürth (H), 3:2 Hannover (A), 2:2 Bielefeld (H)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 0:3 Hannover (A), 2:3 Elversberg (H), 0:4 Bielefeld (A), 2:1 Schalke (H), 1:3 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Karlsruhe: 3:0 (H), 3:3 (A), 2:1 (H), 2:1 (A), 2:2 (H)

Karlsruhe reist mit drei Niederlagen in Folge ans Bölle. Für den KSC ist das die längste Pleitenserie seit drei Jahren, als man von Oktober bis November 2022 sogar fünfmal in Folge verloren hatte. Als einzige Mannschaft konnten die Badener an den letzten drei Spieltagen keinen einzigen Punkt holen.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, kassierten die Gäste bei jeder ihrer letzten drei Schlappen mindestens drei Gegentore. Das ist eingestellter Vereins-Negativrekord. Zuletzt war ihnen das vor ziemlich genau 21 Jahren im Unterhaus passiert. An den letzten drei Spieltagen kassierte kein anderer Klub mehr Gegentreffer als der KSC (10).

In unserem Darmstadt Karlsruhe Tipp erwarten wir abermals Gegentore für die Badener, zumal sie bei einer der heimstärksten Mannschaften gastieren. Auf der anderen Seite haben sie selbst saisonübergreifend nur eines ihrer letzten acht Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga für sich entscheiden können (4U, 3N).

In der laufenden Zweitliga-Saison kommen sie in sieben Auswärtsbegegnungen auf nur einen Sieg, womit sie die geteilt wenigsten Auswärtsdreier geholt haben. In der Auswärtstabelle stehen die Gäste mit sechs Punkten und 7:14 Toren auf Rang 15.

So seht ihr Darmstadt - Karlsruhe im TV oder Stream:

06. Dezember 2015, 20:30 Uhr, Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: RTL Nitro, Sky

Übertragung Stream: RTL+, Sky, WOW

Die Begegnung zwischen den Lilien und dem KSC findet am Samstagabend um 20:30 Uhr statt. Das heißt: Die Partie könnt ihr auch live im Free-TV bei RTL Nitro sehen. Ansonsten stehen euch die üblichen Alternativen Sky und WOW zur Verfügung, für die aber ein kostenpflichtiges Abo erforderlich ist. Auch der Stream bei RTL+ ist kostenpflichtig.

Der letzte direkte Vergleich unterstützt unsere Darmstadt Karlsruhe Prognose, die unter anderem mindestens einen Punkt für die Hausherren vorsieht. Die haben nämlich keines der letzten fünf direkten Duelle verloren (3S, 2U). Vor diesen letzten fünf Begegnungen hatten die Lilien nur zwei der ersten 14 Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben gewonnen.

Darmstadt vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen - Bader, Pfeiffer, Maglica, Nürnberger; Klefisch, Papela, Richter, Corredor, Marseiler; Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Brunst-Zöllner, Bialek, Akiyama, Holland, Klassen, Vukotic, Will, Lopez, Lakenmacher

Startelf Karlsruhe: Bernat - Kobald, Franke, Beifus; Jung, Herold, Pinto Pedrosa, Rapp, Wanitzek; Förster, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Dühring, Fukuda, Laghrissi, Opitz, Scholl, Simic, Müller, Burnic

In jedem der letzten sechs Zweitliga-Duelle zwischen diesen beiden Klubs gab es außerdem mindestens drei Tore in der Partie. In unserem Darmstadt Karlsruhe Tipp gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. In vier der letzten fünf direkten Aufeinandertreffen konnten zudem beide Teams treffen.

Zu Hause haben die Lilien die letzten beiden Vergleiche mit dem KSC für sich entschieden. Es waren die bislang einzigen beiden Heimsiege, nachdem sie zuvor keines von acht Heim-Pflichtspielen gegen die Badener gewinnen konnten (4U, 4N).

Unser Darmstadt - Karlsruhe Tipp: “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”

Karlsruhe reist nicht nur mit drei aufeinanderfolgenden Niederlagen, sondern überhaupt nur einem Sieg aus den letzten acht Zweitliga-Auswärtsspielen nach Hessen. Die Lilien wiederum sind am heimischen Bölle seit fast sieben Monaten ungeschlagen. Insofern spricht sehr viel dafür, dass der SVD mindestens einen Punkt zu Hause behält.

Nachdem die Gäste zuletzt auch in jedem ihrer letzten drei Spiele mindestens drei Gegentore kassiert haben und die direkten Duelle zwischen diesen beiden Teams in den letzten Jahren durchgehend mindestens drei Treffer sahen, halten wir es für sinnvoll, hier auf eine kombinierte Wette zu setzen.

Unser Darmstadt Karlsruhe Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore” mit einer Wettquote bei NEO.bet von 1,88.