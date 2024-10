Darmstadt - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 18.10.2024

SPORT1 Betting 17.10.2024 • 09:00 Uhr Darmstadt - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Hat Kohfeldt die Mechanismen für die Verteidigung installiert?

Unser Darmstadt - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.10.2024 lautet: Bereits vor der Länderspielpause entschuldigte sich Florian Kohfeldt bei seiner Mannschaft für die geplanten Anstrengungen während der Länderspielpause. Im Wett Tipp heute befürchten wir allerdings eine weitere Partie ohne Dreier für die Lilien.

In unserer Darmstadt Köln Prognose kommen wir nicht ganz um den derzeitigen Trend dieser Paarung herum. Die letzten fünf direkten Aufeinandertreffen endeten mit einem Sieg für die jeweilige Gastmannschaft. Grundsätzlich betrachten wir die Geißböcke als leichten Favoriten, wollen uns aber mit einer Doppelten Chance absichern.

Für den Darmstadt Köln Wett Tipp heute bleibt es aber nicht dabei. Die anvisierte Match-Kombi „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ wird erst auf den zweiten Blick plausibel, ist mit einer Quote von 2,15 bei Happybet aber durch einen fantastischen Value gekennzeichnet.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Köln auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

3 von 4 Heimspielen der Lilien enthielten „Unter 2,5 Tore“.

Die letzten 5 direkten Duelle gewann stets die Gastmannschaft.

Darmstadt hat bisher kein einziges Heimspiel gewonnen.

Darmstadt vs Köln Quoten Analyse:

Nehmt ihr die Darmstadt Köln Quoten der besten Wettanbieter, ergibt sich folgendes Bild: Die Geißböcke reisen mit einer maximalen Siegquote von 1,78 ans Böllenfalltor. Bis jetzt sammelten die Domstädter (12) doppelt so viele Punkte wie die Lilien (6).

Noch warten die Hausherren auf ihren ersten Heimsieg der Saison (2U, 2N). Vertraut ihr den Darmstadt Köln Wettquoten, sollte das Warten für die Mannschaft von Florian Kohfeldt noch etwas weitergehen. D98 ermöglicht euch durch einen Sieg den 4,10-fachen Gewinn.

Darmstadt vs Köln Prognose: Veränderungen bei den Lilien

Bei den Lilien findet ein Umbruch statt, den Torsten Lieberknecht angefangen hat und Florian Kohfeldt nun fortsetzen soll. Nach dem Bundesliga-Abstieg haben sich die Hessen eine Verjüngungskur verschrieben, die auch vor dem Kapitänsamt nicht Halt macht.

Der 21-jährige Innenverteidiger Clemens Riedel trägt seit dem dritten Spieltag die Binde, alternde Legenden wie Tobias Kempe oder Klaus Gjasula sind kaum noch in der Startelf zu finden.

Wachstumsstörungen sind in einer solchen Situation vorprogrammiert und sollten den Hausherren zugestanden werden. Bis jetzt schluckten die Gastgeber ligaweit die meisten Gegentore (19).

Bei nur 10,7 erwartbaren Gegentoren (5.) ist aber davon auszugehen, dass eine Verbesserung in diesem Bereich ansteht. Um diesen Prozess voranzubringen, arbeitete Kohfeldt während der Länderspielpause intensiv an den Abläufen.

Darmstadt - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 3:3 Karlsruhe (A), 1:2 Magdeburg (H), 5:3 Schalke (A), 1:1 Braunschweig (H), 1:0 Mainz (A).

Letzte 5 Spiele Köln: 3:2 Bochum (H), 2:0 Ulm (H), 4:4 Karlsruhe (H), 2:2 Düsseldorf (A), 1:2 Magdeburg (H).

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Köln: 2:0 (A), 0:1 (H), 2:1 (A), 0:3 (H), 1:6 (H).

Die Grundstruktur kann auch im Darmstadt Köln Tipp beibehalten werden. Darmstadt nahm in acht Liga-Spielen nur 104 Schüsse durch die Konkurrenz entgegen (3.). Interessant ist, dass Köln in dieser Kategorie an der Spitze liegt (83).

Am Böllenfalltor endete bisher noch kein einziges Liga-Spiel in dieser Saison mit mehr als drei Treffern in der Partie. Drei der bisher vier ausgetragenen Heimspiele der Hessen blieben sogar bei „Unter 2,5 Toren“ stehen.

Nach vielen spektakulären Auftritten der Geißböcke mit wechselhaften Resultaten, kam Gerhard Struber in Folge mehrere Gespräche zum Entschluss, die Matchpläne in Zukunft auf etwas mehr Spielkontrolle auszurichten.

Das hatte am vergangenen Spieltag gegen Ulm (2:0) Konsequenzen. Köln kassierte erst zum zweiten Mal in dieser Saison kein Gegentor. Gut, über einen längeren Zeitraum agierte die Struber-Elf in Überzahl, aber mehr als zwei Treffer gelangen dem Bundesliga-Absteiger gegen die drittschwächste erwartbare Defensive der 2. Bundesliga auch nicht (15,1 xGA).

Im System von Struber gab es vor der Darmstadt Köln Prognose eine kleine Anpassung. Köln trat über die gesamte Partie mit einem 4-4-2-System auf, das im Mittelfeld zu einer Raute geformt war. Ulm hatte bei Torchancen im Wert von 0,14 xG überhaupt keine Gelegenheit, den Kasten von Jonas Urbig zu gefährden.

So seht ihr Darmstadt - Köln im TV oder Stream:

18. Oktober 2024, 18.30 Uhr, Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Darüber hinaus sollte sich die Defensive der Geißböcke im Laufe der Saison steigern können. Nur Paderborn (6,9 xGA) und der HSV (9,4 xGA) haben weniger erwartbare Gegentore auf dem Zettel als Köln (10,1 xGA).

Insofern sprechen wir von einer Begegnung, in der beide Mannschaften zu den fünf stärksten erwartbaren Defensiven der 2. Bundesliga zählen. Mit einer Wette ohne Einzahlung würde sich das Risiko für den Darmstadt Köln Tipp „Unter 2,5 Tore“ definitiv lohnen.

Darmstadt vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen, Lopez, Riedel, Vukotic, Bueno, Klefisch, Förster, Müller, Corredor, Hornby, Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Niemczycki, Maglica, Thiede, Gjasula, Kempe, Papela, Nürnberger, Marseiler, Lakenmacher

Startelf Köln: Urbig, Finkgräfe, Pauli, Hübers, Pacarada, Lemperle, Huseinbasic, Martel, Maina, Waldschmidt, Downs

Ersatzbank Köln: Schwäbe, Heintz, Thielmann, Olesen, Kainz, Obuz, Adamyan, Potocnik, Dietz

Im Sturm der Gastgeber läuft voraussichtlich Isac Lidberg von Beginn an auf den Rasen. Der Top-Angreifer der Lilien erzielte fünf seiner sechs Saisontore nach dem Trainertausch.

Gerhard Struber hingegen setzt aktuell auf Damion Downs, einen 20-jährigen Rohdiamanten mit vier Saisontoren. Zudem ist Luca Waldschmidt mit zwei Toren in den letzten beiden Spielen in der Darmstadt Köln Prognose auf dem Weg zu alter Stärke.

Unser Darmstadt - Köln Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Die Defensivreihen beider Mannschaften hatten in der Länderspielpause Zeit, weiter an den eigenen Abläufen zu arbeiten. Laut erwartbaren Gegentoren stehen zwei Top-5-Defensiven auf dem Rasen, ebenso wie Mannschaften, die den Willen haben, mehr Kontrolle im Spiel zu entwickeln.